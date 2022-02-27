لا ينصح بتناول وجبة دسمة قبل الجري، وإنما يمكن أكل قطعة خبر مع الجبن قبل الجري بساعتين، أو قطعة موز قبل نصف ساعة.

الجري رياضة جيدة للتنحيف والتخلص من الكرش والوزن الزائد والحصول على قوام مثالي، ويقال بأنه يمكن حرق الكثير من السعرات الحرارية من خلال اتباع الجري وسيلة تدريب، فهل هذا صحيح؟ وما الطريقة المثلى؟

من خلال رياضة الجري تتحرك كل عضلات الجسم. لكن بعد الجري لمدة نصف ساعة نحرق حوالي 300 سعرة حرارية فقط وذلك حسب وزن الجسم وظروف الجري وتكراره.

نصائح حتى يكون الجري فعالا للتخلص من الكرش

ولكي يكون الجري فعالا وأكثر فائدة للجسم ويحرق أكبر كمية ممكنة من السعرات الحرارية -بحسب ما نقلت دويتشه فيله عن موقع "بيلد دير فراو" الألماني- هناك أمور يجب معرفتها وأخذها بعين الاعتبار، وهي:

ممارسة رياضة الجري بشكل منتظم

إذا كنت تمارس رياضة الجري للنحافة والرشاقة والتخلص من الوزن الزائد، فلا بد من ممارستها 3 مرات أسبوعيا ولمدة 45 دقيقة كل مرة.

وإذا لم تمارس رياضة الجري وتريد الآن ممارستها للتخلص من الوزن الزائد، فيجب البدء ببطء والمشي السريع أولا ثم التبديل ما بين المشي والهرولة وزيادة المدة بالتدريج حتى الوصول لمدة 30 دقيقة وأكثر.





ارتداء حذاء مناسب

لتجنب مشاكل في الركبة لدى الجري، لابد من ارتداء حذاء رياضي مناسب.

التبديل بين الجري البطيء والسريع

الجري بشكل عام مفيد ويساعد على النحافة، ولحرق كمية كبرى من السعرات الحرارية، ينصح بتغيير سرعة وإيقاع الجري بين البطيء والسريع. وينصح بالجري في الدقائق العشر الأولى ببطء، ثم تبدأ مرحلة تغيير السرعة والإيقاع.

مثلا إذا لم تكن لياقتك البدنية عالية يمكن الجري لمدة دقيقتين بسرعة ثم 3 ببطء، أو توزيع الوقت بين السرعتين بالتساوي حسب الحاجة واللياقة، علما أن العدو السريع يحرق كمية كبرى من السعرات الحرارية، حسب موقع بيلد دير فراو.





تناول الوجبة الصحيحة

لا ينصح بتناول وجبة دسمة قبل الجري، وإنما يمكن أكل قطعة خبر مع الجبن قبل الجري بساعتين، أو قطعة موز قبل نصف ساعة.

وبعد انتهاء التمرين والتوقف عن الجري تستمر عملية حرق السعرات الحرارية بعض الوقت، لذا ينصح بتناول الطعام بعد ساعتين، وبالدرجة الأولى الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللبن واللبنة أو المكسرات، ولا بأس بقطعة من الخبز الأسمر. لكن يجب تجنب الحلويات ورقائق البطاطا المقلية.

وغالبا ما يشعر المرء بالجوع وتكون شهيته مفتوحة بعد الجري، لذا يجب الحذر من الأكل أكثر مما يجب. فخلال الجري نحرق حوالي 300 سعرة حرارية، لذا لا ينصح بأكل البيتزا أو كمية كبيرة من المعكرونة أو الخبز، فمن يحرق كميات كبيرة من السعرات يتخلص من الوزن الزائد ويحصل على قوام رشيق يحلم به.

الجري صباحا أم مساء؟

من حيث النتيجة والفعالية ليس هناك فرق بين الجري صباحا أو مساء. هناك من يعتقد أن الجري صباحا بمعدة فارغة يحرق كمية أكبر من الدهون، لكن هذا غير صحيح، خاصة وأنه ينصح بتناول شيء خفيف أو قطعة فاكهة -موز مثلا- قبل الجري لكيلا تحدث مشاكل في الدورة الدموية.