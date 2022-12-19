الصين تسجل أولى الوفيات منذ رفع إجراءات مكافحة "كوفيد-19"

تراجعت سلطات العملاق الآسيوي بشكل مفاجئ مطلع ديسمبر/كانون الأول متخلية عن غالبية القيود الصحية الصارمة التي كانت تفرضها منذ نحو 3 سنوات مع ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا بمدينة ووهان وسط البلاد نهاية العام 2019.

سجلت في الصين -اليوم الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول- أولى الوفيات منذ تخفيف الإجراءات الصارمة المعمول بها في إطار سياسة "صفر كوفيد" في وقت تواجه فيه المستشفيات صعوبات بسبب موجة إصابات غير مسبوقة.

وكانت سلطات "العملاق الآسيوي" تراجعت بشكل مفاجئ مطلع ديسمبر/كانون الأول، متخلية عن غالبية القيود الصحية الصارمة التي كانت تفرضها منذ نحو 3 سنوات مع ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة ووهان وسط البلاد نهاية 2019.

ومنذ إزالة القيود في الصين، تسجل إصابات كبيرة جدا بكوفيد-19، إلا أنه "يستحيل" تحديد حجم الانتشار، باعتراف السلطات حتى أن فحوصات التشخيص لم تعد إلزامية.

ويخشى خبراء من أن تكون الصين غير مستعدة بشكل كاف لموجة إصابات مرتبطة بإعادة فتح البلاد، في حين لا يزال ملايين من المسنين والأشخاص الضعفاء غير ملقحين.

وأعلنت السلطات، أمس، وفاة مريضين في بكين هما أول ضحيتين، منذ رفع القيود في السابع من ديسمبر/كانون الأول بحسب الأرقام الرسمية.

ومنذ ذلك التاريخ تشهد بكين، البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، موجة إصابات غير مسبوقة منذ بدء الجائحة، وقد انتشرت بشكل كبير الأيام الأخيرة.

وتشير شهادات إلى ارتفاع الوفيات مجددا بالمستشفيات، وتبدو محارق الجثث عاجزة عن تلبية الطلب، كما تعاني الصيدليات نقصا في الأدوية.

يقول ليونغ هو نام اختصاصي الأمراض المعدية ومقره سنغافورة "الأرقام (الرسمية) لا تكشف عن الصورة كاملة" متوقعا أن تكون الحصيلة أعلى بكثير، وأشار إلى أن بعض المستشفيات غير قادرة على استقبال مرضى جدد، وقد تكون الطواقم المعالجة أساءت تقدير حجم كوفيد-19.

وأوضح اختصاصي الأمراض المعدية -في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية- أنه نتيجة لذلك إذا توفي أحدهم "من أزمة قلبية ناجمة عن التوتر الحاصل بسبب الإصابة بكوفيد-19 ستعتبر الأزمة القلبية السبب الرئيسي (المعتمد) للوفاة مع أن كوفيد هو السبب الكامن".

منذ رفع القيود، تحاول السلطات الصينية التشديد على الطابع غير الخطر للفيروس رغم أنه معد جدا.

فـ شونغكينغ (جنوب غرب) البالغ عدد سكانها أكثر من 30 مليون نسمة من بين أولى المناطق التي تسمح بالعودة إلى العمل حتى لو كانت تظهر على الشخص أعراض كوفيد.

وقد جاء في مذكرة لسلطات المنطقة نشرتها الأحد صحيفة "شونغكينغ ديلي" المحلية "يمكن للمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض أو لديهم أعراض خفيفة التوجه إلى عملهم بشكل طبيعي".

أما في بكين، فقد حثت السلطات السكان على "معاودة الحياة الطبيعية والإنتاج في أسرع وقت" مشيرة إلى أن المرضى الذين تعافوا لن يحتاجوا إلى فحص لدخول الأماكن العامة. كما شجعت على استئناف المؤتمرات وحفلات الزواج".

في إقليم زيجيانغ عند حدود شنغهاي، قررت السلطات أن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة "يمكنهم الاستمرار بالعمل" شرط أن يتخذوا "إجراءات وقاية".

3 موجات تنتظر الصين

وحذر وو زونيو، وهو أحد كبار خبراء الأوبئة في البلاد، من أن الصين تواجه "الموجة الأولى من 3 موجات" كوفيد متوقعة هذا الشتاء.

ويتوقع أن تستمر الموجة الحالية حتى منتصف يناير/كانون الثاني، وتطال خصوصا المدن قبل أن تسبب التنقلات المرتبطة بعطلة نهاية السنة القمرية، في 22 من الشهر نفسه، موجة ثانية في فبراير/شباط 2023.

أما الموجة الثالثة فمتوقعة بين نهاية فبراير/شباط ومنتصف مارس/آذار، وذلك عندما يعود الأشخاص الذين أصيبوا خلال العطلة إلى مكان عملهم بحسب صحيفة "كايجينغ" الاقتصادية.

وفيما يلزم الكثير من الصينيين منازلهم خوفا من الإصابة بكوفيد، يحاول آخرون خلافا لذلك استعادة حياة طبيعية نوعا ما. وفي شانغهاي تابع نحو ألف و500 شخص أمس -في حانة- المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا.

تقول فيكي غونغ مشجعة الأرجنتين وليونيل ميسي -لوكالة الأنباء الفرنسية- إنها تريد الاستمتاع بأجواء "احتفالية" بعدما أصيبت بكوفيد.

وأوضح أحد مديري الحانة رينتي-بول بولدوار "إنها السهرة الكبرى الأولى" في شنغهاي منذ رفع القيود. وأكد أنه مع الجائحة "راح الناس يجنون".