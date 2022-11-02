الكورتيزون والكورتيزول والهيدروكورتيزون.. أسماء متعددة وأدوار وفوائد وأضرار

د. أسامة أبو الرب

ما الكورتيزون؟ وما الفرق بين الكورتيزون والكورتيزول؟ وما وظائف الكورتيزول؟ وماذا يفعل الكورتيزون في الجسم؟ وما أضرار الكورتيزون؟

نؤكد هنا أن هذه المعلومات عامة وللاسترشاد فقط، لا تتناول أي علاج أو توقف علاجا تتناوله مثل الكورتيزون أو تعدله دون استشارة الطبيب.

الكورتيزون.. ما هو؟

يستخدم اسم الكورتيزون لوصف علاج الهيدروكورتيزون، وهو دواء "ستيرويد" يستخدم لعلاج العديد من الحالات المختلفة، مثل اضطرابات الحساسية، وأمراض الجلد، وفقا لموقع دراغس.

ويعرف الهيدروكورتيزون أيضا باسم الكورتيزول، وهو "غلايكورتيكويد" يفرز من قشرة الغدة الكظرية.

وكعلاج يستخدم الهيدروكورتيزون في صورة دواء يعطى للشخص، ومنح الهيدروكورتيزون موافقة إدارة الأغذية والعقاقير في 5 أغسطس/آب 1952، وذلك وفقا لموقع دراغ بانك.

ما الفرق بين الكورتيزون والكورتيزول؟

الكورتيزون كما أسلفنا هو وصف لعلاج الهيدروكورتيزون.

الكورتيزول -ويعرف أيضا باسم هرمون الإجهاد الطبيعي- هو اسم هرمون الستيرويد الذي تفرزه الغدد الكظرية الموجودة أعلى كل كلية عند إطلاقه في مجرى الدم.

ماذا يفعل الكورتيزول في الجسم؟

يقوم الكورتيزول بعدة أدوار في الجسم والبعض يطلق عليه اسم "الكورتيزون الطبيعي" وهو اسم شائع وليس اسما علميا.

وظائف الكورتيزول

يمكن أن يعمل الكورتيزول على العديد من أجزاء الجسم المختلفة ويمكن أن يساعد:

استجابة الجسم للتوتر أو الخطر.

زيادة التمثيل الغذائي للغلوكوز في الجسم.

السيطرة على ضغط الدم.

تقليل الالتهاب.

هناك حاجة أيضا إلى الكورتيزول للاستجابة للقتال أو الطيران fight or flight response، وهو استجابة صحية وطبيعية للتهديدات. يتم تنظيم كمية الكورتيزول التي يتم إنتاجها بشكل كبير من قبل جسمك لضمان التوازن الصحيح، وذلك وفقا لموقع هيلث داريكت التابع للحكومة الاسترالية.





ماذا يفعل الكورتيزون في الجسم؟

الهيدروكورتيزون يعمل عن طريق تهدئة الاستجابة المناعية لجسمك لتقليل الألم والحكة والتورم والالتهاب، وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة .

ولذلك يستخدم الهيدروكورتيزون كبديل للهرمونات للأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفي من هرمون الإجهاد الطبيعي (الكورتيزول)، أي أن أجسامهم لا تفرزه بشكل طبيعي.

فوائد الكورتيزون

يستخدم الهيدروكورتيزون لعلاج العديد من المشاكل الصحية. يأتي الدواء بأشكال مختلفة منها كريمات البشرة للجسم وفروة الرأس والحقن والأقراص. يعتمد نوع الهيدروكورتيزون الذي يستخدم على المشكلة الصحية.

يستخدم الكورتيزون لعلاج الحالات التالية

التهاب القولون التقرحي

التهاب المفاصل

الذئبة

اضطرابات الرئة

بعض اضطرابات خلايا الدم مثل فقر الدم (خلايا الدم الحمراء المنخفضة) أو قلة الصفيحات (انخفاض الصفائح الدموية) ).

اضطرابات الحساسية

أمراض الجلد

علاج الذين يعانون من قصور الغدة الكظرية، وبالتالي تنتج أجسامهم كمية أقل من الكورتيزول

يستخدم الهيدروكورتيزون أيضا في علاج بعض أنواع السرطان مثل اللوكيميا والأورام اللمفاوية والورم النخاعي المتعدد.

الكورتيزون الطبيعي

الكورتيزون الطبيعي هو اسم غير علمي، يقصد به الكورتيزول الذي يفرز في قشرة الغدة الكظرية طبيعيا.

أنواع الكورتيزون

يأتي الكورتيزون في الأشكال التالية

حبوب الهيدروكورتيزون hydrocortisone tablets

كريم cream هيدروكورتيزون

مرهم ointment الهيدروكورتيزون

غسول lotion الهيدروكورتيزون

تحاميل suppositories الهيدروكورتيزون

أقراص هيدروكورتيزون hydrocortisone tablets تذوب في داخل الفم

حقن الهيدروكورتيزون hydrocortisone injections

حبوب الكورتيزون

تستخدم حبوب الكورتيزون لعلاج أمراض الغدة الكظرية. يمكنك تناول أقراص الهيدروكورتيزون إذا كان جسمك لا ينتج ما يكفي من الكورتيزول، على سبيل المثال إذا كنت مصابا بمرض أديسون، أو إذا تم استئصال الغدد الكظرية.

يمكن أيضا وصف الأقراص لعلاج قصور الغدة النخامية، وهي حالة نادرة تصيب الغدة النخامية.

الكورتيزون للبشرة

قد يستخدم الهيدروكورتيزون لعلاج المشاكل الجلدية، وعادة ما يكون باستخدام كريم أو مرهم أو غسول. يمكن استخدامها لمشاكل الجلد مثل:

الأكزيما والتهاب الجلد التماسي (عندما يتفاعل الجلد مع شيء يلمسه)

الطفح الجلدي

ردود الفعل على لدغات ولسعات الحشرات

صدفية

طفح الحفاض

الكورتيزون للبواسير

يأتي الهيدروكورتيزون على شكل كريم أو مرهم أو تحاميل خاصة للداخل وحول فتحة الشرج. يمكن استخدامه لعلاج البواسير.

حقن الكورتيزون

تستخدم حقن الهيدروكورتيزون لعلاج المفاصل المتورمة والمؤلمة لدى الأشخاص الذين يعانون من الإصابات والتهاب المفاصل. تساعد على تقليل الألم والتورم والالتهاب

تستخدم الحقن أيضا لعلاج الأوتار المؤلمة والتهاب الجراب.

الكورتيزون وتقرحات الفم

تذوب أقراص هيدروكورتيزون في داخل الفم، وتلتصق بلطف بداخل الفم وتطلق الهيدروكورتيزون أثناء ذوبانها. تخفف أقراص الخد من آلام تقرحات الفم.

أضرار الكورتيزون

بداية نؤكد أنه يجب الحصول على مساعدة طبية طارئة إذا كانت لديك علامات رد فعل تحسسي: صعوبة في التنفس، تورم وجهك والشفتين واللسان أو الحلق.

قد يسبب الهيدروكورتيزون آثارا جانبية خطيرة. اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك:

عدم وضوح الرؤية، ألم العين أو احمرارها، رؤية هالات حول الأضواء

ضعف العضلات وفقدان كتلة العضلات.

ألم جديد أو غير عادي في مفاصلك أو عظامك أو عضلاتك

صداع شديد، رنين في أذنيك، ألم خلف عينيك

تغييرات غير عادية في المزاج أو السلوك

نوبة

احتباس السوائل، وهذا أعراضه ضيق التنفس (حتى أثناء الاستلقاء)، والتورم، وزيادة الوزن بسرعة (خاصة في وجهك ووسطك).

علامات جديدة للعدوى مثل الحمى والقشعريرة والسعال وصعوبة التنفس وتقرحات في فمك أو على جلدك أو إسهال أو حرقان عند التبول.

زيادة هرمونات الغدة الكظرية، وتشمل أعراضها بطء التئام الجروح، تلون الجلد، ترقق الجلد، زيادة شعر الجسم، التعب، تغيرات الدورة الشهرية، التغيرات الجنسية

انخفاض هرمونات الغدة الكظرية، وتشمل أعراضها الضعف، التعب، الإسهال، الغثيان، تغيرات الدورة الشهرية، تغير لون الجلد، اشتهاء الأطعمة المالحة، والشعور بالدوخة.

يمكن أن يؤثر الهيدروكورتيزون على نمو الأطفال. أخبر طبيبك إذا كان طفلك لا ينمو بمعدل طبيعي أثناء استخدام الهيدروكورتيزون.

الآثار الجانبية للهيدروكورتيزون

قد تشمل الآثار الجانبية الشائعة للهيدروكورتيزون ما يلي:

ترقق الجلد والكدمات أو تغير اللون

زيادة التعرق

انتفاخ في المعدة

تغييرات في فترات الطمث لديك

زيادة الشهية، زيادة الوزن.

الصداع

الدوخة

مشاكل في النوم

قبل تناول الكورتيزون يجب..

يجب عدم استخدام الهيدروكورتيزون إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الهيدروكورتيزون أو الكورتيكوستيرويدات أو إذا كان لديك عدوى فطرية جهازية.

يمكن أن تضعف الستيرويدات جهاز المناعة لديك، مما يسهل عليك الإصابة بالعدوى أو تفاقم العدوى التي لديك بالفعل. أخبر طبيبك عن أي مرض أو عدوى عانيت منها خلال الأسابيع العديدة الماضية.

أخبر طبيبك إذا كنت قد عانيت من قبل: