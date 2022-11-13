هل يساهم حلق الشعر بزيادة قوته وكثافته فعلا؟

هل يؤدي حلق الشعر إلى نموه بسرعة حقاً؟ هل يزيد من قوّته وكثافته؟ قام برنامج "دكتور معلومة" بالإجابة عن هذه الأسئلة، إلى جانب استعراضه بعض المعلومات الخاطئة المتعلّقة بصحة الشعر.

هل حلق الشعر يسرع نموه ويزيد كثافته؟

هناك اعتقاد شائع أن حلق الشعر يؤدي إلى عودة نموه، بصورة أكثر كثافة أو خشونة، أو نموه بشكل أسرع.

ولكن هذا الكلام غير دقيق؛ ففي وقت مبكر من العام 1928، أظهرتْ دراسة علمية أن الحلاقة لا تؤثر على نمو الشعر، وذلك وفقًا لتقرير نشرته مجلة "بي إم جي" (BMJ) الطبية.

كما أن الحلاقة لا تؤثر في سُمك أو معدل نمو الشعر، فالجزء الحي من الشعر يكون تحت سطح الجلد، وهو لا يتأثر بالحلاقة.

ولا تكون أطراف الشعر الذي ينمو بعد الحلاقة ناعمةً كالشعر غير المحلوق، لذلك نشعر أنه أخشن، كما أن لون الشعر الذي ينمو بعد الحلاقة لم يتأثر بالشمس أو التعرّض للمواد الكيميائية، لذلك يبدو أغمق، وقد تظنه أكثف.

في المحصلة، فإن حلق الشعر لن يساعد على تقوية ما رقّ منه.

خرافات حول الشعر:

نتف الشيب يسبب ظهور المزيد منه: إذا كنت مترددًا في نتف الشعر الأبيض، فلا تخف. هذه خرافة غير صحيحة. في الحقيقة إن نتف الشعر يضغط على بصيلات الشعر وفروة الرأس.

إذا كنت مترددًا في نتف الشعر الأبيض، فلا تخف. هذه خرافة غير صحيحة. في الحقيقة إن نتف الشعر يضغط على بصيلات الشعر وفروة الرأس. يجب عليك غسل الشعر الدهني بالشامبو يوميًا: في حين أن وظيفة الشامبو هي تنظيف الشعر من الأوساخ والزيوت غير المرغوب فيها، فمن السهل المبالغة في ذلك، وذلك وفقًا لتقرير في "ريدارز دايجست" (Reader’s Digest). في الحقيقة قد يؤدي الإفراط في استخدام الشامبو إلى هشاشة الشعر وحكة في فروة الرأس.

في حين أن وظيفة الشامبو هي تنظيف الشعر من الأوساخ والزيوت غير المرغوب فيها، فمن السهل المبالغة في ذلك، وذلك وفقًا لتقرير في "ريدارز دايجست" (Reader’s Digest). في الحقيقة قد يؤدي الإفراط في استخدام الشامبو إلى هشاشة الشعر وحكة في فروة الرأس. الشامبو يتوقّف عن العمل بعد فترة من الاستعمال: تنبع هذه الأسطورة من فكرة أن شعرك "سوف يعتاد" على منتج ما وسيتوقف عن العمل. لكن هناك القليل من الأدلة لدعم ذلك. إذا كنت مرتاحًا لشامبو معين استمر في استعماله.