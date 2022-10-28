توصلت دراسة أسترالية إلى أن نقص فيتامين د -فيتامين "دي" (D)- مرتبط بالوفاة المبكرة، فما نسبته الطبيعية؟ وما الأغذية التي يحتويها؟

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة جنوب أستراليا، ونشرت في دورية حوليات الطب الباطني (Annals of Internal Medicine) ونقلها موقع يوريك أليرت.

ووجد الباحثون أنه كلما زاد نقص فيتامين د، زادت مخاطر الوفاة.

فيتامين د مفيد لصحة العظام والعضلات

وفيتامين د عنصر غذائي مهم يساعد في الحفاظ على صحة جيدة والحفاظ على عظامنا وعضلاتنا قوية وصحية.

ويقول المؤلف الأول للدراسة جوش ساذرلاند "في حين أن النقص الحاد في فيتامين د نادر في أستراليا أكثر منه في أي مكان آخر بالعالم، فإنه لا يزال يؤثر على أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية، وكبار السن، وأولئك الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د من التعرض الصحي للشمس والمصادر الغذائية".

وأضاف "تقدم دراستنا دليلا قويا على العلاقة بين المستويات المنخفضة من فيتامين د والوفيات، وهذه هي الدراسة الأولى من نوعها لتشمل أيضا الوفيات المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي كنتيجة".

ويقاس مستوى فيتامين د عبر مستويات مركب "هيدروكسي فيتامين د-25" (25-hydroxyvitamin D) في نانومول/لتر (nmol/L) أو نانوغرام/مليلتر أو نانوغرام/مل (ng/mL). ويمكن أن تشير النتائج إلى ما يلي:

درس الباحثون بيانات 307 آلاف و601 شخص من سجلات البنك الحيوي في المملكة المتحدة. تم تعريف انخفاض مستويات فيتامين د بأنه أقل من 25 نانومول/لتر.

وكان متوسط تركيز فيتامين د في المجموعة 45.2 نانومول/لتر.

خلال فترة متابعة استمرت 14 عاما، وجد الباحثون أن خطر الوفاة انخفض بشكل كبير مع زيادة تركيزات فيتامين د، مع ظهور أقوى التأثيرات بين أولئك الذين يعانون من نقص حاد.

وقالت البروفيسورة إلينا هيبونين (Elina Hyppönen)، كبيرة الباحثين ومديرة المركز الأسترالي للصحة الدقيقة، إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث الآن لإنشاء إستراتيجيات فعالة للصحة العامة يمكن أن تساعد في تحقيق الإرشادات الوطنية وتقليل مخاطر الوفاة المبكرة المرتبطة بانخفاض مستويات فيتامين د.

مستويات فيتامين د الطبيعية

نقص فيتامين د

أقل من 30 نانومول/لتر (12 نانوغرام/مل)، وذلك وفقا لمكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية في الولايات المتحدة (National Institutes of Health Office of Dietary Supplements).

نقص محتمل في فيتامين د

بين 30 نانومول/لتر (12 نانوغرام/مل) و50 نانومول/لتر (20 نانوغرام/ مل).

المستويات الطبيعية من فيتامين د

بين 50 نانومول/لتر (20 نانوغرام/مل) و125 نانومول/لتر (50 نانوغرام/مل).

مستويات عالية من فيتامين د

أعلى من 125 نانومول/لتر (50 نانوغرام/مل).

ما الذي يسبب نقص فيتامين د؟

وفقا للمبادئ الإرشادية السريرية لدولة قطر، يمكن أن يحدث نقص فيتامين د نتيجة للأسباب التالية:

عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كاف.

عدم كفاءة إنتاج فيتامين د داخل الجلد.

عدم وجود كمية كافية من فيتامين د في الطعام.

تكسير فيتامين د داخل الجسم بواسطة أدوية أخرى.

وجود مشاكل وراثية تمنع عمل الفيتامين في الجسم.

وجود مشاكل صحية أخرى تؤثر على إنتاج فيتامين د أو على عمله داخل الجسم.

أنواع فيتامين د

يوجد نوعان رئيسيان من فيتامين د:

فيتامين د 2

فيتامين د 3

تتم معالجة هذين النوعين داخل الكبد، ويتم تحويلهما إلى مادة تسمى "كالسيدول". يتم قياس تركيز مادة الكالسيدول في الدم لمعرفة ما إذا كان مستوى فيتامين د ضمن المستوى الطبيعي، وفقا للمبادئ الإرشادية السريرية لدولة قطر.

أعراض نقص فيتامين د

تختلف أعراض نقص فيتامين د بين الأطفال والبالغين.

أعراض نقص فيتامين د لدى الأطفال

تشمل أعراض نقص فيتامين د الشائعة لدى الأطفال:

تأخر النمو.

الآم في العظام والعضلات.

صعوبة التنفس.

تأخر إغلاق فاصل الرأس اللين (اليافوخ) عند الرضع.

تأخر المشي.

تورم المفاصل.

تشوهات الهيكل العظمي (تقوس الساقين أو الركبة المتلاصقة)

مشاكل الأسنان (تأخر ظهور الأسنان)

حدوث تشنجات، نوبات صرع أو هيجان.

تأخر النمو الجنسي عند البلوغ.

إذا لم يتم علاج نقص فيتامين د قد يؤدي ذلك إلى مرض الكساح، وهو مرض خطير قد يسبب فقدان بنية العظام.

أعراض نقص فيتامين د لدى البالغين

تتضمن الأعراض الشائعة لنقص فيتامين د لدى البالغين:

التعب السريع عند ممارسة الأنشطة.

الشعور بآلام في العظام أو العضلات.

الشعور بالألم في أسفل الظهر أو القدمين.

كسور العظام المتكررة.

ضعف العضلات.

تغير الحالة المزاجية، والشعور بالإحباط أو الاكتئاب.

مقارنة بين فيتامين د 2 وفيتامين د 3

يأتي فيتامين د 2 من المنتجات الحيوانية، في حين يأتي فيتامين د 3 من النباتات.

يعتبر فيتامين د 3 هو الأكثر فاعلية في رفع مستوى فيتامين د في الجسم.

أشعة الشمس وفيتامين د

حاول التعرض لأشعة الشمس 3 مرات أسبوعيا لمدة من 10 إلى 15 دقيقة من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا.

التعرض الآمن لأشعة الشمس

للحصول على قدر كاف من أشعة الشمس، قم بتعريض ما يقرب من ثلث جسمك إلى الشمس أو فقط الوجه والذراعين عند القيام بأنشطة خارج المنزل.

استعمل كريمات واقية من الشمس، القبعات ونظارات الشمس. الاستعمال العادي للكريمات الواقية لا يمنع إنتاج فيتامين د داخل الجلد.

ينصح للرضع فوق سن 6 أشهر وللأطفال الأكبر سنا بالتعرض غير المباشر لأشعة الشمس مع استعمال كريمات واقية وملابس واقية أيضا.

هل التعرض للشمس داخل المنزل خلف النافذة مفيد لفيتامين د؟

الجواب هو لا، التعرض للشمس داخل المنزل عن طريق النوافذ غير مفيد.

فيتامين د بالغذاء

يوجد مصادر عديدة من الغذاء التي تحتوي على فيتامين د مثل:

1- منتجات الأسماك

سمك السلمون المرقط. سمك السلمون. سمك الماكريل. سمك الرنجة. سمك السردين. سمك الأنشوفة. سمك سردين البيلشار. سمك التونة. زيت كبد السمك (زيت كبد سمك القد).

2- صفار البيض

3- المكسرات (لكن ليس بكمية كبيرة)

4- الفطر (عش الغراب)

5- الأطعمة المدعمة:

حبوب الإفطار.

اللبن، الزبادي، الجبن، الزبدة، إلخ.

السمن.

زيوت الطهي.

عصير البرتقال.

هل يحتوي حليب الأم على فيتامين د؟

لبن الأم لا يحتوي على فيتامين د. لذا فإن الأطفال المعتمدين على الرضاعة الطبيعية يجب أن يحصلوا على مكملات فيتامين د.

الوقاية من نقص فيتامين د

يمكن الوقاية من نقص فيتامين د عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي، يشمل التعرض المناسب لأشعة الشمس، والتغذية الصحية، وتناول مكملات فيتامين د.

علاج نقص فيتامين د

يوجد عدد من المكملات التي تحتوي على فيتامين د المتاحة لعلاج نقص فيتامين. لإعادة مستوى فيتامين د إلى المستوى الطبيعي، يجب أن تتبع العلاج الموصوف لك من قبل طبيبك.

قد تحتاج أيضا إلى أخذ مكملات الكالسيوم مع فيتامين د لمساعدة عظامك. سيخبرك طبيبك إذا كنت تحتاج إلى ذلك.

بعد اكتمال العلاج، ستحتاج إلى اتباع أسلوب حياة صحي، وقد تحتاج إلى تناول مكملات فيتامين د بشكل يومي للحفاظ على مستواه ضمن المستوى الطبيعي.