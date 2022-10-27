يتناقل منشور على واتساب حول التبول الليلي والظروف الصحية التي يرتبط بها، فما أسبابه الدقيقة؟ وكيف يمكن علاجها؟

ما عدد مرات التبول الطبيعي في الليل؟

وفقا "ليورولوجي كير فاونديشين" (Urology Care Foundation) فإنه إذا كان عليك الاستيقاظ مرتين أو أكثر كل ليلة للذهاب إلى الحمام، فهذا ليس طبيعيا؛ هذه علامة واضحة على التبول الليلي، ويجب أن نكون قادرين على النوم لمدة 6 إلى 8 ساعات أثناء الليل من دون الحاجة إلى استخدام الحمام.

ويمكن أن يذهب الشخص للتبول في الليل مرة واحدة، وقد يكون هذا طبيعيا، لكن عموما الذهاب مرتين أو أكثر أمر يتخطى المعدل المعتاد.

التبول الليلي

التبول الليلي حالة تجعلك تستيقظ أثناء الليل للتبول، وتصبح هذه الحالة أكثر شيوعا مع تقدم العمر، وتحدث لكل من الرجال والنساء، ولأسباب مختلفة، وفقا لكليفلند كلينيك.

وقد يكون من الشائع أن يستيقظ معظم الناس مرة واحدة أثناء الليل للتبول، ولكن التبول بشكل متكرر قد يكون علامة على حدوث شيء آخر.

ويمكن أن يترافق التبول الليلي مع تكرار التبول أثناء النهار أو يحدث من تلقاء نفسه، ومن المهم التمييز بين التبول الليلي (أي كثرة الذهاب للتبول وزيادة عدد مرات التبول ليلا) والبوال، أي التبول بكميات كبيرة.

أنواع التبول الليلي:

البوال، أي التبول بكمية كبيرة.

البوال الليلي، أي تبول كمية كبيرة في الليل.

التردد البولي الليلي، أي تبول كميات صغيرة ومرات متكررة.

أسباب التبول الليلي

تعتمد أسباب التبول الليلي على نوعه، كالتالي:

البوال:

تناول كميات كبيرة من السوائل

مرض السكري غير المعالج

سكري الحمل

البوال الليلي

أولئك الذين يعانون من البوال الليلي يعانون من زيادة حجم البول فقط في الليل، ويكون حجم البول خلال النهار طبيعيا أو منخفضا، ويحدث هذا عادة بسبب احتباس السوائل أثناء النهار التي غالبا تتراكم في القدمين أو الساقين، وبمجرد الاستلقاء للنوم لا تحتفظ الجاذبية بالسوائل في ساقيك. ويمكن أن يدخل إلى الأوردة مرة أخرى وتتم تصفيته بواسطة الكليتين، مما ينتج عنه البول.

يمكن أن تشمل أسباب البوال الليلي ما يلي:

قصور القلب الاحتقاني.

وذمة الأطراف السفلية (تورم الساقين).

اضطرابات النوم، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي (ينقطع التنفس أو يتوقف عدة مرات أثناء النوم).

بعض الأدوية، بما في ذلك مدرات البول، والإفراط في فيتامين د.

شرب كثير من السوائل قبل النوم، خاصة القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

التردد البولي الليلي

الشخص في هذه الحالة يتبول كميات صغيرة أو بشكل متكرر، ولا ترتفع كمية البول المنتجة. ويحدث هذا عادة بسبب عدم قدرة المثانة على التفريغ الكامل (وهذا سبب امتلائها بشكل أسرع) أو عدم قدرة المثانة على الامتلاء تماما قبل ظهور الرغبة في التبول.

ويمكن أن يحدث هذا أيضا بسبب صعوبة النوم، فقد تستيقظ لسبب واحد، ولكن بعد ذلك تذهب إلى الحمام وأنت مستيقظ، مما يجعلك تعتقد أنك استيقظت لأنك اضطررت إلى التبول.

يمكن أن تتضمن أسباب عدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل ما يلي:

انسداد المثانة.

تضخم البروستاتا الحميد (عند الرجال)، وهو فرط نمو غير سرطاني للبروستاتا يعيق تدفق البول.

يمكن أن تشمل أسباب عدم قدرة المثانة على الامتلاء بالكامل ما يلي:

فرط نشاط المثانة.

التهاب المثانة أو عدوى المسالك البولية المتكررة.

ورم خبيث في المثانة.

انقطاع النفس الانسدادي النومي.

علاج التبول الليلي

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابا بالتبول الليلي، فراجع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، وقد يحيلك إلى طبيب المسالك البولية لعلاج هذه الحالة، وفقا لكليفلاند كلينيك.

يستهدف العلاج عادة السبب الأساسي؛ فإذا كان مثلا توقف التنفس أثناء النوم، فقد تتم إحالتك إلى اختصاصي النوم أو أمراض الرئة. وإذا كان تضخم البروستاتا هو السبب فقد تكون هناك حاجة إلى الأدوية أو الجراحة.

قد تشمل خيارات علاج التبول الليلي ما يلي: