ارتفاع الإصابة بهذا النوع من العدوى الخطيرة خلال جائحة كورونا.. ما هي؟

نشرت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء تقريرا يسلط الضوء على أول قائمة من نوعها من "مسببات الأمراض ذات الأولوية" للفطريات، في دليل يشمل الفطريات الـ19 التي تمثل أكبر تهديد للصحة العامة، مضيفة أن جائحة "كوفيد-19" شهدت زيادة الإصابة بالعدوى الفطرية الغازية.

ومن الأمثلة على الفطريات وفقا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة:

داء المبيضات (Candidiasis)، والمبيضات هي خميرة يمكن العثور عليها على الجلد والأغشية المخاطية وفي الأمعاء.

المكورات الخفية (Cryptococcosis).

داء الرشاشيات (Aspergillosis).

داء الكروانيديا (Coccidioidomycosis).

وقالت المنظمة –في بيان على موقعها– إن قائمة مسببات الأمراض الفطرية لمنظمة الصحة العالمية The WHO fungal priority pathogens list (FPPL)) هي أول جهد عالمي لإعطاء الأولوية بشكل منهجي لمسببات الأمراض الفطرية، مع مراعاة احتياجات البحث والتطوير غير الملباة وأهمية الصحة العامة المتصورة.

يهدف برنامج منظمة الصحة العالمية لقائمة مسببات الأمراض الفطرية إلى التركيز ودفع المزيد من البحوث والتدخلات السياسية لتعزيز الاستجابة العالمية للعدوى الفطرية ومقاومة مضادات الفطريات.

تهديد كبير

وقالت المنظمة إن مسببات الأمراض الفطرية تشكل تهديدا كبيرا للصحة العامة، لأنها أصبحت شائعة بشكل متزايد ومقاومة للعلاج بـ4 فئات فقط من الأدوية المضادة للفطريات المتاحة حاليا، وقليل من الأدوية الجديدة المرشحة قيد الدراسة.

وغالبا ما تؤثر الأشكال الغازية لهذه الالتهابات الفطرية على المرضى المصابين بأمراض خطيرة والذين يعانون من حالات أساسية مرتبطة بجهاز المناعة.

وتشمل الفئات السكانية الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية الغازية أولئك المصابين بالسرطان وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وزرع الأعضاء وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

ما العدوى الغازية؟

يقصد بمصطلح الأشكال الغازية العدوى التي تسببها الفطريات والتي تؤثر على الدم والقلب والدماغ والعينين والعظام وأجزاء أخرى من الجسم. مثلا، المبيضات (Candidemia) هي الشكل الأكثر شيوعا لداء المبيضات الغازي، وفيها تدخل المبيضات إلى مجرى الدم أو الأعضاء الداخلية وتسبب العدوى، وذلك وفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية.

وتشير الدلائل الناشئة إلى أن انتشار الأمراض الفطرية ونطاقها الجغرافي آخذان في الازدياد في جميع أنحاء العالم بسبب الاحتباس الحراري وزيادة السفر والتجارة الدوليين. وخلال جائحة "كوفيد-19″، زاد معدل الإصابة بالعدوى الفطرية الغازية بشكل ملحوظ بين المرضى في المستشفى.

ونظرا لأن الفطريات التي تسبب العدوى الشائعة (مثل فطريات الفم والفطريات المهبلية) تصبح مقاومة بشكل متزايد للعلاج، فإن مخاطر الإصابة بأشكال عدوى أكثر انتشارا في عموم السكان تتزايد أيضا.

تزايد العدوى الفطرية

وتقول الدكتورة حنان بلخي، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) إنه "نظرا لظهور جائحة مقاومة البكتيريا لمضادات الميكروبات، تتزايد العدوى الفطرية، وتصبح أكثر مقاومة للعلاجات، لتصبح مصدر قلق للصحة العامة في جميع أنحاء العالم".

وقالت المنظمة إنه على الرغم من القلق المتزايد، لا تحظى العدوى الفطرية إلا بالقليل من الاهتمام والموارد، مما يؤدي إلى ندرة البيانات الجيدة حول توزيع الأمراض الفطرية وأنماط مقاومة مضادات الفطريات. نتيجة لذلك، فإن العبء الدقيق للأمراض الفطرية ومقاومة مضادات الفطريات غير معروف، وبالتالي يتم تقويض الاستجابة.

ويؤكد مؤلفو التقرير الحاجة إلى مزيد من الأدلة لإثراء الاستجابة لهذا التهديد المتزايد وفهم أفضل لعبء المرض ومقاومة مضادات الفطريات.