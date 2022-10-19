التستوستيرون يساعد في مقاومة هذا السرطان

لماذا تكون سرطانات الغدد الكظرية أكثر شيوعًا بين النساء، ولماذا يكون سير المرض أسوأ لديهن؟ الجواب مرتبط بدور هرمون التستوستيرون.

طرح هذا الموضوع في دراسة أجراها فريق من العلماء في المركز القومي للبحث العلمي في فرنسا، ونشرت في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في مجلة "ساينس أدفانسيس" (Science Advances)، ونقلها موقع يوريك أليرت.

أجريت الدراسة على الفئران، وتبين للباحثين أنه في ذكور الفئران قام جهاز المناعة بتجنيد أكبر للخلايا المناعية المعروفة باسم البلاعم macrophages ، والتي يمكنها القضاء على الخلايا السرطانية.

ولاحظوا أنه نادرا ما يلاحظ تطور سرطان الغدة الكظرية العدواني في ذكور الفئران.

بالمقابل، وجد الباحثون أنه في الفئران الإناث لا تبطئ البلاعم نمو الأورام، والتي تنتقل في النهاية إلى أماكن أخرى في الجسم فيما يسمى السرطان النقيلي (metastasize).

ومن خلال التحليلات الجزيئية، وجد الباحثون أن تجنيدا لبلاعم المقاومة للورم يعتمد على هرمون التستوستيرون، إذ بعد إعطاء الهرمون للفئران الإناث، دخلت البلاعم القادرة على استئصال الخلايا السرطانية إلى المعركة.

وعلى أساس هذه النتائج، أجرى العلماء دراسة أخرى باستخدام بيانات عن البشر، كشفت عن نفس الاختلاف في معدلات تجنيد البلاعم بين الرجال والنساء المصابين بسرطان الغدة الكظرية.

ويشير هذا الاكتشاف إلى إمكانية التحفيز الهرموني كعلاج لهذا النوع من السرطان.

ويعد هذا التطور مهما، لأن سرطان الغدة الكظرية عدواني، وعادة ما يكون معدل بقاء الشخص المصاب على قيد الحياة لمدة 5 سنوات 30%.

ما التستوستيرون؟

التستوستيرون هو هرمون جنسي، ويعد هرمون الذكورة الرئيسي لدى الرجل، لكن المرأة أيضا تفرزه، وهو يلعب دورا مهما في الخصوبة وكتلة العضلات وتوزيع الدهون وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

والتستوستيرون نوع من الأندروجين ينتج بشكل أساسي من الخصيتين في خلايا تسمى "خلايا ليديغ" (Leydig cells)، أما لدى المرأة فينتجه المبيضان لكن بكمية أقل.

ما الغدة الكظرية؟

يحتوي الجسم على غدتين كظريتين، واحدة فوق كل كلية. وتتكون الغدد الكظرية من جزأين:

قشرة الغدة الكظرية، وهو الجزء الخارجي، وينتج هرمونات تسمى الكورتيكوستيرويدات التي تؤثر وتنظم توازن الملح والماء بالجسم، واستجابة الجسم للتوتر والتمثيل الغذائي وجهاز المناعة والتطور الجنسي.

نخاع الكظرية، وهو الجزء الداخلي، وينتج الكاتيكولامينات مثل الأدرينالين، الذي يزيد ضغط الدم ومعدل ضربات القلب عندما يعاني الجسم من الإجهاد.

أعراض سرطان الغدة الكظرية

وفقا لمايو كلينيك تشمل علامات وأعراض سرطان الغدة الكظرية ما يلي: