يعد السؤال عن عدد المرات المناسب لغسل الشعر من الأسئلة الأكثر شيوعا بشأن النظافة الشخصية، بينما يؤكد الخبراء أن ذلك يعتمد على نوع الشعر.

إذ يؤكد طبيب الأمراض الجلدية كوين كينت أن الحصول على شعر جميل يبدأ أساسا من الحفاظ على صحة فروة الرأس، موضحا أن هناك الكثير من العوامل التي تسبب تهيج الفروة، مثل استخدام مجفف الشعر والصبغات التي تحتوي مواد كيميائية، وذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة "سانتي بلوس" (santeplusmag) الفرنسية، للكاتب باتريك إف إن.

ما مدى تأثير الشامبو؟

هناك أنواع كثيرة من الشامبو، لكن الوظيفة الأساسية لهذا المنتج هو تنظيف الشعر والتخلص من الأوساخ والدهون المتراكمة على فروة الرأس. ولكل نوع من أنواع الشعر شامبو خاص يتناسب مع طبيعته، لذلك يجب الحرص على اختيار المنتج المناسب.

كما يجب الحذر من بعض المنتجات، لأن المواد الحافظة الموجودة فيها قد تسبب الحساسية والإكزيما.





ماذا يحدث للشعر عند غسله؟

يقول كينت إن تدليك فروة الرأس عند غسل الشعر يمكن أن يعزز إنتاج "الزهم" (Sebum). على المدى القصير، قد تعتقد أنك تخلصت من الدهون، لكن الغدد الدهنية تقوم بإنتاج المزيد من الزهم الذي يغطي فروة الرأس وبقية الشعر.

والزهم هو مادة زيتية تفرزها الغدد الدهنية في الجلد.

وتوضح المختصة فانيسا جياني أن الغسيل المتكرر للشعر قد يؤدي إلى جفاف فروة الرأس ويسبب الحكة، كما يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للشامبو إلى زيادة الدهون في الشعر، خاصة إذا كان خفيفا. وتؤكد جياني أن عدد مرات غسل الشعر يعتمد على نوع الشعر.

معدل الغسيل المثالي لكل نوع

وتقول الخبيرة كاثرين شوفين إن فروة الرأس أقل تعرضا للأوساخ والتلوث من بشرة الوجه، موضحة أن وتيرة استخدام الشامبو تعتمد على نوع الشعر ونمط حياة كل فرد.

وتتطلب فروة الرأس الدهنية غسيلا أكثر تواترا للتخلص من الدهون، حيث تنتج الغدد الدهنية الموجودة في فروة الرأس الكثير من الزهم، وتؤثر على شكل الشعر الذي يبدو دهنيا بشكل لافت.





كما أن هذا النوع من الشعر معرض أكثر للإصابة بالقشرة، لذلك تنصح جياني بغسله بانتظام.

وتؤكد جياني في المقابل أن الشعر العادي لا يتطلب القدر ذاته من العناية، إذ يحتاج فقط إلى الغسيل بالشامبو مرتين في الأسبوع، مع استخدام البلسم لترطيبه والحفاظ على صحته.

وبالنسبة للشعر الجاف، تنصح جياني بغسله مرة أو مرتين في الأسبوع كحد أقصى، مع استخدام شامبو مرطب، ووضع البلسم المغذي يوميا.