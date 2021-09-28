ما اضطراب ثنائي القطب؟ وكيف يشعر المصاب به؟ وما أعراض نوبة الهوس؟ وما أعراض نوبة الاكتئاب؟ وما أسباب اضطراب ثنائي القطب؟ وما الخيارات العلاجية؟

الاضطراب ثنائي القطب (bipolar disorder) اضطراب في المزاج يمكن أن يسبب تقلبات مزاجية شديدة، وذلك وفقا للمكتبة الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الأميركية.

وكان يطلق على الاضطراب ثنائي القطب أسماء أخرى، مثل الاكتئاب الهوسي (manic depression)، واضطراب الهوس الاكتئابي (manic-depressive disorder).

ووفقا لموقع "أور ورلد إن داتا" (our world in data) عانى حوالي 46 مليون شخص في 2017 من اضطراب ثنائي القطب.

كيف يشعر المصاب بالاضطراب ثنائي القطب؟

في بعض الأحيان قد يشعر المصاب باضطراب ثنائي القطب بالارتياح أو البهجة أو الانفعال أو النشاط، وهذا ما يسمى "نوبة هوس" (manic episode). وفي أحيان أخرى قد يشعر بالإحباط أو الحزن أو اللامبالاة أو اليأس، وهذا ما يسمى نوبة اكتئاب (depressive episode).

كما قد يكون لدى المصاب كل من أعراض الهوس والاكتئاب معا، وهذه تسمى نوبة مختلطة (mixed episode).

إلى جانب تقلب المزاج، يتسبب الاضطراب ثنائي القطب في تغيرات في السلوك ومستويات الطاقة ومستويات النشاط.

ومن المهم علاج اضطراب ثنائي القطب؛ فهو يؤثر على حياة المصاب. ووفقا لدراسة في مجلة "يسيكياتريا دانوبينا" (Psychiatria Danubina) فإن التقديرات تشير إلى أن 25 إلى 50% من مرضى الاضطراب ثنائي القطب سيحاولون الانتحار مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم.

ما أنواع الاضطراب ثنائي القطب؟

هناك 3 أنواع رئيسية من الاضطراب ثنائي القطب:

الاضطراب ثنائي القطب من النوع الأول:

يتضمن نوبات هوس تستمر لمدة 7 أيام على الأقل، أو أعراض هوس شديدة لدرجة أن المصاب يحتاج إلى رعاية طبية فورية في المستشفى. أيضا نوبات الاكتئاب شائعة، وتستمر غالبا أسبوعين على الأقل. ويمكن أن يشمل هذا النوع من الاضطراب ثنائي القطب أيضا نوبات مختلطة.

الاضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني:

يتضمن نوبات اكتئابية، ولكن بدل نوبات الهوس الكاملة يصاب الشخص بنوبات من الهوس الخفيف، وهو حالة أقل حدة من الهوس.

اضطراب دوروية المزاج، أو اضطراب المزاج الدوري:

يشمل أعراض الهوس الخفيف والاكتئاب، لكنها ليست شديدة أو طويلة الأمد مثل نوبات الهوس الخفيف أو الاكتئاب. وتستمر الأعراض عادة عامين على الأقل عند البالغين، وعاما عند الأطفال والمراهقين.





ما الذي يسبب الاضطراب ثنائي القطب؟

السبب الدقيق للاضطراب ثنائي القطب غير معروف، ومن المحتمل أن تلعب عدة عوامل دورا في حدوث هذا الاضطراب، وتشمل الوراثة، وبنية الدماغ ووظيفته، والبيئة.

أنت أكثر عرضة للإصابة بالاضطراب ثنائي القطب إذا كان لديك قريب مصاب به. قد يؤدي التعرض للصدمات أو الأحداث الحياتية المجهدة إلى زيادة هذه المخاطر بشكل أكبر.

ما أعراض الاضطراب ثنائي القطب؟

يمكن أن تختلف أعراض الاضطراب ثنائي القطب، لكنها تنطوي على تقلبات مزاجية تعرف باسم "نوبات المزاج" (mood episodes)، وتشمل نوبات الهوس والاكتئاب والنوبات المختلطة.

أعراض نوبة الهوس:

الشعور بالارتياح، أو الانتشاء، أو الابتهاج

الشعور بالتوتر، أو النشاط الأكثر من المعتاد

وجود مزاج قصير جدا أو يبدو عصبيا للغاية

وجود أفكار متسارعة، والتحدث بسرعة كبيرة

الحاجة إلى نوم أقل

الشعور بأنك مهم بشكل غير عادي، وموهوب، أو قوي

القيام بأشياء محفوفة بالمخاطر من دون حكمة، مثل الإنفاق أو التخلي عن الكثير من المال

أعراض نوبة الاكتئاب:

الشعور بالحزن الشديد، أو اليأس، أو انعدام القيمة

الشعور بالوحدة أو عزل نفسك عن الآخرين

التحدث ببطء شديد، أو الشعور بأنه ليس لديك ما تقوله، أو نسيان الكثير

وجود القليل من الطاقة

النوم الكثير أو القليل جدا

عدم الاهتمام بأنشطتك المعتادة وعدم القدرة على القيام بأشياء بسيطة

التفكير في الموت أو الانتحار

أعراض النوبة المختلطة

تشمل أعراض الهوس والاكتئاب معا -على سبيل المثال- الشعور بالحزن الشديد، أو الفراغ، أو اليأس، في حين تشعر في الوقت نفسه بالنشاط الشديد.

وقد تستمر نوبات المزاج أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر في بعض الأحيان. وخلال النوبة، تحدث الأعراض عادة كل يوم معظم اليوم.





ما علاجات الاضطراب ثنائي القطب؟

الأدوية

يمكن أن تساعد الأدوية في السيطرة على أعراض الاضطراب ثنائي القطب. ويحتاج بعض الناس إلى تناول أكثر من دواء، ومن المهم أن تتناول دواءك باستمرار، ولا تتوقف عن تناوله من دون التحدث أولا مع الطبيب.

العلاج النفسي

يمكن أن يساعد العلاج النفسي في التعرف على المشاعر والأفكار والسلوك المزعج وغيرها، ويمكن أن يوفر لك ولعائلتك الدعم والتعليم والمهارات وإستراتيجيات المواجهة.

تشمل خيارات العلاج الأخرى العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT)، وهو إجراء لتحفيز الدماغ يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض. ويستخدم غالبا العلاج بالصدمات الكهربائية للاضطراب ثنائي القطب الحاد الذي لا يتحسن مع العلاجات الأخرى.

قد تساعد ممارسة التمارين الهوائية بانتظام في علاج الاكتئاب والقلق وصعوبة النوم.