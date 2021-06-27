هذا ما يحدث للجسم عند تناول الثوم يوميا

يحتوي الثوم الطازج المسحوق أو المفروم على أكثر الفوائد الصحية؛ فمسحوق الثوم ومستخلص الثوم غنيان بالمركبات الصحية، في حين يحتوي زيت الثوم على خصائص صحية أقل

ما فوائد الثوم؟ وما فوائد الثوم الذكر؟ وما فوائد الثوم للشعر؟ وما فوائد الثوم الذكر للرجال؟ وما فوائد الثوم الأسود؟ وما فوائد الثوم مع الزبادي؟ وما فوائد الثوم مع العسل وزيت الزيتون؟ وماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم يوميا؟ الإجابات وأكثر في هذا التقرير الشامل.

فوائد الثوم عموما

الثوم من التوابل الغذائية الغنية بالبوليفينول والكبريت العضوي التي يتم استهلاكها منذ العصور القديمة. وأظهر الثوم ومكوناته الثانوية آثارا ممتازة في تعزيز الصحة والوقاية من العديد من الأمراض البشرية الشائعة، مثل السرطان واضطرابات القلب والأوعية الدموية وضغط الدم والسكري؛ وذلك بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات وخفض الدهون، وفقا لمراجعة بحثية منشورة في مجلة "أنتي أوكيسدانتس" (Antioxidants).

الثوم الطازج أو مسحوق الثوم أو زيت الثوم؟

يحتوي الثوم الطازج المسحوق أو المفروم على أكثر الفوائد الصحية؛ فمسحوق الثوم ومستخلص الثوم غنيان بالمركبات الصحية، في حين يحتوي زيت الثوم على خصائص صحية أقل، ولكن لا يزال من الممكن استخدامه لإضافة نكهة إلى الطعام عند الطهي، وفقا لتقرير بموقع "هيلث لاين" (healthline).

سنقدم هنا أبرز فوائد الثوم، مع تأكيد أن هذ المعلومات للاستشراد العام، ولا تغني عن استشارة الطبيب؛ فلا تستعمل الثوم لعلاج أي مرض من تلقاء نفسك، واستشر طبيبك دائما قبل تناول الثوم لأي غرض سواء كان علاجيا أو وقائيا.

فوائد الثوم الذكر

نبدأ بتوضيح الفرق بين "الثوم الذكر" (single clove garlic) و"الثوم التقليدي" (multi clove garlic) الذي يسميه البعض الثوم الأنثى والذي يكون رأس الثوم فيه يحتوي على عدة فصوص.

الثوم الذكر يعرف بأسماء مثل "ثوم الفص"، و"الثوم المنفرد" (solo garlic)، و"الثوم اللؤلؤي" (pearl garlic)، و"الثوم ذو البصيلة الواحدة" (single bulb garlic)، و"الثوم ذو فص الفردي" (single clove garlic)، و"الثوم المونوبولب" (monobulb garlic).

والثوم الذكر هو نوع من "الثوم المزروع" (Allium sativum)، ويتميز عنه بأنه يتكون من فص واحد، ويشبه البصل الصغير، كما أنه أسهل في التقشير.

الثوم الذكر له الميزات نفسها الموجودة بالثوم العادي المكون من عدة فصوص، إلا أن البعض يرى أن له فوائد أكثر. ولكن بوجه عام، الثوم الذكر له نفس فوائد الثوم التقليدي.

قد تكون هناك اختلافات في مكونات الثوم الذكر عن الثوم التقليدي؛ إذ إن دراسة نشرت عام 2017 -كانت قد أجريت على ذكور الأرانب- وجدت أن الثوم الذكر له قدرة وقائية أكثر من الثوم التقليدي ضد أحد أنواع التسمم الذي يصيب الكبد.





فوائد الثوم للشعر

الثوم به فوائد للشعر؛ وذلك عند استخدامه موضعيا أو ضمن نظامك الغذائي، وذلك وفقا لتقرير في موقع هيلث لاين.

يحتوي الثوم على خصائص قد تساعد في نمو الشعر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث في هذا الصدد. وفي ما يلي بعض فوائد الثوم التي قد تساعد في نمو الشعر:

الثوم غني بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات "بي-6″ (B-6) و"سي" (C) والمنغنيز والسيلينيوم، وكلها تعزز صحة الشعر.

قد تسهم الخصائص الطبيعية المضادة للميكروبات والفطريات الموجودة في الثوم أيضا في فوائد الشعر، حيث يمكن أن تساعد هذه الخصائص في قتل البكتيريا ومحاربة الجراثيم، والحفاظ على صحتك وفروة رأسك.

وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن الثوم يحمي الخلايا الكيراتينية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وأظهرت هذه الخلايا نتائج واعدة بوصفها مواد مضادة للشيخوخة. والخلايا الكيراتينية هي خلايا الجلد التي تنتج الكيراتين، وتوجد في الطبقة الخارجية من جلد الإنسان، بما في ذلك جلد فروة الرأس وبصيلات الشعر.

نؤكد هنا أن هذه معطيات عامة، وهناك حاجة إلى مزيد من الأدلة العلمية للتحقق من فوائد الثوم للشعر.

الثوم والحروق الكيميائية

يجب الانتباه إلى أن ثمة مخاطر يجب الحذر منها عند استخدام الثوم على شعرك أو أي جزء آخر من جسمك، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

إذ يمكن أن يسبب الثوم حروقا عند وضعه على الجلد، وهناك حالات موثقة بصورة جيدة بشأن حالات الحروق الكيميائية الخطيرة الناجمة عن استخدام الثوم علاجا منزليا.

لا يقتصر هذا الخطر على الثوم النيء؛ فيمكن للمنتجات التي تحتوي على الثوم، مثل الزيوت الأساسية، أن تهيج الجلد والعينين أيضا. لذلك من المهم التحدث إلى طبيبك قبل البدء في أي علاج يحتوي على الثوم.





فوائد الثوم الذكر للرجال

وجدت بعض الدراسات أن الثوم التقليدي والثوم الذكر قد يساعدان في تعزيز خصوبة الرجال، وفقا لتقرير في هيلث لاين.

وخلصت مراجعة بحثية إلى أن الثوم ساعد في زيادة إنتاج الحيوانات المنوية وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وقد يكون ذلك بسبب خصائص الثوم المضادة للأكسدة.

وفي دراسة أجريت على الحيوانات، زاد أحد المركبات الموجودة في الثوم من إنتاج هرمون التستوستيرون لدى الفئران.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتحديد كيفية تأثير الثوم على خصوبة الرجال ومستويات هرمون التستوستيرون لدى البشر.

فوائد الثوم مع الزبادي

عند تناول الثوم مع الزبادي، فأنت تحصل على فوائد المكونين؛ فوائد الثوم التي تكلمنا عنها سابقا، وفوائد الزبادي في عملية الهضم والمحافظة على صحة الأمعاء، وأيضا الحماية من الإنفلونزا، وفقا لدراسة نشرت عام 2020.

ووجدت الدراسة -التي أجراها خبراء من جامعة مصطفى كمال التركية- أن الرائب أو اللبن (كما يسمى في سوريا والعراق) أو الزبادي (كما يسمى في مصر) يحمي من الإصابة بمرض الإنفلونزا، ونقلت نتائج هذه الدراسة وكالة الأناضول.

وقال قائد الفريق البحثي -الدكتور نظامي دوران- إن اللبن الرائب ومصل اللبن (السائل المتبقي من فصل اللبن الرائب) يحتويان على العديد من البكتيريا المهمة للجهاز الهضمي عند الثدييات.

وأوضح أن الأبحاث والتجارب -التي أجراها الخبراء على الحيوانات- كشفت عن نتائج إيجابية للغاية لبكتيريا اللبن داخل الجهاز الهضمي.

ولفت الدكتور دوران إلى أن الرائب ومصل اللبن يحتويان على مستوى عال من بكتيريا البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء وتجنب الإصابة بالإسهال والمشكلات الصحية المتعلقة بالمعدة.

وأضاف أن البروبيوتيك والكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الرائب ومصل اللبن توفران الحماية ضد الإنفلونزا أو الزكام، فضلا عن المساعدة الكبيرة التي توفرانها في عملية الهضم.

وأشار قائد فريق البحث إلى أن الرائب ومصل اللبن يساعدان على إنتاج المضادات المعروفة باسم الغلوبولين المناعي، وهي أحد أهم فروع المضادات الحيوية بالنسبة للجهاز المناعي.

وقال إن الدراسة وجدت أن الأجسام المضادة الواقية أعلى بنحو مرتين إلى 10 مرات لدى الحيوانات التي تستخدم الرائب أو مصل اللبن بشكل منتظم. وهذا يعني أن الكائنات التي تتغذى على اللبن تحظى بحماية تصل إلى 10 أضعاف ضد التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وخاصة الإنفلونزا.

وقال إن الإنفلونزا مرض تنفسي خطير، وإن استهلاك الرائب ومصل اللبن، الذي يحتوي على عدد كبير من البكتيريا، مرة واحدة على الأقل خلال اليوم يحمي من التهابات الجهاز التنفسي المماثلة، خاصة الإنفلونزا.

فوائد الثوم على الريق

وفقا لتقرير في موقع "تايمز أوف إنديا" (Times of India)، تناول 4-5 فصوص من الثوم في الصباح يمكن أن يساعد على تعزيز مناعتك؛ إذ يحتوي الثوم على مركبات تساعد جهاز المناعة على محاربة الجذور الحرة ومسببات الأمراض.

مع ذلك، يجب أن نؤكد أن تناول الثوم على الريق قد يسب رائحة مزعجة، كما أنه لا ينصح به لمن يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل حرقة المعدة والارتجاع المعدي المريئي والقرحة والقولون العصبي؛ فالثوم قد يؤدي إلى تهييج القناة الهضمية إذا تم تناوله على الريق. لذلك، لا بد من استشارة طبيبك أولا.

فوائد الثوم الأسود

الثوم الأسود هو ثوم طازج تم تخميره تحت ظروف درجة حرارة عالية ورطوبة عالية لعدة أسابيع. وله عدة فوائد للصحة، وفقا لتقرير في هيلث لاين، كما يلي:

الثوم الأسود يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة

تتسبب عملية التخمير في جعل الثوم الأسود يحتوي على مضادات أكسدة أكثر بكثير من الثوم الطازج. ومضادات الأكسدة هي المركبات التي تساعد على حماية خلاياك من التلف والأكسدة التي قد تؤدي إلى أمراض مختلفة. يستهلك الناس في الغالب مضادات الأكسدة عن طريق الأطعمة النباتية، بما في ذلك الثوم.

الثوم الأسود قد يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

في دراسة أجريت على الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون والسكر، أدى العلاج بمستخلص الثوم الأسود إلى تحسينات في التمثيل الغذائي، مثل خفض الكوليسترول في الدم وتقليل الالتهاب وتنظيم الشهية.

هناك دراسات عديدة حول تأثير الثوم الأسود على سكر الدم، ولكن من المهم ملاحظة أن بعض هذه النتائج كانت من دراسات أجريت على الحيوانات وأن العلماء بحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات حول تأثيرات الثوم الأسود على مرض السكري ومستويات السكر في الدم لدى البشر.

الثوم الأسود قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

أظهرت دراسات أن الثوم الأسود قد يقلل من مؤشرات الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك مستويات الكوليسترول الكلي في الدم وكوليسترول "البروتين الدهني المنخفض الكثافة" (Low-density lipoprotein) والدهون الثلاثية.

فوائد الثوم في حالة ضعف الانتصاب

تشير بعض الأبحاث إلى أن الثوم قد يساعد في زيادة تدفق الدم، مما قد يكون مفيدا لعلاج مشاكل مثل ضعف الانتصاب لدى الرجال.

في الواقع، وجدت العديد من الدراسات البشرية والحيوانية أن بعض المركبات الموجودة في الثوم يمكن أن تزيد من تدفق الدم وتحسن وظائف الأوعية الدموية.

يمكن للثوم أيضا زيادة مستويات أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد الأوعية الدموية على التمدد لتعزيز تدفق الدم بشكل أفضل. يمكن أن يساعد هذا في تحسين وظيفة الانتصاب.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتقييم آثار الثوم على ضعف الانتصاب.





فوائد الثوم الذكر مع العسل

يحتوي الثوم والثوم الذكر والعسل على العديد من الفوائد الصحية. فالمكون الصحي الرئيسي في الثوم هو "الأليسين" (allicin)، ويحتوي على الأكسجين والكبريت والمواد الكيميائية الأخرى التي تعطي الثوم خصائص مضادة للبكتيريا ومقاومة للأمراض، وفقا لتقرير بموقع هيلث لاين.

والعسل غني بمضادات الأكسدة بشكل طبيعي، وتساعد هذه المواد الكيميائية في مكافحة الالتهاب (الاحمرار والتورم) في الجسم. يمكن أن يساعد ذلك في تحقيق التوازن بين جهاز المناعة والوقاية من بعض الأمراض. ويحتوي العسل أيضا على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات ومضادة للفطريات.

ووجدت دراسة أن الثوم ونوعا من العسل يسمى عسل "تازما" (tazma) كانا قادرين على منع بعض أنواع البكتيريا من النمو.

اختبرت الدراسة كل من الثوم والعسل على حدة وعند مزجهما، ووجد الباحثون أن الثوم والعسل كانا قادرين على قتل البكتيريا عند اختبارهما بمفردهما، وأن مزيج الثوم والعسل يعمل بشكل أفضل.

أظهرت دراسة أخرى أن مزيجا من عصير الثوم والعسل كان قادرا على إيقاف أنواع من الالتهابات البكتيرية التي لا يمكن علاجها باستخدام المضادات الحيوية.

هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لمعرفة إذا ما كان العسل والثوم لهما التأثير نفسه ضد الالتهابات البكتيرية في جسم الإنسان.

وصفات باستخدام الثوم والعسل

يمكن لمزيج من العسل والثوم أن يعزز النكهة والفوائد الصحية للعديد من الوصفات اليومية:

تتبيلة الثوم بالعسل للسلطة

يمكنك صنع تتبيلة السلطة الخاصة بك عن طريق مزج زيت الزيتون والخل البلسمي والأعشاب المجففة؛ يمزج الثوم المفروم الطازج والعسل للمساعدة في موازنة الحموضة وإضافة المزيد من التغذية. امزج جميع المكونات في وعاء نظيف ورجها جيدا.

تتبيلة الثوم بالعسل للطهي

يمكن استخدام تتبيلة الثوم بالعسل لإضفاء نكهة على الدجاج والأسماك والخضروات. يمزج الثوم المفروم الطازج (أو مسحوق الثوم) والعسل وصلصة الصويا منخفضة الصوديوم وزيت الزيتون. يمكنك أيضا إضافة أعشاب أخرى طازجة أو مجففة إذا كنت ترغب في ذلك.

ضع الدجاج أو السمك في تتبيلة الثوم بالعسل واتركه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. ويمكنك أيضا تتبيل الدواجن والأسماك وتجميدها للحصول على وجبة سريعة منزلية الصنع عندما تكون مشغولا ولا يمكنك تحضير الطعام.

الآثار الجانبية المحتملة للثوم والعسل

قد تسبب المركبات الغذائية والصحية الموجودة في الثوم والعسل آثارا جانبية أو ردود فعل لدى بعض الأشخاص. لذا، تحدث مع طبيبك قبل تناول مكملات الثوم أو العسل.

فوائد الثوم للنساء

وفقا لموقع "كليفلاند كلينيك" (Cleveland Clinic)، وجدت دراسة -أجريت على 41 ألف امرأة في منتصف العمر- أن اللواتي يأكلن الثوم والفواكه والخضروات بشكل روتيني كان لديهن خطر الإصابة بسرطان القولون أقل بنسبة 35% من غيرهن. ضعي في اعتبارك أن الفوائد تأتي من الثوم النيئ والمطبوخ.

فوائد الثوم للقلب

الثوم يحسن صحة القلب والأوعية الدموية؛ إذ تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الشرايين وضغط الدم. ويعتقد الباحثون أن خلايا الدم الحمراء تحول الكبريت الموجود في الثوم إلى غاز كبريتيد الهيدروجين الذي يوسع الأوعية الدموية، مما يسهل تنظيم ضغط الدم.

فوائد زيت الزيتون مع الثوم

تناول الثوم مع زيت الزيتون يدمج فوائد الاثنين. فبالنسبة لزيت الزيتون، له عدة خصائص تحد من الالتهابات، مما يجعل زيت الزيتون يشكل عاملا أساسيا للوقاية من أمراض القلب. كما أنه يعمل على التقليل من خطر أكسدة البروتين الدهني المنخفض الكثافة، وهو ما يعرف بالكوليسترول (الضار)، حيث يحمي الزيت جزيئات البروتينات الدهنية المنخفضة الكثافة من الأكسدة، وهي تعتبر عاملا رئيسيا في تطور أمراض القلب.

ويعمل أيضا زيت الزيتون على تحسين صحة الأوعية الدموية، كما تشير بعض الدراسات إلى أن زيت الزيتون يمكن أن يساعد في منع تجلط الدم غير المرغوب فيه، وهو عامل أساسي مسبب للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فوائد حبوب الثوم للتخسيس

بغض النظر عن ما تسمعه، إلا أن المعطيات المتاحة حاليا لا تدعم أن الثوم يساعد كثيرا في تخفيض الوزن أو أنه حل سحري للتخلص من الوزن الزائد.

فحصت مراجعة بحثية -على سبيل المثال- آثار مكملات الثوم على وزن الجسم، ووجدت أن مكملات الثوم ليس لها تأثير كبير على وزن الجسم.

وأجريت دراسات حول الثوم وفقدان الوزن عند الحيوانات، ولكن عددا قليلا منها توصل إلى نتائج مشجعة.

ومع أن بعض الباحثين يعتقدون أن المركبات المسؤولة عن الفوائد الصحية للثوم قد يكون لها تأثيرات مضادة للسمنة، مثل تقليل تراكم الدهون وزيادة الوزن، إلا أن هذا لا يشير إلى أن الثوم أو مكملاته وسيلة فعالة للتخسيس.

أفضل طريقة للتخسيس هي اتباع نظام غذائي متوازن يقلل السعرات الحرارية، وممارسة التمارين. ويمكنك دمج الثوم في نظامك الغذائي للحصول على فوائد الثوم التي تحدثنا عنها سالفا.





تفاعلات الثوم

يمكن أن يسبب الثوم ردود فعل تحسسية لدى بعض الناس. ويمكن أن يؤدي تناول مكملات الثوم أو تناول جرعات أكبر إلى ترقيق الدم وزيادة خطر النزيف. لهذا السبب، يمكن أن يسبب الثوم تفاعلا سلبيا مع الأدوية التي تنقص الدم. وتشمل هذه الأدوية:

"الأسبرين" (Aspirin)

"الوارفارين" (warfarin)

"كلوبيدوجريل" (clopidogrel)

قد يتداخل الثوم أيضا مع عقار مضاد للفيروسات يسمى "ساكوينافير" (saquinavir) يستخدم لعلاج "فيروس نقص المناعة البشرية" (HIV) المسبب لمرض الإيدز.

هذا ما يحدث للجسم عند تناول الثوم يوميا

للثوم فوائد كثيرة، فقد يساعد في تقليل خطر بعض الأمراض، ويكفي تناول فص أو فصين منه كل يوم، فماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم يوميا؟

في تقرير نشرته مجلة "كويربو منتي" (cuerpo mente) الإسبانية، قالت الكاتبة كلودينا نافارو إن دراسة نشرت أغسطس/آب 2019 في مجلة "فود ساينس آند نوتريشن" (Food Science & Nutrition) سلطت الضوء على الآثار الصحية للنباتات من جنس الثوم (Allium vegetable)، التي تتضمن الكراث والثوم والبصل.

من بين جميع الخضروات التي تنتمي إلى عائلة الثوماوات، يتمتع الثوم بالعديد من الفوائد الصحية:

الثوم والسرطان

تناول الكراث والبصل والثوم يوميا يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 50%. وقد أثبتت الأبحاث أن انخفاض خطر الإصابة بسرطان الحنجرة والمريء له علاقة بالاستهلاك المنتظم للثوم، وليس البصل أو الخضروات الأخرى من العائلة نفسها.

في المقابل، لا يؤدي تناول الثوم إلى التقليل من ​​خطر الإصابة بسرطان القولون، مما يشير إلى أن المكونات النشطة الموجودة في هذا النوع من الخضار ربما يتأثر مفعولها أثناء عملية الهضم. ومع ذلك، تبين أن الثوم يسهم بشكل طفيف في الحد من خطر الإصابة بـ"بوليبات القولون" (colon polyps) بنسبة 12%.

والبوليبات (Polyps) -التي تعرف أيضا باسم (السلائل)- عبارة عن تورمات عُقدية في سطح الغشاء المخاطي، وهي لا تشكل ‫خطورة على الصحة في المعتاد، ولكن يجب تشخيصها ‫مبكرا واستئصالها من مواضع معينة بالجسم، مثل الأمعاء والرحم.

وفي أغلب الحالات، تكون بوليبات الأمعاء حميدة، ويتم التحقق من ذلك عن طريق فحص النسيج في المختبر.

ومع ذلك، يجب استئصال بوليبات الأمعاء نظرا لأن ‫الأورام الحميدة قد تتحول إلى أورام خبيثة (سرطان الأمعاء)؛ لذا كلما تم استئصالها ‫مبكرا كان ذلك أفضل، ويتم الاستئصال بواسطة منظار الأمعاء.

من جهة أخرى، فإن تناول الثوم (لا البصل) يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستات بنحو 23%.

الثوم والكوليسترول وتصلب الشرايين

يساعد الثوم في الحد من تكلس الأوعية الدموية (تصلب الشرايين)، وهو مفيد للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب دراسة أجريت على أشخاص لديهم مستويات عالية من الكوليسترول والدهون في الدم، تبين أنه مع الاستهلاك اليومي من غرام إلى غرامين من الثوم لمدة 12 أسبوعا في المتوسط​، انخفض مستوى الكوليسترول بمعدل 17 مليغرامًا/ديسيلترًا، وانخفض الكوليسترول الضار (المعروف أيضا علميا باسم البروتين الدهني المنخفض الكثافة) بمعدل 10 مليغرامات/ديسيلترات، في حين زادت مستويات الكوليسترول الجيد (ويعرف أيضا بالبروتين الدهني العالي الكثافة "(High-density lipoprotein) بنسبة 3.2 مليغرامات/ديسيلترات، كما انخفضت الدهون الثلاثية بنحو 12.4 مليغرامًا/ديسيلترًا.

ولتحقيق نتائج أفضل، من الضروري تناول الثوم يوميا لمدة لا تقل عن 8 أسابيع.

الثوم مضاد للتخثر

ويعَدّ مستخلص الثوم المعتق مميعا طبيعيا للدم، لكنه لا يزيد من خطر النزيف الداخلي، حسب الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

الثوم مضاد لالتهاب اللثة

مستخلص الثوم المعتق يحسن صحة الفم، ويقلل من التهاب اللثة ونزيفها.

الثوم والسكري

وبالنسبة لمرضى السكري، يمكن للثوم أن يخفض مستوى سكر الصوم بمعدل 11 مليغرامًا/ديسيلترًا، والسكر التراكمي "إتش بي إيه 1 سي" (HbA1c) بمتوسط ​​0.6 مليغرامات/ديسيلترات.