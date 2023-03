كاتبة أميركية تخسر 20 كيلوغراما دون استعمال حمية الكيتو أو الصيام المتقطع.. فما سرها؟

خلال ستة أشهر خسرت المدونة والكاتبة الأميركية ري دروموند (Ree Drummond) مقدار 43 باوندا، أي حوالي 20 كيلوغراما، ولكنها لم تستعمل حمية الكيتو، أو الصيام المتقطع، أو أي نوع من برامج إنقاص الوزن أو أطعمة الحمية، فماذا اتبعت؟!

الجواب في هذا التقرير، مع نصائح حول الخضروات التي تحتوي على مستوى منخفض من السكريات، وتساعد في فقدان الوزن.

ففي منشور على موقعها على الإنترنت قدمت دروموند طريقة فقدانها للوزن، كما نقله تقرير لموقع إيت ذيس نت ذات (Eat This, Not That).

ويمكن تلخيص النظام الذي اتبعته دروموند لفقدان 20 كيلوغراما في احتساب السعرات الحرارية، وهذه تفاصيله:

خفض السعرات الحرارية

قالت دروموند إنها اعتمدت على طريقة السعرات الحرارية، وحاولت تحقيق عجز في السعرات الحرارية في معظم الأيام، مما يعني أنها تحرق سعرات حرارية (من خلال التمرين والنشاط اليومي الأساسي) أكثر مما تأكل.

ولكي يفقد الشخص كيلوغراما واحدا من الدهون، عليه أن يحرق قرابة 7700 سعر حراري.

وزن الطعام

لحساب مدخول السعرات الحرارية اليومية بدقة استخدمت دروموند ميزانا رقميا لوزن الطعام للتأكد من أنها كانت تستهلك كميات الطعام الصحيحة.

الحركة

كانت دروموند تمشي لمسافة 2 إلى 3 أميال (3.2 إلى 4.8 كيلومترات) أو تمارس رياضة التجديف أو رياضة البيلاتيس، وكانت تمارس الرياضة 6 أيام في الأسبوع، وأحيانًا مرتين في اليوم.

بناء العضلات

بعد أن توقف وزنها عن الانخفاض بدأت دروموند في دمج تمارين حمل الوزن في روتينها، وذلك لتحفيز فقدان الوزن وحرق المزيد من السعرات.

تناول المزيد من البروتين

بينما تقول دروموند إنها لم تلتزم بأي خطة حمية معينة لإنقاص الوزن، فإنها تعترف بأن زيادة تناولها للبروتين كان أمرا ضروريا من حيث فقدان الوزن.

ومن خيارات البروتينات الصحية الدجاج منزوع الجلد والأسماك والبقوليات كالعدس والفول والحمص.

تقليل السكر

كوسيلة لخفض السعرات الحرارية خفضت دروموند تناولها للسكر بشكل كبير، واختارت بدلاً من ذلك المزيد من الأطعمة التي تشاعد على الشبع. ومع ذلك، تقول إنها ما زالت تأكل الحلوى، ولكن بأحجام صغيرة.

تسجيل الوزن

للبقاء على المسار الصحيح مع فقدان الوزن، اعتمدت دروموند تطبيقا إلكترونيا يساعد في تسجيل ومتابعة الوزن الذي فقدته.

الرحلة مستمرة

بدلاً من الإعلان عن انتهاء رحلتها في إنقاص الوزن بعد التخلص من وزن كبير، تقول دروموند إنها تنظر إلى تحولها كتغيير مستمر في نمط الحياة يحافظ على صحتها.

وللتحكم بالسعرات الحرارية من المهم تناول الخضروات، التي تساعد على الشعور بالشبع. وينصح هنا بالتركيز على كيف الخضروات منخفضة الكربوهيدرات، وذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة "سانتي بلوس" (santeplus) الفرنسية، للكاتبة أمبر توماس.

وتنقل الكاتبة عن مقال نشر في مجلة "دايت دكتر" الأميركية، شرح الطبيب العام أندرياس إينفيلدت، كيفية التعرف على الخضروات منخفضة الكربوهيدرات وتلك التي تحتوي على نسبة عالية منها. ويشير الاختصاصي إلى أن هناك قاعدة بسيطة جدا لهذا الغرض، حيث تحتوي الخضروات التي تنمو فوق سطح الأرض عمومًا على نسبة قليلة جدا من الكربوهيدرات ويمكن تناول كميات كبيرة منها. على النقيض من ذلك، فإن تلك التي تنمو تحت الأرض تحتوي على نسبة أعلى ويجب تضمينها في نظامك الغذائي بشكل معتدل.

ويضيف هذا الطبيب أن الخضروات التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من الكربوهيدرات يمكن تناولها حسب الرغبة.

10 خضروات منخفضة الكربوهيدرات

حدد الدكتور إينفيلدت قائمة بـ10 خضروات تحتوي على أقل مستوى من الكربوهيدرات. فضلا عن ذلك، فهي لذيذة المذاق وغنية بالعناصر الغذائية، ومثالية لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

القرنبيط

يحتوي القرنبيط على 3 غرامات من الكربوهيدرات لكل 100 غرام، ويعد غذاء ضروريا في نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. لاستبدال الأرز أو حتى عجينة البيتزا، هناك وصفات لا حصر لها تعتمد على القرنبيط، الذي يعد مصدرا ممتازا للفيتامينات، ومنخفض السعرات الحرارية وله مزايا عديدة.

الكرنب

تحتوي 100 غرام من الكرنب على 3 غرامات من الكربوهيدرات. لذلك فهو أيضًا غذاء يجب تضمينه في نظام غذائي منخفض الربوهيدرات. ويعتبر هذا الخضار، مقليا كان أو مطبوخا في الفرن أو على البخار، غنيا بمضادات الأكسدة والألياف وحليفا رائعا لفقدان الوزن.

الأفوكادو

مع غرامين فقط من الكربوهيدرات لكل 100 غرام، يعتبر الأفوكادو عنصرا أساسيا في الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، وإن كان البعض يصنف الأفوكادو ضمن الخضروات، فهناك من يعتبره فاكهة.

البروكلي

تحتوي 100 غرام من البروكلي على 4 غرامات من الكربوهيدرات. وبالإضافة إلى احتوائه على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، يعد غنيا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، وقليل السعرات الحرارية. كما قد يساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.

الكوسا

تحتوي الكوسا على 3 غرامات من الكربوهيدرات لكل 100 غرام، كما تحتوي على مستوى منخفض جدا من السعرات الحرارية وتعد غنية بالألياف.

السبانخ

يحتوي كل 100 غرام من السبانخ على غرام واحد من الكربوهيدرات. ويمكن إضافة السبانخ إلى أي نوع من اللحوم أو في السلطة على حسب رغبتك. ونظرا لأنها من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن، فهي تعد مفيدة للجسم.

الهليون

يحتوي كل 100 غرام من الهليون على غرامين من السكريات.

الكرنب الأجعد Kale

يعتبر الكرنب الأجعد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات، حيث تحتوي 100 غرام من الكرنب على 3 غرامات فقط من الكربوهيدرات. ويمكن أن يحل الكرنب الأجعد، الذي يمكن طهيه بعدة طرق، محل المعكرونة أو النودلز، التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الكربوهيدرات المكررة. كما يساعد هذا النوع من الخضار على تحسين عملية الهضم نظرا لأنه غني بالألياف.

الفاصوليا الخضراء

يحتوي كل 100 غرام من الفاصوليا الخضراء على 4 غرامات من الكربوهيدرات فحسب. وتعد الفاصوليا الخضراء غنية بالبوتاسيوم والحديد والفيتامينات، ناهيك عن أنها من الأطعمة التي تتضمن سعرات حرارية منخفضة للغاية وتساعد في الحفاظ على وزن صحي.

كرنب بروكسل Brussels sprout

يعتبر كرنب بروكسل من الأطعمة المفيدة للصحة التي يحتوي كل 100 غرام منها على 5 غرامات فقط من الكربوهيدرات. ويمكن تناوله عن طريق طبخه في الفرن أو طهيه على البخار.