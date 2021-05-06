يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة والمركبات التي تقاوم الالتهابات وتقلل من الدهون الثلاثية والكوليسترول

لا يكاد يخلو طبق من البصل والثوم، فماذا يحدث لجسم الصائم عند تناولهما؟ وما فوائدهما للصحة؟

نبدأ باستعراض المحتويات الغذائية في البصل، وذلك بصورة تقريبية ووفقا لوزارة الزراعة الأميركية

100 غرام من البصل الأحمر الطازج Red Onions

السعرات الحرارية: 44 سعرا

البروتين: حوالي غرام واحد

الكربوهيدرات: 10 غرامات

الألياف الغذائية: 2.2 غرام

100 غرام من البصل الأبيض الطازج White onion

السعرات الحرارية: 36 سعرا

البروتين: حوالي 0.9 غرام

الكربوهيدرات: 8 غرامات

الألياف الغذائية: 1.2 غرام

100 غرام من البصل الأخضر الطازج Spring onion

السعرات الحرارية: 32 سعرا

البروتين: حوالي 1.8 غرام

الكربوهيدرات: 7 غرامات

الألياف الغذائية: 2.6 غرام

100 غرام من الثوم الطازج

السعرات الحرارية: 143 سعرا

البروتين: حوالي 7 غرامات

الكربوهيدرات: 28 غراما

الألياف الغذائية: 2.7 غرام





ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البصل؟

البصل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية المفيدة للصحة، وتناول الصائم له يعطي جسمه هذه المواد. وهو منخفض في السعرات الحرارية، مما يعني أنه قد يساعد جهودك في التحكم بالوزن.

البصل غني بفيتامين سي C وهو مضاد قوي للأكسدة، يحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجزيئات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة free radicals، والتي تضر بخلايا جسمك.

البصل غني أيضا بفيتامينات بي B، بما في ذلك حمض الفوليك بي 9 (B9) والبيريدوكسين pyridoxine (بي 6) (B6)، التي تلعب دورا رئيسيا في التمثيل الغذائي وإنتاج خلايا الدم الحمراء وعمل الأعصاب. كما أن البصل مصدر جيد للبوتاسيوم.

البصل على الإفطار فكرة جيدة، ولكن رائحته قد تكون مزعجة لك ولمن حولك. أيضا قد تفضل عدم تناوله قبل الخروج للصلاة في المسجد لأن الرائحة مؤذية.

يمكن تناول البصل مسلوقا، أو مقليا. البصل المسلوق خيار رائع، أما البصل المقلي فمشكلته أنه يحتوي على الزيت وكثير من السعرات الحرارية، لذلك قلل تناوله.

يمكن إضافة البصل إلى السلطة، أو أكله طازجا في صورة شرائح، أو تناول البصل الأخضر مع طبق من الفول أو العدس، وبذلك أنت تحصل أيضا على وجبة غنية من البقول المفيدة للصحة والمعززة للشبع.





ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول الثوم؟

الثوم يضاف للأطباق عند طهوها، كما يهرس ويضاف للتتبيلات. ويحتوي على مركبات الكبريت التي لها فوائد صحية، وهو قليل السعرات الحرارية، كما يحتوي على معادن مثل المنغنيز والسيلينيوم والنحاس والبوتاسيوم والفوسفور، وغني بفيتامين سي وفيتامين بي 6. تناول الصائم له يعطي جسمه هذه المواد.

يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة والمركبات التي تقاوم الالتهابات وتقلل من الدهون الثلاثية وتقلل من مستويات الكوليسترول، وكلها قد تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ولكن أيضا كحالة البصل، يجب الانتباه إلى أن رائحته مزعجة. لتخفيف الرائحة يمكن تناوله مطهوا.

ما فوائد تناول البصل؟

يحتوي البصل على الكيرسيتين Quercetin، وهو أحد مضادات الأكسدة الفلافونويدية flavonoid، وقد يساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم.

تناول البصل قد يقلل من مستويات الكوليسترول. كما أن هناك معطيات تشير إلى أن البصل قد يقلل مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة وتكوين الجلطة الدموية.

البصل الأحمر، على وجه الخصوص، يحتوي على الأنثوسيانين anthocyanins، وهي أصباغ نباتية من عائلة الفلافونويد التي تعطي البصل الأحمر لونه العميق. ووجدت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي البصل على مركبات مقاومة للسرطان قد تقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك المعدة والقولون والمستقيم.

قد يساعد تناول البصل على التحكم بسكر الدم. إذ أظهرت دراسة أجريت على مرضى بداء السكري من النوع الثاني أن تناول 100 غرام من البصل الأحمر الطازج يقلل من مستويات السكر في الدم الصائم بنحو 40 مليغرام/ ديسيلتر بعد 4 ساعات.





ما فوائد تناول الثوم؟

تعزيز المناعة، إذ وفقا لأخصائية التغذية لورا جيفرز –في تقرير من كليفلاند كلينك– فإنه وفقا لإحدى الدراسات التي شملت 41 ألف امرأة في منتصف العمر، فإن أولئك الذين يأكلون الثوم والفواكه والخضروات بشكل روتيني كان لديهم خطر أقل بنسبة 35% من الإصابة بسرطان القولون. ضع في اعتبارك أن الفوائد تأتي من الثوم النيء والمطبوخ، وليس المكملات.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، إذ تقول لورا إن الأبحاث تشير إلى أن الثوم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الشرايين وضغط الدم. يعتقد الباحثون أن خلايا الدم الحمراء تحول الكبريت الموجود في الثوم إلى غاز كبريتيد الهيدروجين الذي يوسع الأوعية الدموية، مما يسهل تنظيم ضغط الدم.

مع أن الفوائد الصحية للبصل والثوم كثيرة، لكن الاعتدال هو السر. قد يؤدي تناول كمية كبيرة من الثوم والبصل إلى شعور بالانزعاج، واضطراب المعدة والانتفاخ والإسهال ورائحة كريهة للجسم والفم.