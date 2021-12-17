ما أعراض السرطان؟ وهل كثرة التجشؤ منها؟ في ما يأتي أعراض السرطان المبكرة، وأعراضه لدى الأطفال، وأعراض سرطان المخ، والثدي.

ما الفرق بين علامات السرطان وأعراضه؟

العلامات والأعراض هي طرق يعلمك بها الجسم أنك تعاني من إصابة أو مرض، وذلك وفقا للجمعية الأميركية للسرطان.

العلامة sign أمر مثل الحمى أو النزف، يمكن أن يلاحظها أو يقيسها شخص آخر.

العرض symptom أمر مثل الألم أو التعب، يشعر به أو يلاحظه الشخص المصاب به.

تعتمد علامات السرطان وأعراضه على مكان وجود السرطان، وحجمه، ومدى تأثيره في الأعضاء أو الأنسجة المجاورة. إذا انتشر السرطان، فقد تظهر العلامات أو الأعراض في أجزاء مختلفة من الجسم.

كيف يتسبب السرطان في ظهور العلامات والأعراض؟

يمكن أن ينمو السرطان أو يبدأ الضغط على الأعضاء والأوعية الدموية والأعصاب المجاورة، ويسبب هذا الضغط بعض علامات السرطان وأعراضه.

قد يسبب السرطان أيضا أعراضا مثل الحمى والتعب الشديد أو فقدان الوزن، وقد تكون هذه الأعراض ناتجة عن استهلاك الخلايا السرطانية كثيرا من إمدادات الطاقة في الجسم، أو يمكن للسرطان أن يطلق مواد تغير طريقة إنتاج الجسم للطاقة، ويمكن أن يتسبب السرطان أيضا في تفاعل الجهاز المناعي بطرق تؤدي إلى ظهور هذه العلامات والأعراض.

بعض العلامات والأعراض العامة للسرطان

معظم العلامات والأعراض ليست بسبب السرطان، ولكن يمكن أن تسببها أشياء أخرى. إذا كانت لديك أي علامات وأعراض لا تزول أو تزداد سوءا، يجب أن ترى الطبيب لمعرفة سببها. إذا لم يكن السرطان هو السبب، فيمكن للطبيب المساعدة في معرفة السبب وعلاجه، إذا لزم الأمر.

على سبيل المثال، الغدد الليمفاوية جزء من جهاز المناعة في الجسم وتساعد على التقاط المواد الضارة فيه. والعقد الليمفاوية الطبيعية صغيرة جدا ويصعب العثور عليها، ولكن عندما يكون هناك عدوى أو التهاب أو سرطان، يمكن أن تصبح العقد أكبر. ويمكن أن تصبح تلك الموجودة بالقرب من سطح الجسم كبيرة بما يكفي لتشعر بها بأصابعك، ويمكن أن ينظر إلى بعضها على أنها تورم أو كتلة تحت الجلد.

وأحد أسباب تضخم الغدد الليمفاوية محاصرة السرطان هناك. لذلك، إذا كان لديك تورم أو تورم غير عادي، يجب أن ترى طبيبك لمعرفة ما يحدث.

في ما يأتي بعض العلامات والأعراض الأكثر شيوعا التي قد تكون ناجمة عن السرطان، مع وجود مشاكل أخرى يمكن أن يكون السرطان سببا في حدوثها:

التعب أو التعب الشديد الذي لا يتحسن بالراحة. فقدان الوزن أو زيادته بمقدار 10 أرطال أو أكثر من دون سبب معروف. مشاكل في الأكل مثل عدم الشعور بالجوع، أو صعوبة البلع، أو ألم البطن، أو الغثيان والقيء. تورم أو كتل في أي مكان في الجسم. تكتل أو تكتل في الثدي أو في جزء آخر من الجسم. الألم، خاصة الجديد أو من دون سبب معروف، الذي لا يزول أو يزداد سوءا. حدوث تغير في الجلد مثل كتلة تنزف أو تتحول إلى قشور، أو ظهور شامة جديدة أو تغير في الشامة، أو قرحة لا تلتئم، أو لون مصفر على الجلد أو العينين (اليرقان). سعال أو بحة في الصوت لا تزول. نزيف غير عادي أو كدمات من دون سبب معروف. تغير في عادات التبرز، مثل الإمساك أو الإسهال دائما، أو تغير في شكل البراز. تغيرات المثانة مثل الألم عند التبول أو الدم في البول، أو الحاجة إلى التبول أكثر أو أقل في كثير من الأحيان. حمى أو تعرق ليلي. الصداع. مشاكل في الرؤية أو السمع. تغيرات في الفم مثل تقرحات أو نزيف أو ألم أو تنميل.

العلامات والأعراض المذكورة هي أكثر العلامات والأعراض شيوعا التي تظهر مع السرطان، ولكن هناك العديد من العلامات والأعراض الأخرى غير المدرجة هنا.

إذا لاحظت أي تغييرات كبيرة في عمل جسمك أو الطريقة التي تشعر بها، خاصة إذا استمرت مدة طويلة أو ساءت، أخبر الطبيب بذلك.

وإذا لم يكن للأمر أي علاقة بالسرطان، فيمكن للطبيب معرفة المزيد عما يحدث وعلاجه إذا لزم الأمر. وإذا كان سرطانا، فستمنح نفسك فرصة علاجه مبكرا، عندما يكون العلاج أكثر نجاحا.

هل كثرة التجشؤ من أعراض السرطان؟

إذا كنت تعاني من التجشؤ أكثر من المعتاد، أو لاحظت أنك تشعر بالشبع أكثر من المعتاد عند تناول الطعام، فقد تتساءل عما إذا كان ذلك طبيعيا أم إنه علامة على شيء أكثر خطورة.

ما التجشؤ؟

التجشؤ هو إطلاق الهواء من المعدة عبر الفم؛ إنها طريقة للجسم للتخلص من الهواء الزائد من الجهاز الهضمي. ويحتوي الهواء الذي تطلقه على الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنتروجين.

ما الذي يسبب التجشؤ؟

يمكن أن يكون سبب التجشؤ الذي يحدث بسبب ابتلاع الهواء نتيجة:

الأكل بسرعة كبيرة.

الشرب بسرعة كبيرة.

شرب كثير من المشروبات الغازية.

التدخين.

العلكة.

غالبا ما يكون التجشؤ مصحوبا بالانتفاخ أو عدم الراحة في البطن بسبب الأشياء المذكورة سابقا، ويرجع التجشؤ عادة إلى أحد تلك الأسباب ولا يكون غالبا علامة على شيء أكثر خطورة.

هل التجشؤ المستمر علامة على الإصابة بالسرطان؟

في معظم الأوقات، لا يعدّ التجشؤ علامة على الإصابة بالسرطان. ومع ذلك، عندما يحدث التجشؤ مع أعراض أخرى، فقد يكون مدعاة للقلق.

تشمل الأعراض الأخرى التي تجب مراقبتها ما يلي:

فقدان الوزن غير المقصود.

فقدان الشهية.

مشاكل في البلع.

الشعور بالشبع بسرعة.

حرقة في المعدة.

الشعور بالتعب أكثر من المعتاد.

يمكن أن تكون هذه الأعراض، جنبا إلى جنب مع التجشؤ المفرط، علامة على أنواع معينة من السرطان، بما في ذلك:

سرطان المعدة

سرطان المريء

سرطان البنكرياس

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة مع التجشؤ المفرط، فراجع الطبيب.

أعراض سرطان الدم لدى الأطفال

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن ‫بعض الأعراض تنذر بإصابة الطفل بسرطان الدم "اللوكيميا"، أبرزها:

كثرة ‫الإصابة بعدوى مصحوبة بحمى.

ظهور بقع زرقاء على جلده بشكل متكرر.

شحوب الوجه.

الإعياء المستمر.

تراجع القدرة على بذل المجهود.

الهزال.

قصر النفس.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

تورم العقد الليمفاوية.

التعرق ‫الليلي.

الميل إلى نزيف اللثة والأنف.

‫أعراض ‫سرطان المعدة

قالت خدمة معلومات السرطان ‫الألمانية إن أعراض سرطان المعدة تتمثل في:

الإحساس بضغط أو امتلاء أو ألم في الجزء ‫العلوي من البطن.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن بلا مبرر.

فقر الدم.

تراجع ‫القدرة على بذل المجهود.

صعوبات البلع.

حرقة المعدة.

الشعور المتكرر ‫بالغثيان والقيء.

البراز الداكن بشكل غير عادي.

أعراض سرطان المخ

وفقا لمركز الحسين للسرطان في الأردن، تشمل أعراض أورام الدماغ:

الصداع (يكون شديدا في الصباح).

الغثيان.

عدم وضوح أو تغير في الرؤية.

تقلصات أو تشنجات في العضلات.

تغير في القدرة على الكلام.

صعوبة في البلع.

صعوبة التركيز.

مشاكل في الذاكرة.

تغير في المزاج أو الشخصية.

الإرهاق والخمول.

‫أعراض سرطان عنق الرحم

قالت الجمعية الألمانية لأبحاث ‫السرطان إن أعراض سرطان عنق الرحم تشمل:

النزيف بعد الجماع.

النزيف بعد انقطاع الطمث.

نزيف الحيض الغزير.

إفرازات كريهة الرائحة أو دموية.

ألم في أسفل ‫البطن.

أعراض سرطان المثانة

قال مركز أبحاث السرطان الألماني إن أعراض ‫سرطان المثانة تشمل:

وجود دم في البول.

الاضطرار إلى ‫التبول أكثر من المعتاد مع الشعور بالألم.

حرقان أثناء التبول.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن.

ألم في منطقة الحوض.

أعراض سرطان الثدي

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة ‫السرطان إن أعراض سرطان الثدي تشمل:

حدوث تغير في شكل ‫الثدي أو حجمه.

ظهور عقد أو مواضع صلبة بالثدي.

تغير لون حلمة الثدي أو جلد ‫الثدي.

تراجع حلمة الثدي للداخل.

نزول إفرازات شفافة أو عكرة أو دموية ‫من حلمة الثدي.

تقشر جلد الثدي واحمراره بشكل مستمر لا يزول.

‫‫أعراض سرطان البروستات

قال اختصاصي المسالك البولية الألماني الدكتور أولاف رايشيلت إن أعراض سرطان ‫البروستات تشمل:

صعوبات ‫أثناء التبول.

آلام في العظام بالجزء السفلي من الظهر وعلى الجانب.

‫‫أعراض سرطان القولون

‫أشار معهد الجودة والكفاءة الألماني في الرعاية ‫الصحية إلى أن أعراض سرطان القولون قد تشمل:

آلام البطن.

تغير ‫عادات استخدام المرحاض من حيث تكرار دخول المرحاض وتوقيته.

‫كثرة الإصابة بحالات الإمساك أو الإسهال والبراز الداكن.

في المراحل ‫المتطورة من سرطان القولون تظهر أعراض الغثيان وفقدان الشهية وفقدان ‫الوزن الذي لا يمكن تفسيره.

ما الأعراض المبكرة للسرطان؟ ولماذا نسبة موت الرجال بالسرطان أعلى من مثيلتها عند النساء؟

وفقا لبيان صحفي للمشفى الجامعي بجامعة فيينا في النمسا "يصاب خُمس الرجال في حياتهم بسرطان البروستات، وهو ما يجعل هذا النوع من السرطان مثل سرطان الثدي عند المرأة من حيث ارتفاع نسبة الإصابة به"، وحث البيان الرجال على إجراء فحص دوري، وفق تقرير في الدويتشه فيله.

وأضاف البيان أن نسبة موت الرجال بالسرطان أعلى من مثيلتها عند النساء، مرجعا الأسباب إلى العادات الحياتية للرجال من حيث كثرة التدخين وشرب الكحول، وكذلك إلى عدم إجراء الرجال فحوصًا دورية.

ويقول رئيس قسم البولية في مشفى فيينا الجامعي شاهرخ شریعت "لا يذهب الرجال إلى الطبيب إلا بعد الشعور بالآلام، وحتى هنا لا يذهبون إلا بعد أن تحثهم زوجاتهم"، ناصحا الرجال بعد بلوغ الـ45 بمراجعة طبيب أمراض كلى ومسالك بولية للفحص الدوري.

وقد تشير أعراض التعب المزمن، والتراجع في الكفاءة، وفقدان الوزن إلى سرطان القولون أو سرطان العظم أو سرطان الكلية أو سرطان الدم، كما يمكن أن تنذر المشاكل في البلع بسرطانات المعدة والمريء والحنجرة.

وقد يمكن التعرف على سرطان الرئة من خلال السعال المزمن، والسعال المصحوب بالدم والألم في الصدر وضيق التنفس، كما تشير بحة الصوت إلى سرطاني البلعوم والحنجرة.

أما الصداع فقد ينذر بسرطان العظم، كما قد يشير أيضا إلى سرطان الدماغ، وخصوصا عندما يترافق ذلك مع مشاكل عصبية كاضطرابات الدوخة والنعاس وتنميل الأطراف واضطراب الرؤية والسمع.

وذكر موقع "Onko International" الذي تشرف عليه الجمعية الألمانية للسرطان (Deutsche Krebsgesellschaft) أنه في بعض حالات السرطان كسرطان الخصية تبلغ نسبة الشفاء الكامل فوق 90% عند اكتشافه مبكرا.

كما أورد الموقع مجموعة أعراض لمختلف أنواع السرطان منها: