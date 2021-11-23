5 وصفات منزلية لعلاج اضطراب المعدة

تعدّ اضطرابات المعدة واحدة من أكثر المشاكل الصحية شيوعا، وتحدث لعدة أسباب، منها عسر الهضم والالتهابات وتراكم الغازات وحالات التسمم جراء تناول أطعمة غير صحية، وعادة ما تسبب آلاما خفيفة قد تستمر لساعات، وأحيانا لأيام.

وتقول مدونة "أمليور تا سانتي" (ameliore ta sante) الفرنسية في تقرير لها، إن الآلام المزمنة في المعدة تتطلب استشارة الطبيب لتحديد الأسباب والحصول على العلاج المناسب، بينما يمكن للعلاجات المنزلية أن تفي بالغرض إذا كانت المشكلة عارضة والآلام خفيفة، ومن هذه العلاجات:

1. الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات وفوائده في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، وهو ما أثبتته دراسة أجرتها جامعة متروبوليتان المستقلة في المكسيك. وأفضل طريقة للحصول على الفوائد الكاملة للزنجبيل هي تناوله في شكل شاي أعشاب.

المكونات

قطعة واحدة من الزنجبيل الطازج.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون (30 مليلترا).

ملعقة كبيرة من العسل (25 غراما).

كوب ماء (250 مليلترا).

طريقة التحضير

ضع الزنجبيل الطازج في قدر من الماء واتركه يغلي لمدة 5 دقائق، ثم أخرجه وانتظر بعض الوقت ثم قم بتصفيته.

أضف عصير الليمون والعسل.

بإمكانك شرب المزيج مرتين أو 3 مرات في اليوم.

2. البابونج

يعتبر شاي البابونج علاجا جيدا لآلام المعدة، خاصة بعد تناول وجبة دسمة. ويعمل البابونج كمنشط للجهاز الهضمي، وذلك بفضل خصائصه المسكنة والمضادة للالتهابات، وهو ما أثبتته دراسة أجراها مركز فيكتوريا دي جيرون للأبحاث الطبية الحيوية في كوبا.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من أزهار البابونج المجففة (30 غراما).

ملعقة كبيرة من عصير الليمون (15 مليلترا).

كوب ماء (250 مليلترا).

طريقة التحضير

ضع ملعقتين كبيرتين من أزهار البابونج المجففة في كوب من الماء المغلي.

ضع غطاء على الوعاء واتركه لمدة 10 دقائق.

قم تصفية المشروب وإضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3. النعناع

وفقا لدراسة أجراها المعهد العالي للطب العسكري بمستشفى الدكتور لويس دياز سوتو في كوبا، يساعد النعناع على تحسين تدفق الصفراء وتخفيف آلام المعدة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من أوراق النعناع الطازجة (30 غراما).

كوب ماء (250 مليلترا).

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون (حسب الرغبة)

طريقة التحضير

ضع أوراق النعناع في كوب من الماء واغليها على نار متوسطة لمدة 5 دقائق.

دعها بعض الوقت ثم قم بتصفيتها.

أضف عصير الليمون.

اشرب المزيج مرتين في اليوم.

4. الصبار

وفقا لدراسة أجرتها جامعة "دي لا سيرينا" في تشيلي، يساعد الصبار في تحسين عملية الهضم ويقاوم الإمساك ويقلل من الالتهابات.

أفضل طريقة للاستفادة من فوائد الصبار هو استخلاص الهلام وصنع عصير، وتناوله باعتدال.

المكونات

ورقة صبار.

ملعقة كبيرة من العسل (25 غراما).

1/2 كوب ماء (100 مليلتر)

طريقة التحضير

استخرج الجل من نبات الصبار، ثم قم بمزجه مع بقية المكونات.

5. النعناع الفلفلي

تعتبر هذه العشبة خيارا جيدا لعلاج اضطرابات المعدة والآلام المصاحبة، فوفقا لدراسة أجراها المركز الكوبي لأبحاث وتطوير الأدوية، يساعد النعناع الفلفلي في تقليل الالتهابات، ويعمل كمطهر ومسكن لآلام المعدة.

ويعد شاي النعناع الخيار الأفضل، لكن يمكن أيضا دمج النبتة في وصفات مختلفة.

المكونات

حفنة من النعناع.

لتر من الماء.

طريقة التحضير

يُسكب لتر من الماء في قدر مع حفنة من النعناع ويُغلى لبضع دقائق.

دعه لمدة 10 دقائق ثم قم بتصفيته.

يمكن شرب 3 أكواب أو أكثر يوميا.

وفي كل الحالات، إذا استمرت آلام المعدة، من المهم أن تراجع الطبيب.