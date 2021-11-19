فوائد الرمان كثيرة وتجعله واحدا من أكثر الفواكه الصحية، ويمكن الحصول عليها عبر أكله أو شرب عصير الرمان. ومن فوائده تحفيز حرق دهون الجسم، والحفاظ على صحة البشرة، وتحسين القوى العقلية، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وخفض الكوليسترول.

اختصاصية التغذية دينا بي ديلي في جامعة موغلا صدقي كوتشمان قدمت عبر وكالة الأناضول مجموعة من الفوائد التي يحتويها الرمان.

استهلت الاختصاصية حديثها حول فوائد الرمان بالقول "يحتوي الرمان على كثير من مضادات الأكسدة أكثر بمقدار 3 مرات من الشاي الأخضر أو العنب الأحمر، فهو غني بالمركبات والفيتامينات التي تجعل منه طعاما صحيا للوقاية من العديد من الأمراض".

وأضافت أن "ثمار الرمان غنية بفيتامينات عديدة ضرورية للجسم مثل "سي" (C)، "إي" (E)، "بي 6" (B6)، "بي 3" (B3)، "بي 2" (B2)، "بي 1″ (B1)، و"إيه" (A)، والعناصر المعدنية كالبوتاسيوم والحديد والسيلينيوم والمنغنيز وغيرها".

وتابعت "الأهم من هذا احتواؤه على مضادات الأكسدة والبوليفينول (Polyphenole) المضادة للالتهابات والسرطان والمحفزة لمنظومة وتقوية الجهاز المناعي للجسم، وهي ميزة مهمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد".

وفي ما يلي الفوائد التي تحدثت عنها الاختصاصية:

1- مفيد للبشرة

تعتمد البشرة بشكل كبير على الكولاجين من أجل أن تبقى ناعمة ومشرقة، والرمان يحتوي على مركبات معينة تمنع الإنزيمات من تكسير الكولاجين، وتضمن بقاء البشرة ناعمة ونضرة.

2- البوليفينول في عصير الرمان

تحتوي بذور الرمان على مادة البوليفينول (أحد مضادات الأكسدة القوية)، ويحتوي عصير الرمان على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى.

3- يعيق نمو السرطان

يساعد الرمان في الوقاية من السرطانات، فلقد أثبتت أبحاث أنه يعوق نمو خلايا بعض الأورام السرطانية مثل سرطان الثدي والبروستات والقولون وسرطانات الغدد الليمفاوية وسرطان الدم أيضا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، التي تعد سبب العديد من فوائد الرمان.

4- مفيد للذهن

يعمل الرمان على تحسين القوى العقلية والوقاية من ألزهايمر الذي يحدث لدى كبار السن بسبب تراكمات من بروتين الأميلويد في المخ، وتبين بعض الدراسات أن الرمان يعمل على تقليل تراكم هذا البروتين، وبفضل مضادات الأكسدة في عصيره وتركيزها العالي قد يتأخر قدوم ألزهايمر.

5- مفيد للمزاج

الرمان مضاد للاكتئاب واليأس، ويرجع ذلك إلى المركبات النباتية القوية الموجودة فيه، مما يجعل تأثيره إيجابيا على هرمون الإستروجين ومستقبلات السيروتونين في الدماغ، وبالتالي يخفف مشاعر اليأس والاكتئاب لدى الإنسان.

6- عصير الرمان مفيد لصحة الجهاز الهضمي

من فوائد الرمان الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي؛ إذ يساعد عصير الرمان على تحسين عملية الهضم، والتخفيف من الالتهابات المعوية.

7- عصير الرمان مضاد للالتهابات

عصير الرمان مضاد قوي للالتهابات المزمنة، حيث تكتسب حباته لونها الأحمر من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الجذور الحرة، مما يؤدي لمنع تلف الخلايا وتخفيف الالتهاب المزمن الذي يشمل كلا من أمراض القلب والسرطان والسكري.





8- مفيد للقلب ويخفض الكوليسترول

عصير الرمان يقلل أمراض القلب ويعمل على خفض الكوليسترول لاحتوائه على مواد قوية مضادة للأكسدة تمنع تراكم الصفائح الدموية وتخفف ارتفاع ضغط الدم.

9- تحفيز حرق دهون الجسم

فوائد الرمان تشمل التخلص من الوزن الزائد؛ إذ للرمان فائدة كبيرة في إذابة الدهون الموجودة بالجسم، فهو يحفزه على حرقها، وتناول الرمان يوميا -ضمن حمية غذائية فيها نسبة بروتين جيدة- يساعد بشكل كبير في حرق الدهون والتخسيس.