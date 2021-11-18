هرمون الحمل هو اسم شائع يطلق على "هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية" ("Human Chorionic Gonadotropin "hCG). ويتكون هذا الهرمون في أثناء الحمل فقط، وهو يتشكل بصورة شبه حصرية في المشيمة

ما هرمون الحمل؟ وما هرمون الحليب؟ ومتى يظهر هرمون الحمل في البول والدم؟ وما المعدل الطبيعي لهرمون الحليب في الدم؟ وما نسبة هرمون الحمل الطبيعي؟ الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها في هذا التقرير الشامل.

ما هرمون الحمل؟

هرمون الحمل هو اسم شائع يطلق على "هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية" ("Human Chorionic Gonadotropin "hCG). ويتكون هذا الهرمون في أثناء الحمل فقط، وهو يتشكل بصورة شبه حصرية في المشيمة، وفقا لموقع "جونز هوبكينز ميديسن" (Johns Hopkins Medicine).

وترتفع مستويات هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية الموجودة في دم الأم وبولها كثيرا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. وقد يلعب دورا في الغثيان والقيء المرتبطين غالبا بالحمل.

ما نسبة هرمون الحمل الطبيعي؟

نقدم هنا جدول نسبة هرمون الحمل، وذلك وفقا لوقع "برغنانسي، بيرث آند بيبي" (Pregnancy, Birth and Baby) الممول من الحكومة الأسترالية.

متى يظهر هرمون الحمل في البول والدم؟

يظهر هرمون الحمل في الدم والبول لدى الحامل في وقت مبكر، بعد 10 أيام من الإخصاب.

ما نسبة هرمون الحمل عند المرأة التي تحمل بتوأم؟

في حالات الحمل بتوأم قد تكون مستويات هرمون الحمل أعلى بنسبة 30-50% من حالات الحمل المفرد.

ما هرمون الحليب؟

هرمون الحليب اسمه العلمي "البرولاكتين" (prolactin)، وهو هرمون تفرزه الغدة النخامية، وهي غدة صغيرة في قاعدة الدماغ، وفقا لقاعدة بيانات "ميدلاين بلاس" (Medline Plus).

ويتسبب البرولاكتين في نمو الثدي وإنتاج الحليب في أثناء الحمل وبعد الولادة. عادة ما تكون مستويات البرولاكتين مرتفعة عند النساء الحوامل والأمهات الجدد. وعادة ما تكون المستويات منخفضة لدى النساء غير الحوامل والرجال.





ما المعدل الطبيعي لهرمون الحليب في الدم؟

الذكور: 2 إلى 18 نانوغراما لكل مليلتر (نانوغرام/ مل)

الإناث غير الحوامل: 2 إلى 29 نانوغراما/ مل

الإناث الحوامل: 10 إلى 209 نانوغرامات/ مل

ما الأسباب المحتملة لارتفاع هرمون الحليب؟

ورم برولاكتيني (نوع من أورام الغدة النخامية)، وعادة ما تكون الأورام البرولاكتينية حميدة (غير سرطانية). ولكن إذا تركت بدون علاج، فقد تتلف هذه الأورام الأنسجة المحيطة بها.

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ماذا يحدث إذا كانت مستويات هرمون الحليب أعلى من الطبيعي؟

إذا كانت مستويات البرولاكتين أعلى من المعتاد، فيمكن أن يتسبب البرولاكتين الزائد في إنتاج حليب الثدي لدى الرجال والنساء غير الحوامل أو المرضعات.

عند النساء، يمكن أن يؤدي الإفراط في إفراز البرولاكتين أيضا إلى مشاكل الدورة الشهرية والعقم (عدم القدرة على الحمل). وعند الرجال، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدافع الجنسي وضعف الانتصاب.

متى يحدث الحمل بعد علاج ارتفاع هرمون الحليب؟

هناك علاجات تعطى لخفض البرولاكتين، وعادة يبدأ مستوى البرولاكتين في الانخفاض بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع من بدء علاج.

بعد عودة البرولاكتين إلى مستوياته الطبيعية، تعود المبايض لعملها الطبيعي عموما، وغالبية النساء بعدها يتمكن من الحمل.

طبعا، هناك عوامل أخرى قد تؤثر على احتمالية الحمل، مثل العمر وجودة الحيوانات المنوية للزوج، وأي مشاكل صحية أخرى لدى الزوجين قد تؤثر على الخصوبة.