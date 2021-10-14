ما أعراض جفاف العين؟ وأيهما أكثر ضررا على العين الهاتف المحمول أم التلفزيون؟ وكيف يؤثر استعمال الهاتف على صحة العين لدى الأطفال؟ وهل يعيق نمو العين ووظيفة الإبصار؟ وما سبب جفاف العين؟ وكيف يمكن علاجه؟ وما طرق الوقاية من جفاف العين؟ هذه الأسئلة وغيرها أجبنا عليها في هذا التقرير.

يحتفل العالم اليوم الخميس بيوم الإبصار العالمي، وبهذه المناسبة توجهنا بهذه الأسئلة للدكتورة دينا صفوان الزيدان، استشاري طب وجراحة العيون بمؤسسة حمد الطبية في قطر وعضو في لجنة مكافحة العمى، والتي أجابت عليها في لقاء خاص مع الجزيرة نت.

لماذا يحتفل العالم باليوم العالمي للإبصار؟

يوم الإبصار العالمي هو يوم عالمي يتم الاحتفال به في يوم الخميس الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وعنوان حملتنا هذه السنة "حبّو أعينكم"، ‏في هذه الحملة نوجّه رسالة للمجتمع القطري لنشر الوعي والتثقيف الصحي لسلامة العين، ونقدم نصائح للوقاية من العوامل التي تهدد سلامة النظر.

ما أبرز التهديدات التي تواجه صحة العين في وقتنا الحالي؟

أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من ضعف النظر بسبب مشاكل وأمراض في العين، من ضمنها هذه الأمراض:

‏وبالإضافة إلى أنه خلال السنتين الماضيتين كان النظام الدراسي والعمل عن بعد يتطلب استخدام الحاسوب والأجهزة الذكية لساعات طويلة، مما زاد من نسبة جفاف العين.

أيهما أكثر ضررا على العين الهاتف المحمول أم التلفزيون؟

‏‏‏لكلّ من الهاتف والتلفزيون تأثير سلبي على العين إذا تم استخدامهما لفترات طويلة ‏ومتواصلة، ‏وذلك بسبب قلة معدل إغماض العين، ‏مما يزيد من خطر الجفاف.

‏الأشعة الصادرة من هذه الأجهزة تكون ذات مدى قصير وذات قوة عالية تسبب أضرارا لكل جزء من العين، ‏تبدأ من جفاف العين وتصل إلى أضرار على الشبكية.

‏أما الهاتف المحمول فهو يسبب إرهاقا في عضلات العين أكثر من التلفزيون (Digital Eye Strain) ‏لأنه يكون على مسافة قريبة من العين.





كيف يؤثر استعمال الهاتف على صحة العين لدى الأطفال؟ وهل يعيق نمو العين ووظيفة الإبصار؟

‏كما ذكرنا سابقا فإن استخدام الهاتف المحمول لساعات متواصلة طويلة يسبب إرهاق عضلات العين، وعند الأطفال يزيد من خطر الإصابة بالأخطاء الانكسارية، ‏مما يحتم ضرورة لبس النظارات.

ما أعراض جفاف العين؟

معظم المرضى يشتكون من احمرار العين، وآلام تصل إلى درجة الحساسية من الإضاءة، وإحساس بجسم غريب يوصف بأنه رمل أو غبار أو رمش داخل العين، وأخيرا ضبابية الرؤية التي تتحّسن مع إغماض العين.

ما سبب جفاف العين؟ وكيف يمكن علاجه؟

اختلال في الغشاء الدمعي الذي يغطي سطح العين لحماية العين من أي عوامل خارجية. ومن أسباب اختلال الغشاء الدمعي إصابات أو التهابات سطحية للعين أو الجفون.

ويمكن علاج الجفاف باستخدام الدموع الاصطناعية التي تأتي على شكل قطرات، جيل أو مرهم، حسب شدّة الجفاف

ما طرق الوقاية من جفاف العين؟

الابتعاد عن العوامل التي تسبب الجفاف مثل التعرض لأجهزة التكيف بشكل مباشر، أو لبس نظارات وقائية.

ننصح باتباع القاعدة (20-20-20) لإراحة العين لمدة 20 ثانية بالنظر إلى بعد 20 قدما كل 20 دقيقة عند القراءة أو استخدام الوسائل الرقمية.

عدم إهمال التهابات الجفون وعلاجها بعد تشخيصها من قبل طبيب العيون باستخدام التنظيف وغسل الجفون.





ما أبرز الأغذية التي تحافظ على صحة العين؟

بشكل عام الأغذية الصحية تحافظ على سلامة الجسم عامةً، مما يضمن سلامة العين لأن ‏أمراض الجسم ‏تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سلامة العين، فالعين مرآة الجسد.

‏هل الجزر يقوي النظر كما يقال؟

‏‏الأغذية الصحية عموما مفيدة للجسم، وليس من الضروري أن أكل الجزر يقوّي النظر. الجزر يحتوي على "بيتا كاروتين" (beta-carotene) وهي ‏المادة التي يحتاجها الجسم لتكوين "فيتامين إيه" (vitamin A) ‏المُكّوْن الذي يساعد على الرؤية الليلية، ‏وبالتالي فهو عامل مساعد وليس أساسيا.