تورم الساقين.. الأسباب والعلاج

يتسبب تورم الساقين والقدمين بإزعاج لمن يعاني منه، خاصة إذا استمر لفترة طويلة، فما أسباب حدوث هذا التورم في فصل الصيف، ومتى يكون علامة على الخطر؟

تورم الساقين والقدمين في فصل الصيف عادة لا يدعو للقلق، لكن في حالة استمراره لوقت طويل فينصح باستشارة الطبيب.

ويعاني الكثيرون، خاصة النساء، من تورم الساقين في فصل الصيف. وبحسب ما نقل موقع دويتشه فيله (Deutsch welle) عن مواقع إلكترونية -مثل مديكال نيوز توداي وموقع فيتبوك وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية- يوجد الكثير من العوامل التي تساهم في حدوث التورم، لكن الخبر الجيد أنه من الممكن التخفيف من تورم الساقين عن طريق اتباع بعض النصائح.

أسباب تورم الساقين

ويحدث تورم الساقين بشكل خاص في فصل الصيف بسبب احتباس المياه بداخل الأنسجة، وما يحدث هو أن الجسم يحاول التعامل مع الحرارة الشديدة عن طريق توسيع الأوردة لخفض درجة حرارة الجسم، وهو ما يتسبب في نفاد سوائل إلى الأنسجة المحيطة وتجمعها في القدمين والكعبين.

ويقول طبيب الأمراض الجلدية تيم غولوكه، إن هذا التورم يسمى بـ "الوذمة اللمفية" أو "الانسداد الليمفي"، ويحدث بسبب عدم قدرة الأوعية اللمفاوية على تصريف السوائل، وهو ما يتسبب في تورم الأطراف خصوصا القدمين والساقين.





نصائح لتخفيف تورم الساقين

1- شرب الكثير من الماء في أيام الصيف الحارة.

2- ارتداء أحذية مريحة ذات تهوية مناسبة للقدمين.

3- رفع القدمين عند الجلوس، حيث تسمح هذه الوضعية بتصريف السوائل المتجمعة.

4- يوصي تيم غولوكه من يضطرون للوقوف أو الجلوس لساعات طويلة أثناء العمل بارتداء جوارب ضاغطة خفيفة لتفادي حدوث التورم.

5- التقليل من الطعام المملح.

6- ممارسة بعض التمارين الخفيفة للساقين لتحفيز تدفق الدم.

7- غسل القدمين وتجفيفهما جيدا ثم استخدام مرطب للبشرة.

أسباب أكثر خطورة للتورم

يقول تيم غولوكه إن تورم الساقين في فصل الصيف عادة لا يدعو للقلق، وهو يصيب في العادة الأشخاص المصابين بالسمنة والذين لا يمارسون نشاطا بدنيا بشكل كاف. كما يصاب كبار السن والحوامل بتورم الساقين والقدمين أكثر من غيرهم.

كما أن بعض أدوية ضغط الدم أو مضادات الاكتئاب أو وسائل منع الحمل قد تساهم في تورم الأطراف.

أما في حالة استمرار تورم الساقين أو القدمين لوقت طويل أو أصبح مشكلة مزمنة، فينصح غولوكه باستشارة الطبيب، فمن الممكن أن يكون التورم مؤشرا على وجود مشاكل بالقلب.

كما أن التورم المستمر قد يكون أيضا علامة على مشاكل بالكلى أو الكبد.

ويجب في حالة زيادة تورم الأطراف مع ظهور صعوبة في التنفس أو آلام بالصدر، زيارة الطبيب بشكل فوري.