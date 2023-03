الإمساك.. الأعراض والأسباب والعلاج.. وأغذية سحرية تحاربه

د. أسامة أبو الرب

ما الإمساك؟ وما أعراضه؟ سؤالان قد يبدوان بسيطين، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. وفي هذا التقرير الشامل نتعرف على تعريف الإمساك وعلاماته وأسبابه وعلاجاته، هيا بنا.

تعريف الإمساك

يعرف الإمساك (constipation) بأنه ذهاب الشخص للتغوط ثلاث مرات أسبوعيا أو أقل، ويمكن أن يكون البراز صلبا وجافا، وفي بعض الأحيان تكون عملية التغوط مؤلمة، وفقا للمكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة الأميركية (U.S. National Library of Medicine).

علامات الإمساك

1- التغوط بمعدل 3 مرات أو أقل أسبوعيا.

2- براز صلب.

3- براز جاف.

4- صعوبة التبرز.

5- ألم أثناء التبرز.

6- شعور الشخص بعد التبرز بأن أمعائه لم تفرغ بشكل كامل.

ومع ذلك، يمكن أن يكون لدى الأشخاص أنماط مختلفة في حركة الأمعاء، وأنت فقط من يعرف ما هو طبيعي بالنسبة لك، وذلك وفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في الولايات المتحدة (The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases).





هل الإمساك مرض؟

وفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في الولايات المتحدة، فإن الإمساك ليس مرضا، ولكنه قد يكون عرضًا لمشكلة طبية أخرى. قد يستمر الإمساك لمدة قصيرة أو طويلة.

كيف يحدث الإمساك؟

يحدث الإمساك عندما تتحرك الفضلات (البراز) التي تتشكل بعد هضم الطعام ببطء شديد أثناء مرورها عبر الجهاز الهضمي، وعندما يتحرك البراز ببطء، يتم امتصاص الكثير من الماء من البراز في القناة الهضمية، ويصبح البراز قاسيًا وجافًا، وفقا للكلية الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي (American College of Gastroenterology).

كما يؤدي التوسيع التدريجي للمستقيم وضعف التنسيق بين عضلات الحوض والشرج أحيانا إلى الإمساك أو التسبب فيه، وفي بعض الأحيان يحدث مزيج من هذه الأسباب.

سبب آخر للإمساك هو انسداد الأمعاء (bowel obstruction)، وهو حالة خطيرة.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالإمساك؟

1- النساء، وخاصة أثناء الحمل أو بعد الولادة.

2- كبار السن.

3- الأشخاص الذين يأكلون القليل من الألياف.

4- الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية أو المكملات الغذائية، مثل مضادات الحموضة (antacids) التي تحتوي على الألومنيوم والكالسيوم، ومضادات الكولين (anticholinergics)، ومضادات التشنج (antispasmodics)، ومضادات الاختلاج، وحاصرات قنوات الكالسيوم (calcium channel blockers)، ومدرات البول، ومكملات الحديد، والأدوية المستخدمة لعلاج مرض الباركنسون، وأدوية الألم المخدرة، وبعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب.

5- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية (functional gastrointestinal disorders).





متى يجب مراجعة الطبيب فورا؟

يجب أن ترى الطبيب على الفور إذا كنت تعاني من الإمساك وأي من الأعراض التالية:

1- نزيف من المستقيم.

2- دم في البراز.

3- ألم مستمر في البطن.

4- عدم القدرة على التبرز، مما قد يشير إلى انسداد الأمعاء.

5- التقيؤ.

6- حمى.

7- آلام أسفل الظهر.

8- فقدان وزن غير مبرر.

يجب التأكيد هنا أنه إذا كنت تعاني من أعراض مثل الحمى أو النزيف أو عدم القدرة على التغوط، عليك مراجعة الطبيب فورا أو الطوارئ. فعدم القدرة على التغوط قد يشير على انسداد الأمعاء.

وتعد إصابة الشخص بإمساك مفاجئ مصحوب بآلام شديدة أو ‫غثيان مؤشرا على انسداد الأمعاء، وهو حالة طبية طارئة تستدعي التدخل العاجل.

وانسداد الأمعاء حالة خطيرة قد تؤدي إلى انقطاع وصول الدم إلى أجزاء من الأمعاء "الغرغرينا" (Gangrene) والعدوى وحدوث ثقب في الأمعاء، كما قد يؤدي إلى الموت.





علاجات الإمساك

لعلاج الإمساك عموما ينصح بالتالي:

1- شرب كمية كافية من السوائل، 8-12 كوبا من الماء أو السوائل يوميا.

2- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، واعتمادا على عمرك وجنسك، يجب أن يحصل البالغون على 25 إلى 31 غراما من الألياف يوميا.

3- اذهب للتغوط بمجرد شعورك بالحاجة إلى الذهاب، لا تدافع الغائط.

4- إذا كنت تعتقد أن بعض الأدوية أو المكملات الغذائية تسبب لك الإمساك تحدث مع طبيبك، الذي قد يغير الجرعة أو يقترح دواءً مختلفًا لا يسبب الإمساك. لا تغير أو توقف أي دواء أو مكمل دون التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية.

5- قد يوصي أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك باستخدام ملين لفترة قصيرة، وسيخبرك هو بنوع الملين الأفضل لك، مثل مكملات الألياف (fiber supplements)، والعوامل التناضحية (osmotic agents) -وهي ملينات تحافظ على كميات كبيرة من الماء في الأمعاء الغليظة مما يجعل البراز لينا وسائلا- وملينات البراز (stool softeners) وغيرها.

إذا كنت تتناول أدوية مسهلة لمدة طويلة ولا يمكنك التبرز من دون تناول أحد الملينات، فتحدث مع طبيبك حول كيفية التوقف عن استخدامها ببطء.





الوقاية من الإمساك

1- شرب كمية كافية من السوائل، لتر ونصف اللتر إلى 3 لترات يوميا.

2- ممارسة التمارين الرياضية.

3- اتباع نظام غذائي غني بالألياف.

أغذية سحرية مفيدة للوقاية من الإمساك

1- البرقوق.

2- اللبن الزبادي.

3- البقول، مثل الفاصولياء والعدس والحمص والبازلاء والفول.

4- الشوربات الخفيفة، وليست المحضرة بالكريما.

5- زيت الزيتون.

6- نخالة القمح.

7- القرنبيط.

8- التفاح.

9- الكمثرى.

10- العنب.

11- التوت.