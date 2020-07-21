أغذية تخفض الكوليسترول في الدم طبيعيا

يخاف الكثيرون من تبعات ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، ولأن الوقاية خير من العلاج، جمعنا قائمة بأفضل الأغذية التي تساعد في ذلك.

يعرف الكوليسترول الضار باسم "البروتين الدهني منخفض الكثافة" (LDL)، وقد يؤدي إلى العديد من الأمراض في حال ارتفعت نسبته بالدم.

ويعاني الكثيرون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، والذي يترسب على جدران الشرايين، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية أو السكتة الدماغية.

وهناك عوامل كثيرة تؤدي لارتفاع الكوليسترول بالدم منها الغذاء غير الصحي، والتدخين، وقلة الحركة والسمنة المفرطة.

ونؤكد هنا ضرورة اتباع إرشادات الطبيب إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، والالتزام بالأدوية إذا وصفها لك، وعدم إيقافها.

وبجانب الأدوية يوجد الكثير من الأغذية التي تساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم وحماية القلب من الأمراض، مثل:

الأسماك

يساعد تناول الأسماك في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول بالدم. وهي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي قد تقلل ضغط الدم وخطر الإصابة بالجلطات، وينصح بأكل الأسماك من مرة لثلاث مرات أسبوعيا.





الشعير والشوفان

بعد الأسماك، تأتي منتجات الشعير والشوفان في المرتبة الثانية لأفضل الأغذية الصحية الخافضة للكوليسترول، فهذه المنتجات ليست فقط مغذية ومشبعة، بل أيضا تحمي القلب من الأمراض.

والشعير والشوفان وغيرهما من المنتجات الكاملة غنية بالألياف الغذائية التي تقلل من مستوى الكوليسترول الضار بالد، ويمكن تناول الشعير والشوفان مع التفاح أو الموز.

المكسرات

تحتوي المكسرات على فيتامين "إي" (E) وعلى البروتين والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وجميعها مواد مفيدة للجسم. ويجب الحذر من تناول كميات كبيرة من المكسرات لاحتوائها على سعرات حرارية عالية قد تتسبب بزيادة الوزن.





الخضروات

تعد الخضروات من أفضل الأغذية للجسم بشكل عام، كما تساهم أيضا في تخفيض الكوليسترول الضار بالدم. ومن الخضروات التي ينصح بتناولها الباذنجان والبامية والبروكلي والفاصولياء والبطاطا الحلوة. كما يمكن تناول الأفوكادو التي تحتوي على دهون صحية، وإضافة بضع شرائح منها لصحن السَّلَطة.

الفاكهة

لا يكتمل أي نظام غذائي صحي دون إضافة الفواكه، إذ تساعد في تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم، وذلك إذا كانت جزءا من نظام غذائي متوازن وصحي ودون إفراط.

ومن الفواكه التي ننصح بتناولها التفاح والعنب والفراولة والتوت بأنواعه المختلفة والفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي.

الشوكولاتة الداكنة

قد تستغرب من إضافة الشوكولاتة لهذه القائمة، لكن دراسات أظهرت أن تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال يساعد في تخفيض الكوليسترول بالدم.

وبحسب ما نقل موقع دويتشه فيله عن موقع هيلث لاين، فإن أفضل أنواع الشوكولاتة الداكنة هي التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن نسبة 75%.





الشاي

الشاي من المشروبات المحبوبة حول العالم، وينصح باحتساء الشاي الأسود (الأحمر) والأخضر لاحتوائهما على مضادات تأكسد تساعد في تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم.

بالمقابل، ينصح بعدم إضافة السكر للشاي ويفضل احتساؤه بصورته الطبيعية دون تحليته.

منتجات الصويا

ينصح خبراء بتناول منتجات الصويا باعتدال لخفض الكوليسترول بالدم، مثل التوفو (منتج يحضر عبر تخثير حليب الصويا) ولبن الصويا وفول الصويا الأخضر المعروف باسم "إدامامي" (Edamame).