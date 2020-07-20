حتى لا تغرق في عرقك.. 10 أسرار لمواجهة التعرق الغزير في فصل الصيف

يعاني الكثيرون من مشكلة التعرق الغزير، وخاصة خلال فصل الصيف. في التقرير التالي جمعنا نصائح بعض الخبراء التي قد تقلل من التعرق في الأيام الحارة.

تعد مشكلة التعرق الغزير من المشاكل المزعجة، خاصة لمن يعيشون في المناطق الحارة التي ترتفع فيها درجات الحرارة أغلب شهور السنة.

ولتقليل التعرق ينصح بالتالي:

1- تقليل شرب القهوة، وتقليل الوجبات التي تحتوي على البهارات الحارة مثل الفلفل الحار والكاري، إذ إنها قد تؤدي لزيادة التعرق لدى البعض.

2- تناول أطعمة مُرطبة مثل الفاكهة والزبادي والأطعمة التي تحتوي على الزنك، أو المكسرات، والتي تقلل من رائحة العرق الكريهة.

3- ارتداء ملابس مناسبة، إذ يتسبب ارتداء الملابس الضيقة في إعاقة حركة الهواء تحت الملابس، وهو ما يترتب عليه التعرق الشديد. لذلك ينصح بارتداء الملابس التي تترك منفذا للهواء والمصنعة من أقمشة طبيعية مثل الكتان.





4- ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة لأنها تعكس نور الشمس وتقلل بذلك من التعرق، بعكس الملابس الداكنة التي تمتص الحرارة.

5- استعمال مزيل العرق الصحيح، والأفضل استخدام "مضادات التعرق" (Antiperspirant) وليس "مزيلات العرق" (Deodorant). وتشرح وكالة دويتشه فيله نقلا عن موقع مينز هيلث (Men’s Health) أن الفرق بينهما أن مزيل العرق يقوم فقط بالتغطية على رائحة العرق، بينما تقوم مضادات التعرق بتضييق الغدد العرقية تحت الإبط وبالتالي تقلل من إفراز العرق إلى حد كبير. وينصح باستعمال مضادات التعرق قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

ويجب عدم استخدام مضادات التعرق بعد إزالة الشعر تحت الإبطين لما قد يسببه ذلك من التهابات جلدية لدى البعض.

6- الاستحمام بالمياه الفاترة، ومع أنه يستمتع البعض بالاستحمام بالمياه الدافئة أو الساخنة، لكن قد يزيد ذلك من مشكلة التعرق الدائم. إذ قد تتسبب المياه الساخنة في فتح المسام وتحفيز تكوّن العرق. لذلك فمن الأفضل الاستحمام بالمياه الفاترة أو الباردة التي تغلق المسام. كما ينصح باستخدام صابون مضاد للبكتيريا عند الاستحمام، فاختلاط البكتيريا مع العرق تتسب في رائحة العرق المزعجة.

7- الذهاب للساونا، وقد يبدو هذا غريبا، ولكن وفقا لموقع دويتشه فيله فإن الذهاب المتكرر للساونا يعوّد الجسم على تخفيض درجة حرارته تلقائيا، وهو ما سيقلل من تكوّن العرق على المدى الطويل. وينبه الموقع إلى أهمية تعويض ما يفقده الجسم من عرق بشرب الكثير من الماء بعد استعمال الساونا.





8- قد يساعد الخل في تقليل التعرق، وفقا لما نقل دويشته فيله عن موقع ريفانري 29 (Refinery 29) الذي يشيد بأثر الخل على منع التعرق، وينصح بتناول ملعقتين صغيرتين في الصباح، واحدة من الخل الأبيض وواحدة من خل التفاح.

9- الحفاظ على درجة حرارة محيطة مناسبة عبر تشغيل المكيف، أو وضع صحن من الثلج أمام المروحة لتقوم بتبريد الهواء بعض الشيء. كما ينصح بغلق الستائر في فترة النهار لمنع دخول أشعة الشمس للغرفة.

10- ينصح بتأجيل الأعمال البدنية الشاقة للمساء أو تأديتها في الصباح الباكر.

زيارة الطبيب عند التعرق الزائد عن الحد

إذا لم تنجح جميع النصائح السابقة، فيتعين على الشخص الذهاب للطبيب لحل مشكلة التعرق الغزير، ويمكن علاجها عن طريق حقن الأجزاء شديدة التعرق في الجسم بمادة "البوتوكس"، أو الخضوع لعملية جراحية لإزالة الغدد العرقية. وينصح أن تكون هذه الحلول آخر الحلول التي يتم اللجوء لها.