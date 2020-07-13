ما وظائف الغدة الدرقية؟ وما أمراضها؟ وما أعراضها؟ ماذا تأكل إذا كنت مصابا بخمول الغدة الدرقية أو فرط نشاطها؟ الإجابات وأكثر في هذا التقرير الشامل.

مكان الغدة الدرقية

توجد الغدة الدرقية في قاعدة العنق تحت الحرقدة (تفاحة آدم)، وهي مسؤولة بشكل أساسي عن إنتاج هرمونين، وهما "تي3″ (T3) و"تي4" (T4)، وتنتقل هذه الهرمونات مع مجرى الدم لتصل إلى كل أجزاء الجسم، وتلعب دورا مهما في التحكم في الكثير من الأنشطة في الجسم.

هرمونات الغدة الدرقية

T4: ثيروكسين (thyroxine)، ويسمى أيضا "رباعي يودوثيرونين" (tetraiodothyronine)

T3: "ثلاثي يودوثيرونين" (triiodothyronine)، وفقا لموقع أدلة "إم إس دي" (MSD).

وظائف الغدة الدرقية

تقوم هرمونات الغدة الدرقية بالتحكم في العديد من الأنشطة في جسم الإنسان، مثل السرعة التي يحرق بها الجسم السعرات الحرارية، ومعدل نبضات القلب. وهذه الأنشطة مجتمعة تسمى باسم الأيض، وهو العمليات الكيميائية التي تحدث في خلايا الجسم بهدف الحصول على الطاقة، أو بناء أو هدم الجزيئات والمركبات. لذلك يصف البعض الغدة الدرقية بأنها "دينمو" محرك الجسم.

وهناك مجموعة من الاضطرابات التي تصيب الغدة الدرقية، مثل خمولها وفرط نشاطها.

خمول الغدة الدرقية (hypothyroidism)

ويحدث خمول الغدة الدرقية عندما لا تنتج كمية كافية من الهرمونات، وهو أكثر شيوعا لدى النساء خاصة من جاوزن سن الستين، وفي حالة عدم علاجه فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والعقم.

أعراض خمول الغدة الدرقية

تبدأ الأعراض تدريجيا وتكون في البداية غير ملاحظة، وقد تتطور على مدار سنوات، وشيئا فشيئا تصبح أوضح مع تفاقم المرض، وتشمل:

الإمساك.

جفاف الجلد.

ازدياد الشعور بالبرد، أي أنك تشعر بالبرد بسهولة وبشكل غير معتاد.

ازدياد الوزن بصورة غير طبيعية.

الاكتئاب.

مشاكل في الذاكرة.

تضخم وتصلب في المفاصل.

ألم في المفاصل.

انتفاخ في الوجه.

ظهور بحة في الصوت.

دورة شهرية غزيرة أو غير منتظمة.

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.





أسباب خمول الغدة الدرقية

أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجسم الغدة الدرقية عبر إفراز أجسام مضادة تهاجمها، مثل الأشخاص المصابين بمرض Hashimoto’s thyroiditis.

تلعب الوراثة دورا في المرض.

نقص عنصر اليود، وهو عنصر أساسي لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية ويوجد في الأغذية البحرية والملح المدعم باليود.

أمراض الغدة النخامية.

العلاج الإشعاعي للسرطان في الرأس والعنق قد يؤثر إلى الغدة الدرقية.

بعض الأدوية مثل الليثيوم.

مضاعفات خمول الغدة الدرقية

تضخم الغدة الدرقية.

مشاكل القلب.

بطء الأداء العقلي.

الاكتئاب.

تلف في أعصاب الأطراف، مما قد يؤدي إلى ضعف القدرة على التحكم بالعضلات.

العقم.

الحوامل المصابات بخمول الغدة الدرقية ترتفع لدى مواليدهن مخاطر التشوهات الخلقية.

الوذمة المخاطية (Myxedema) وهي حالة خطيرة للغاية ونادرة ومهددة للحياة، وتحدث في حالة خمول الغدة الدرقية غير المشخص، وتشمل أعراضها الشعور بالبرد والدوار والنعاس، ثم قد تتطور إلى الغيبوبة. ويجب طلب الإسعاف مباشرة لأن هذه الحالة قد تؤدي إلى وفاة الشخص.

فرط نشاط الغدة الدرقية (hyperthyroidism)

فرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة مرضية تفرز فيها الغدة كميات كبيرة من هرمون الثيروكسين، مما يترك آثارا على الجسم مثل فقدان الوزن المفاجئ وتسارع نبضات القلب والعصبية. وفي حال عدم علاجه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل فقدان البصر وقصور القلب.

يرتبط مرض فرط الدرقية عادة بالوراثة، إذ يظهر في بعض العائلات، وإذا كان أحد أفراد عائلتك أصيب بالمرض فهذا يعني أنك أيضا معرض للإصابة به. وهو أيضا أكثر شيوعا لدى النساء مقارنة بالرجال.

أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية

مرض "غريفز" (Graves disease)، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، وفيه تؤدي الأجسام المضادة التي يفرزها جهاز المناعة إلى تحفيز الغدة الدرقية لإنتاج كميات كبيرة من الهرمونات.

التهاب الغدة الدرقية.

تناول كمية كبيرة من الأغذية التي تحتوي على عنصر اليود.

نمو حميد (غير سرطاني) في الغدة الدرقية أو الغدة النخامية.

بعض أورام الخصية أو المبيض.

إجراء صورة شعاعية تتضمن إعطاء الشخص صبغة تحتوي على عنصر اليود.

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية

تسارع حركة الأمعاء، ولذلك يذهب الشخص كثيرا لبيت الخلاء، وقد يتطور الأمر لحدوث إسهال.

فقدان الشعر.

ارتفاع ضغط الدم.

الغثيان.

القيء.

تضخم الغدة الدرقية (Goiter).

فقدان مفاجئ للوزن حتى ولو لم يكن الشخص يتناول كمية قليلة من الطعام، وفي بعض الحالات حتى مع زيادة مأخوذه من الطعام.

تسارع نبضات القلب.

زيادة الشهية.

العصبية والهيجان.

القلق.

زيادة التعرق.

تغيرات في الدورة الشهرية لدى النساء.

زيادة الحساسية للجو الساخن، أي أن الشخص لا يطيق الجلوس في الأماكن الدافئة. وهذا على عكس ما يحدث في خمول الغدة الدرقية الذي يصاب فيه الشخص بحساسية للبرد.

صعوبات في النوم.

ارتعاش.

جحوظ العينين.

تطور ثديي لدى الرجال (Gynecomastia).

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية النفسية

العصبية والهيجان.

القلق.

مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية

تسارع نبضات القلب.

الرجفان الأذيني.

قصور عضلة القلب.

هشاشة العظام.

مشاكل العين، مثل جحوظ العينين واحمرارهما، كما قد تقود إلى فقدان البصر.

احمرار الجلد.

التسمم الدرقي (Thyrotoxic crisis)، وهي حالة طارئة تؤدي إلى إصابة الشخص بالحمى وتسارع نبضات القلب والهذيان، وتتطلب الاتصال الفوري بالإسعاف والحصول على مساعدة طبية فورية.





تحليل الغدة الدرقية

تحاليل الدم

تعد اختبارات الدم من أكثر الطرق تحديدا لتشخيص مشكلة الغدة الدرقية. تقيس هذه الاختبارات كمية هرمونات الغدة الدرقية في دمك. يتم إجراء هذه الاختبارات عن طريق سحب الدم من وريد في ذراعك، وذلك وفقا لكليفلاند كلينيك (clevelandclinic).

ويمكن أن تشمل اختبارات الدم المحددة التي سيتم إجراؤها لاختبار الغدة الدرقية ما يلي:

"تي إس أتس" (TSH)

يتم إنتاج الهرمون المنشط للغدة الدرقية (thyroid stimulating hormone) أي "تي إس أتش" (TSH) في الغدة النخامية وينظم توازن هرمونات الغدة الدرقية -بما في ذلك "تي4″ (T4) و"تي3" (T3)- في مجرى الدم. عادة ما يكون هذا هو الاختبار الأول الذي يقوم به مزودك للتحقق من عدم توازن هرمون الغدة الدرقية. في معظم الأحيان، يرتبط نقص هرمون الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) بمستوى مرتفع من هرمون "تي إس أتش" (TSH)، بينما يرتبط فرط هرمون الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) بانخفاض مستوى هرمون "تي إس أتش" (TSH9. إذا كان "تي إس أتش" (TSH) غير طبيعي، فيمكن إجراء قياس هرمونات الغدة الدرقية مباشرة، بما في ذلك هرمون الغدة الدرقية "تي4" (T4) وثلاثي يودوثيرونين "تي3" (T3) لتقييم المشكلة بشكل أكبر. نطاق "تي إس أتش" (TSH) الطبيعي للبالغين: 0.40-4.50 وحدة ملي-دولية للتر (milli-international units per liter of blood).

"تي4" (T4)

اختبارات هرمون الغدة الدرقية لقصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية، وتستخدم لرصد علاج اضطرابات الغدة الدرقية. يلاحظ انخفاض "تي4" (T4) مع قصور الغدة الدرقية، في حين أن مستويات "تي4" (T4) المرتفعة قد تشير إلى فرط نشاط الغدة الدرقية. معدل "تي4" (T4) الطبيعي للبالغين: 5.0-11.0 ميكروغرام/ديسيلتر.

"تي4 الحر" (Free T4)

"تي4 (T4) الحر هو طريقة لقياس "تي4" (T4) تقضي على تأثير البروتينات التي تربط "تي4″ (T4) بشكل طبيعي، وقد تمنع القياس الدقيق. نطاق إف تي4" (FT4) الطبيعي للبالغين: 0.9-1.7 نانوغرام/ديسيلتر.

"تي3" (T3)

تساعد اختبارات ثلاثي يودوثيرونين في تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية، أو إظهار شدة فرط نشاط الغدة الدرقية. يمكن ملاحظة مستويات "تي3" (T3) المنخفضة في قصور الغدة الدرقية، ولكن في كثير من الأحيان يكون هذا الاختبار مفيدا في تشخيص وعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، حيث ترتفع مستويات "تي3" (T3). نطاق "تي3" (T3) الطبيعي: 100-200 نانوغرام/ديسيلتر.

"تي3 الحر" (Free T3)

"ت3" (T3) الحر، أو ثلاثي يودوثيرونين الحر، هو طريقة لقياس "تي3" (T3) تقضي على تأثير البروتينات التي تربط "تي3" (T3) بشكل طبيعي وقد تمنع القياس الدقيق. نطاق "تي إف3" (FT3) الطبيعي: 2.3-4.1 بيكوغرام/مل.

الأجسام المضادة للغدة الدرقية (Thyroid antibodies)

تساعد هذه الاختبارات في تحديد أنواع مختلفة من أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية. تشمل اختبارات الأجسام المضادة للغدة الدرقية الشائعة الأجسام المضادة الميكروسومية (microsomal antibodies) -المعروفة أيضا باسم الأجسام المضادة لبيروكسيداز الغدة الدرقية (thyroid peroxidase antibodies) أو الأجسام المضادة لـ"تي بي أو" (TPO)- والأجسام المضادة لهرمون الغدة الدرقية (thyroglobulin antibodies (المعروفة أيضا باسم TG antibodies)، والأجسام المضادة لمستقبلات الغدة الدرقية (thyroid receptor antibodies).

كالسيتونين (Calcitonin)

يستخدم هذا الاختبار لتشخيص تضخم الخلايا "سي" (C-cell hyperplasia) وسرطان الغدة الدرقية النخاعي، وكلاهما من اضطرابات الغدة الدرقية النادرة.

ثيروغلوبولين (Thyroglobulin)

يستخدم هذا الاختبار لتشخيص التهاب الغدة الدرقية ومراقبة علاج سرطان الغدة الدرقية.

اختبارات تصوير الغدة الدرقية

فحص الغدة الدرقية

هو اختبار تصوير يسمى فحص الغدة الدرقية (thyroid scan). ويسمح للطبيب بالنظر إلى الغدة الدرقية لديك للتحقق من زيادة الحجم أو الشكل أو النمو (العقيدات).

الموجات فوق الصوتية

يمكن للطبيب أيضا استخدام اختبار تصوير يسمى الموجات فوق الصوتية. هذا إجراء تشخيصي ينقل موجات صوتية عالية التردد، غير مسموعة للأذن البشرية، عبر أنسجة الجسم. يتم تسجيل الأصداء وتحويلها إلى صور فيديو أو صور فوتوغرافية.

الفحص البدني للغدة الدرقية

هناك طريقة أخرى لفحص الغدة الدرقية بسرعة، وهي من خلال الفحص البدني في مكتب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. هذا اختبار بسيط للغاية وغير مؤلم حيث يشعر مزودك برقبتك لأي نمو أو تضخم في الغدة الدرقية.

علاج الغدة الدرقية

هدف علاج الغدة الدرقية هو إعادة مستويات هرمون الغدة الدرقية إلى وضعها الطبيعي. يمكن القيام بذلك بعدة طرق ويعتمد كل علاج محدد على سبب حالة الغدة الدرقية، وفقا لموقع كليفلاند كلينيك.

علاج خمول الغدة الدرقية

إذا كان لديك مستويات منخفضة من هرمونات الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)، فإن خيار العلاج الرئيسي هو:

دواء استبدال الغدة الدرقية (Thyroid replacement medication)

هذا الدواء هو وسيلة اصطناعية لإضافة هرمونات الغدة الدرقية مرة أخرى إلى جسمك. أحد الأدوية الشائعة الاستخدام يسمى "ليفوثيروكسين" (levothyroxine). باستخدام الأدوية، يمكنك التحكم في مرض الغدة الدرقية والعيش حياة طبيعية.

علاج فرط نشاط الغدة الدرقية

إذا كان لديك مستويات عالية من هرمونات الغدة الدرقية، يمكن أن تشمل خيارات العلاج ما يلي:

الأدوية المضادة للغدة الدرقية (ميثيمازول وبروبيل ثيوراسيل): هي الأدوية التي تمنع الغدة الدرقية من إنتاج الهرمونات.

اليود المشع: يضر هذا العلاج بخلايا الغدة الدرقية ويمنعها من تكوين مستويات عالية من هرمونات الغدة الدرقية.

حاصرات بيتا: لا تغير هذه الأدوية كمية الهرمونات في جسمك، لكنها تساعد في السيطرة على الأعراض.

الجراحة: شكل أكثر ديمومة من العلاج، قد يقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بإزالة الغدة الدرقية جراحيا (استئصال الغدة الدرقية). هذا سوف يمنعه من تكوين الهرمونات. ومع ذلك، سوف تحتاج إلى تناول هرمونات الغدة الدرقية لبقية حياتك.





فحص الغدة الدرقية في المنزل

يمكنك إجراء فحص ذاتي سريع وسهل للغدة الدرقية في المنزل. الأدوات الوحيدة التي تحتاجها لإجراء هذا الفحص الذاتي هي المرآة وكوب من الماء، وفقا لكليفلاند كلينيك.

لإجراء الفحص الذاتي للغدة الدرقية، اتبع الخطوات التالية:

ابدأ بتحديد مكان وجود الغدة الدرقية. بشكل عام، ستجد الغدة الدرقية في مقدمة رقبتك، بين عظمة الترقوة وتفاحة آدم. عند الرجال، يسهل رؤية تفاحة آدم. بالنسبة للنساء، من الأسهل عادةً النظر من الترقوة إلى أعلى.

أمِل رأسك للخلف وأنت تنظر في المرآة. انظر إلى رقبتك، وحاول التركيز على المساحة التي ستبحث عنها بمجرد بدء الاختبار.

بمجرد أن تصبح جاهزًا، اشرب الماء بينما يميل رأسك للخلف. راقب الغدة الدرقية وأنت تبتلع. أثناء هذا الاختبار، كنت تبحث عن كتل أو نتوءات. قد تتمكن من رؤيتها عند ابتلاع الماء.

كرر هذا الاختبار عدة مرات لإلقاء نظرة فاحصة على الغدة الدرقية. إذا رأيت أي كتل أو نتوءات، فتواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

سرطان الغدة الدرقية

سرطان الغدة الدرقية هو نوع نادر من السرطان يصيب الغدة الدرقية. وهو أكثر شيوعا بين الأشخاص في الثلاثينيات من العمر والذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. والنساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال بمقدار 2 إلى 3 مرات.

عادة ما يكون سرطان الغدة الدرقية قابلا للعلاج ويمكن الشفاء منه تماما في كثير من الحالات، على الرغم من أنه يمكن أن يعود في بعض الأحيان بعد العلاج، وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

اعراض سرطان الغدة الدرقية

يمكن أن تشمل أعراض سرطان الغدة الدرقية ما يلي:

كتلة غير مؤلمة أو تورم في مقدمة العنق.

انتفاخ الغدد في الرقبة.

بحة غير مبررة في الصوت لا تتحسن بعد أسابيع قليلة.

التهاب الحلق الذي لا يتحسن.

صعوبة في البلع.

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال

الأعراض السابقة نفسها عموما التي ذكرناها في حالة خمول الدرقية أو نشاطها. يمكن ملاحظة أن فرط نشاط الدرقية قد يؤدي إلى تطور ثديي لدى الرجال (Gynecomastia)، كما أن فرط نشاط الغدة الدرقية قد يسبب انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

أيضا وفقا للدكتور محمود زرعي، وهو استشاري أول ورئيس قسم الغدد الصماء والسكري والأيض في مؤسسة حمد الطبية في قطر، في تصريحات سابقة لعيادة الجزيرة، فإن قصور الغدة الدرقية قد يؤثر في الخصوبة عند الرجل والمرأة، مضيفا أنه أيضا في حالات لقصور الغدة الدرقية كان عدد الحيوانات المنوية قليلا، وبعد العلاج عادت الحيوانات المنوية إلى مستواها الطبيعي.

الغدة الدرقية والحمل

وفقا للدكتور زرعي، فإن قصور الغدة الدرقية قد يؤثر في الخصوبة عند الرجل والمرأة، وأيضا هو مهم للحامل، إذ إن وجود مشاكل في الغدة الدرقية خلال الفترة الأولى في الحمل قد يؤدي إلى الإجهاض أو إلى عدم اكتمال نمو دماغ الجنين.

هل مشاكل الغدة الدرقية تمنع الحمل؟

يمكن أن يؤثر كل من قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية سلبا على الخصوبة، سواء من حيث القدرة على الحمل والقدرة على استمرار الحمل إلى نهايته. يمكن أن يؤثر أيضا وجود الأجسام المضادة للمناعة الذاتية، مع أو من دون فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية، على خصوبتك.

خمول الغدة الدرقية وخصوبة المرأة

يمكن أن يؤثر النقص الشديد في هرمون الغدة الدرقية على الخصوبة بالطرق التالية:

اضطراب الدورة الشهرية، مما يجعل الحمل أكثر صعوبة.

التأثير على عملية الإباضة.

زيادة خطر الإجهاض.

زيادة خطر الولادة المبكرة.

فرط نشاط الغدة الدرقية وخصوبة المرأة

يمكن أن يؤثر الكثير من هرمون الغدة الدرقية الناتج عن فرط نشاط الغدة الدرقية على الخصوبة عن طريق:

تعطيل الدورة الشهرية.

زيادة مخاطر الإجهاض المبكر.

زيادة مخاطر الولادة المبكرة.

أعراض الغدة الدرقية عند الأطفال

أعراض الغدة الدرقية عند الأطفال تشبه الكبار، والتالي المزيد من التفاصيل حولها:

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية عند الأطفال

يمكن أن تشمل علامات فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي، وفقا لمستشفى ميشيغان للأطفال (Children’s Hospital of Michigan):

ارتعاش اليدين وصعوبة التركيز.

تسارع دقات القلب.

تضخم الغدة الدرقية.

مشاكل العرق والنوم.

شهية كبيرة مع فقدان الوزن.

التحديق بعيون واسعة بما في ذلك انتفاخ العينين.

الإغماء.

البراز الرخو.

السبب الأكثر شيوعا لفرط نشاط الغدة الدرقية لدى الأطفال والمراهقين هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تسمى مرض "غريفز" (Graves disease)، والتي تجعل الجسم ينتج أجساما مضادة تحفز الغدة الدرقية بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية.

أعراض خمول الغدة الدرقية عند الأطفال

يمكن أن تشمل علامات قصور الغدة الدرقية ما يلي:

انخفاض الطاقة.

مظهر منتفخ للطفل.

زيادة الوزن دون زيادة الشهية.

انخفاض معدل النمو.

وجع العضلات.

الإمساك أو صعوبة البراز في كثير من الأحيان.

تقصف الشعر.

جفاف الجلد.

السبب الأكثر شيوعا لقصور الغدة الدرقية عند الأطفال والمراهقين هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تسمى التهاب الغدة الدرقية "هاشيموتو"، والتي تجعل الجسم ينتج أجساما مضادة تهاجم الغدة الدرقية وتدمرها، مما يؤدي إلى إنتاج القليل جدا من هرمون الغدة الدرقية.

ماذا تأكل إذا كنت مصابا بخمول الغدة الدرقية أو فرط نشاطها؟

كما قلنا سابقا تتحكم هرمونات الغدة الدرقية بالعديد من الأنشطة في جسم الإنسان، مثل السرعة التي يحرق بها الجسم السعرات الحرارية ومعدل نبضات القلب.

ويحدث خمول الغدة الدرقية عندما لا تنتج كمية كافية من الهرمونات، وهو أكثر شيوعا لدى النساء خاصة من تجاوزن سن 60 عاما، وفي حالة عدم علاجه فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والعقم.

أما في فرط نشاط الغدة الدرقية فيحدث العكس، مما يترك آثارا على الجسم مثل فقدان الوزن المفاجئ وتسارع نبضات القلب والعصبية. وفي حال عدم علاجه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل فقدان البصر وقصور القلب.

ووفقا لموقع "هارفارد" للطب (health.harvard)، فإن الشخص لا يحتاج إلى اتباع نظام غذائي خاص أثناء تناول أدوية الغدة الدرقية، مع بعض الاستثناءات.

ويوصي الموقع بالتالي:

تقليل الأطعمة التي تحتوي على بروتين الصويا، لأن تناول كميات كبيرة من الصويا قد يؤثر على امتصاص هرمون الغدة الدرقية.

تجنب الكميات الزائدة من اليود، سواء في الأدوية أو المكملات الغذائية، حيث قد يؤدي اليود الزائد إلى تغيير مستوى هرمون الغدة الدرقية.

في المقابل، فإن معظم الأطعمة الغنية باليود -مثل المنتجات المعالجة باليود أو الأسماك- مسموحة.

كما ينصح موقع هارفارد بتناول غذاء صحي بشكل عام لدعم صحة الشخص العامة، بما فيها صحة الغدة الدرقية، عبر التالي:

اتباع نظام غذائي متنوع يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

يفضل الحصول على البروتين من مصادر قليلة الدهون مثل الأسماك والبقول.

اعتماد الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون.

ينصح بتقليل الدهون السيئة، مثل الدهون المشبعة التي تأتي عادة من المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والجبن، والدهون المتحولة والزيوت المهدرجة في الأطعمة المصنعة والسمن النباتي.

التركيز على الدهون المتعددة غير المشبعة من الزيوت النباتية، ودهون أوميغا 3 الموجودة في الأسماك الزيتية مثل السلمون.

البذور والمكسرات خيارات صحية.

قلل من المشروبات الغازية ورقائق البطاطس والحلويات وغيرها من الأطعمة السريعة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية والقليل من العناصر الغذائية.

تناول المزيد من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم، وتوجد في الخضار والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والأرز الأسمر.

من جهتها، تنصح مؤسسة الدرقية البريطانية (British Thyroid Foundation) بشرب الكثير من السوائل، على الأقل 6 إلى 8 أكواب في اليوم.

وتلفت إلى أن فول الصويا يتداخل مع امتصاص هرمون الغدة الدرقية، لذلك إذا كنت تأخذ هرمون الغدة الدرقية فعليك أن تحاول تجنب الصويا.