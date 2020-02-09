تغذية الشعر وجماله.. السر يكمن في نظامك الغذائي

الخضراوات الطازجة

على غرار السلق والخس والسبانخ والجرجير والبروكلي مفيدة لتغذية الشعر وتقويته، وتعتبر الخضراوات الورقية ممتازة للعناية بالشعر لأنها توفر الفيتامين "إي، سي" بالإضافة إلى أنها تحفز إنتاج المواد المسؤولة عن الحفاظ على الشعر وترطيبه بشكل طبيعي.

البقوليات

يوفر العدس والفول والبازلاء والحمص مجموعة من العناصر الغذائية أبرزها البروتينات والحديد والزنك والبيوتين، وهي مواد لها القدرة على تقوية بصيلات الشعر.

الجزر

يعتبر من الخضار الغنية بالفيتامين إي وسي والبوتاسيوم وبيتا كاروتين، وهو مضاد قوي للأكسدة من شأنه أن يحيد الجذور الحرة، وهذا المركب موجود في اللون البرتقالي الذي يميز الجزر.

فيتامين سي

تعزز الفواكه الغنية بفيتامين سي، على غرار الليمون والبرتقال، من نمو الشعر وتساعد على الحفاظ عليه بصحة جيدة، كما يحفز إنتاج الكولاجين، وهو مركب ضروري للحفاظ على صحة البشرة والشعر على حد سواء، علاوة على أن هذه العناصر الغذائية تتميز بخصائص تساهم في ترطيب وتليين وتقوية المسام.

"أوميغا 3"

يؤدي النقص في الأحماض الدهنية (أوميغا 3) إلى جفاف الشعر، حيث إن هذا العنصر الغذائي يمنح الشعر حياة ويبقيه حريريا ولامعا، علاوة على أنه يغذي بصيلات الشعر، ويجعله ينمو بشكل أسرع. وتتوفر هذه العناصر الغذائية في الأسماك مثل السلمون والتونة والسردين.

البيض

يعد من أكثر الأطعمة الغنية بالفيتامين ب 12، وهو عنصر أساسي لتغذية الشعر، وصفار البيض غني بالدهون ويعد مرطبا في حد ذاته، ويمكن استخدامه لتقوية بصيلات الشعر وزيادة طول الشعر والحفاظ على لمعانه.

الزبادي

من المنتجات التي تحتوي على عناصر غذائية يحتاجها شعرك ليكون قويا من الداخل والخارج، وتعد الألبان مثالية لفروة الرأس الجافة والهشة، خاصة إذا كان الشعر يصبغ ويجفف بشكل مفرط. ويقول العديد من المختصين إن استهلاك الزبادي بانتظام وإدراجه ضمن النظام الغذائي يجعل مظهر الشعر أجمل وصحيا أكثر.

المكسرات

تحتوي جميعها -وخاصة اللوز والفول السوداني- على الزنك والسيلينيوم وفيتامين ب بكميات كبيرة، وترتبط هذه العناصر الغذائية في دراسات مختلفة بانخفاض خطر تساقط الشعر المبكر والشيب، ولكن كن حذرا عند تناولها لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية.

الحبوب الكاملة

غنية بفيتامين ب 5 وإينوسيتول، وهو مركب يعتبر من بين أحد العناصر الغذائية الرئيسية لتحفيز نمو الشعر ومنع الصلع، وحسب العديد من المتخصصين بالأمراض الجلدية فقد يؤدي انخفاض مستويات إينوسيتول إلى ترقق وتساقط الشعر.

لا تنس شرب الماء

إذا لاحظت أن شعرك يتقصف ويتساقط كثيرا أو يصبح متشابكا أحيانا أو ينمو ببطء، فقد يكون ذلك بسبب نقص الماء.

ولا يعد الماء غذاء في حد ذاته، وإنما له وظيفة أساسية في الجسم وضمان صحة الشعر، وتعتبر قلة الترطيب السبب الأكثر شيوعا وراء الشعر المقصف والباهت، لذلك ينبغي شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب ماء يوميا.