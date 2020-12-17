في أي شهر تشعر الحامل بركلات الجنين؟

متى تبدأ حركة الجنين؟ ومتى تشعر الأم بها؟ وما طبيعتها بدءا من الشهر الثالث حتى التاسع؟ وهل يتوقف الجنين عن الحركة في الأسابيع الأخيرة؟

متى تبدأ حركة الجنين؟

تشير التقديرات إلى أن الحامل تبدأ بالشعور بركلات الجنين في الشهر الرابع من الحمل، أي انطلاقا من الأسبوع 16، وذلك رغم أن حركات الطفل تبدأ في وقت سابق، أي في الأسبوع السابع أو الثامن من الحمل. وعادة ما تشير هذه الركلات إلى أن الطفل يتمتع بصحة جيدة وينمو نموا سليما، وذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة "إستيلو نيكست" (estilonext) الإسبانية، للكاتبة إلينا مونتيس.

في الأسبوع السابع أو الثامن من الحمل، يمكن بالفعل الكشف عن حركات الجنين من خلال الموجات فوق الصوتية، ويستطيع طبيب أمراض النساء إظهار هذه الحركات للوالدين حتى لو لم تشعر بها الأم بعد.

ويتحرك الجنين داخل الرحم بفضل "السائل السلوي" الذي يحيط به ويحميه من الصدمات، والحركات الأساسية التي يقوم بها في البداية تتمثل في رفع ذراعيه وساقيه، ثم يشرع لاحقا في الركلات.

وتُعدّ حركة الجنين في رحم الأم دليلا على تمتعه بصحة جيدة، وتبدأ تلك الركلات في مرحلة مبكرة من الحمل، وتصبح أكثر انتظاما وتواترا مع نمو الطفل.

متى تشعر الأم بحركة الجنين؟

عادة ما يختلف الأمر من امرأة إلى أخرى، وتلاحظ الحامل هذه الحركات أساسا عند التمدد أو الجلوس أو تغيير الوضع؛ ففي هذه الأحوال ينتهز الطفل الفرصة لضرب جدران الرحم بذراعيه أو ساقيه. ومع تطور الحمل، يميل الجنين إلى التحرك في أوقات محددة من اليوم، لذلك يمكن للأم أن تتوقع متى يتحرك طفلها.

حركة الجنين في الشهر الثالث

في الأسبوع 12 يجب أن يشرع طفلك في الحركة، لكن ربما لن تتمكني من الشعور بأي شيء لأن الطفل لا يزال صغيرا جدا، وذلك وفقا لموقع "ويب ميد" (webmd).

حركة الجنين في الشهر الرابع

في الأسبوع 16 تبدأ بعض الحوامل بالشعور برفرفة صغيرة تشبه الفراشات.

حركة الجنين في الشهر الخامس

في الأسبوع 20 قد تبدئين حقا بالشعور بالحركات الأولى لطفلك، التي تسمى "التسريع".

حركة الجنين في الشهر السادس

في الأسبوع 24 تبدأ حركات الجنين بالوضوح، وقد تشعرين أيضا بتشنجات خفيفة عندما يصاب طفلك بالفواق.

حركة الجنين في الشهر السابع

في الأسبوع 28 يتحرك طفلك كثيرا، وقد تحبس بعض الركلات واللكمات أنفاسك.

حركة الجنين في الشهر التاسع

في الأسبوع 36 يصبح الرحم ممتلئا أكثر مع نمو الطفل المتواصل، ويجب أن تتباطأ الحركات قليلا. ومع ذلك، عليك استشارة طبيبك إذا لاحظت تغييرات كبيرة في نشاط طفلك المعتاد؛ إذ يجب أن تشعري بحركة ثابتة طوال اليوم.

ما العوامل المؤثرة على حركة الجنين؟

هناك عوامل تؤثر في حركة الجنين داخل الرحم، بينها النظام الغذائي للأم. على سبيل المثال، إذا كانت الأم تتناول كثيرا من الحلويات، فقد يكون الجنين أكثر نشاطا؛ بسبب ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم، ثم ينتقل الغلوكوز إلى الجنين عن طريق المشيمة؛ وذلك يؤدي إلى حركات منتظمة لفترات قصيرة.

من حركات بسيطة إلى ركلات

تختلف حركات الجنين في الرحم مع تقدم الحمل. ففي مرحلة مبكرة جدا، حين يكون طول الجنين بضعة سنتيمترات، فإنه عادة ما يطفو في الرحم، ويتأرجح ويدور بفضل السائل السلوي. ومع نمو الجنين، تتحول الحركات البسيطة إلى ركلات.

هل هذه الركلات خطرة؟

لا تشكل هذه الحركات خطرا على صحة الجنين أو الأم. على العكس، تعدّ مؤشرا على أن الجنين يتمتع بصحة جيدة، وإذا توقف الجنين عن الحركة لفترة طويلة فإن الأمر يدعو للقلق.

تدل حركة الجنين على أنه يملك الحد الأدنى من التناسق بين العمود الفقري والرأس والكتفين، ويحميه السائل السلوي من أي أضرار عند قيامه بهذه الحركات.

هل يتوقف الجنين عن الحركة في الأسابيع الأخيرة؟

يعتقد كثيرون أن الجنين يتوقف عن الحركة في الأسابيع الأخيرة من الحمل، ولكن هذا الأمر ليس صحيحا. يكبر الجنين في المرحلة الأخيرة من الحمل، وتصبح مساحة الحركة بالنسبة له صغيرة، لذلك تقلّ حركاته، ويصبح أكثر هدوءا، لكن نشاطه لا يتوقف بشكل تام.

ركلات الجنين خلال الحمل الأول

تشعر المرأة في حملها الأول بركلات الجنين في الأسبوع 20، وتشعر بها في حملها الثاني أو الثالث في الأسبوع 16؛ وقد يرجع ذلك إلى أن الأم في حملها الأول ربما تعتقد أن حركة الجنين هي اضطرابات في المعدة أو غازات، وتستغرق بعض الوقت للتعرف على ركلات طفلها، كما أن المرأة النحيفة تشعر بتلك الركلات بسهولة أكثر.

تواتر ركلات الجنين في الرحم

لا يمكن قياس تواتر حركات الجنين علميا، لكن هناك بعض المؤشرات التي تفيد بأن الركلات تحدث بانتظام وعلى فترات متباعدة خلال "الثلث" الثاني من الحمل، ومع تقدم الحمل تصبح الحركات أكثر تواترا وانتظاما.

وفي الثلث الثالث من الحمل، يمكن للمرأة حساب ركلات الجنين لأنها تصبح أكثر انتظاما. وينصح أطباء أمراض النساء بملاحظة انتظام الحركات وتكرارها، لأن قلّتها أو اختفاءها قد يشير إلى حدوث مشكلة تتطلب استشارة الطبيب.

نؤكد ختاما أن هذه نصائح عامة، فإذا كنت حاملا أو تفكرين في الحمل فعليك استشارة طبيبك. وإذا حدث أي تغيير في حركة الجنين، أو كان لديك أي مخاوف على صحة الجنين، فراجعي الطبيب فورا.