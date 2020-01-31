منها شرب الماء قبل الوجبات.. 11 نصيحة تجعلك تفقد الوزن بسهولة

يعلم الجميع أن فقدان الدهون يتطلب استهلاك سعرات حرارية أقل، ولكن يشعر البعض بالإحباط بعد اتباع حمية غذائية. فكيف تتغلب على ذلك؟

عرضت مجلة "باسبور بلوس" الفرنسية 11 نصيحة من أجل النجاح في عملية إنقاص الوزن واتباع حمية غذائية متوازنة دون الشعور بالإحباط أو الفشل.

1- شرب الماء قبل الوجبات يقلل من الإحساس بالجوع

قالت المجلة إن شرب الماء قبل الوجبات يعد ممارسة سهلة، كما يمكن أن يحقق نتائج مبهرة على المدى الطويل، فشرب كوبين كبيرين من الماء قبل الأكل من شأنه أن يحد من الإحساس بالجوع وفقا لدراسة أميركية. كما شددت الدراسة على ضرورة إضافة الليمون للماء لأنه يحتوي على مثبطات الشهية.

2- ممارسة رياضة المشي لحرق سعرات حرارية

من السهل تخصيص وقت يومي لممارسة المشي، خلال العودة من العمل على سبيل المثال. وتفيد دراسة بأنه بإمكان شخص بالغ يزن 60 كيلوغراما حرق ما بين 60 و70 سعرة حرارية إذا مارس رياضة المشي لمدة نصف ساعة بخطوات معتدلة، كما بإمكانه حرق ما بين 80 و90 سعرة حرارية، إذا سارع خطاه. ويساهم المشي نصف ساعة يوميا في تمتعنا بحياة صحية أكثر.

3- تناول الفاكهة أو طبق من الخضار النيئة أو الحساء قبل الوجبة

تمتاز الفواكه والخضروات بكونها غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية. وتحتوي الخضار والغلال خاصة على الألياف القابلة للذوبان وتساهم في تشكيل الهلام الذي يثخن محتويات المعدة مما يساهم في تباطؤ عملية الهضم ويقلل الشعور بالجوع.

لهذا السبب، تعد الفواكه والخضروات حليفا مهما في معركة فقدان الدهون، إذ يساعد تناولها في بداية الوجبة في استهلاك كميات أطعمة أقل بعيدا عن أي شعور بالإحباط.

4– بناء العضلات يوميا

شددت المجلة على ضرورة بناء العضلات عبر ممارسة تمارين يومية في وقت قصير، حيث يمكن القيام بذلك أثناء الطبخ، أو عند انتظار وسائل النقل العام، أو أمام جهاز الحاسوب الخاص بك، دون بذل جهد كبير. يكفي فقط الوقوف بشكل مستقيم وتقليص العضلات. أما بالنسبة لعضلات الساقين، يمكن الوقوف على رؤوس الأصابع لمدة 15 ثانية، عدة مرات في اليوم.

5- عدم تفويت تناول وجبة خفيفة

إذا كنت جائعا في الصباح أو في فترة ما بعد الظهر، فينبغي عليك ألا تحرم نفسك من وجبة خفيفة بحجة أن عليك أن تقلل من تناول السعرات الحرارية. ففي هذه الحالة، من المحبذ تناول الثمار الغنية بالألياف والقابلة للذوبان لأنها تساعد على الحد من الإحساس بالجوع، مما يجعلها وجبة خفيفة ورائعة في انتظار الوجبة التالية.

6- الشراهة أحيانا

سيكون من الخطأ أحيانا عدم تلبية رغبتنا في تناول طعام معين نرغب في أكله بشدة بحجة أنه يحتوي على كمية هائلة من السعرات الحرارية. إذا كنت ترغب حقا في تناول أطعمة شهية، يمكنك أن تتناول بعضا منها وتلبي رغبتك.

7- تناول الطعام في مكان هادئ لزيادة الشعور بالشبع

أشارت المجلة إلى أن الأكل في مكان هادئ يسمح لك بأن تكون على دراية تامة بنوعية الطعام الصحي الذي تتناوله. وإذا كنت تشاهد التلفزيون أثناء تناول وجبة، فإنك ترتكب خطأ يتمثل في تناول الطعام تلقائيا وبسرعة دون إدراك ما تبتلعه، الأمر الذي يعني أنك تتناول كمية أكبر من الطعام وتستفيد بشكل أقل.

8- تناول الطعام في صحون صغيرة

قالت المجلة إنه من شأن حجم أطباقنا أن يؤثر على كمية الطعام والسعرات الحرارية التي نتناولها، بحسب ما أفادت به دراسة أجريت عام 2012. وإذا كنت تريد أن تأكل أقل دون الشعور بالإحباط، عليك وضع طعامك في صحون أصغر حجما.

9- تناول البروتين، ولكن ليس بكميات كبيرة

أضافت المجلة بأنه من المعروف أن البروتينات تساعد على الإحساس بالشبع. لذلك من المهم تناولها مع كل وجبة، حتى في وجبة الإفطار. وفي هذه الحالة، ينصح بتناول البيض ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك والبقوليات في جميع الوجبات اليومية.

10- عدم شيطنة الدهون

ذكرت المجلة بأنه من السهل الحد من استهلاك الدهون قدر الإمكان. ولكن، قد يكون من الخطأ أن تحرم نفسك منها، فبالإضافة إلى كونها ضرورية للصحة، تساعد الدهون على تعزيز الشعور بالشبع بعد كل وجبة. لذلك لا تخشى الدهون، وخاصة الجيدة مثل البذور الزيتية وغيرها من مصادر الدهون غير المشبعة مثل الأسماك وزيت الزيتون.

11- الاستفادة من كل فرصة لممارسة نشاط ما

يعد الوقوف شكلا من أشكال النشاط البدني، وتشكل نشاطات مثل الاعتناء بالحديقة والحديث في الهاتف ورعاية الأطفال، واللعب مع الحيوانات، فرصة مناسبة للوقوف وتجنب كرسي المكتب أو الأريكة.