منها مشاكل الغدة الدرقية.. تعرف على أسباب التعرق الليلي الشديد

يعاني بعض الأشخاص من التعرق‬ ‫الشديد ليلا، فما أسباب ذلك؟‬

‫للإجابة عن هذا السؤال أوضح المركز الألماني للتوعية الصحية أن التعرق‬ ‫الليلي الشديد له أسباب عدة، منها ما هو غير خطير ومنها ما يدق ناقوس‬ ‫الخطر.‬

‫وأوضح المركز أن الأسباب غير الخطيرة تتمثل في تناول أطعمة حريفة قبل‬ ‫النوم أو شرب شاي الزنجبيل بكثرة أو التوتر النفسي أو تعاطي أدوية معينة‬ مثل مضادات الاكتئاب. ‬

أما الأسباب الخطيرة للتعرق الليلي الشديد فتتمثل في أمراض الأيض، مثل داء‬ ‫السكري ومشاكل الغدة الدرقية وسرطان الغدد اللمفاوية وسرطان الدم‬ ‫"اللوكيميا". ‬

‫لذا ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء التعرق‬ ‫الليلي الشديد.‬