ما الميتفورمين وكيف يعمل، وما دوره في التخسيس، وهل يزيد الخصوبة، ثم متى يؤخذ الميتفورمين، قبل الأكل أم بعده؟

الميتفورمين Metformin

الميتفورمين (Metformin) هو دواء يستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني وسكري الحمل (gestational diabetes). كما يتم استخدامه أيضا للمساعدة في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني إذا كنت معرضا لخطر الإصابة به، وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS).

وداء السكري من النوع الثاني هو حالة لا ينتج فيها الجسم كمية كافية من الإنسولين، أو أن الإنسولين الذي يصنعه لا يعمل بشكل صحيح. هذا يمكن أن يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

يخفض الميتفورمين مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين الطريقة التي يتعامل بها الجسم مع الإنسولين.

عادة ما يتم وصف الميتفورمين لمرض السكري عندما لا يكون النظام الغذائي والتمارين الرياضية وحدهما كافيين للتحكم في مستويات السكر في الدم.

كما يستخدم الميتفورمين أحيانا للتحكم في أعراض متلازمة تكيس المبايض (polycystic ovary syndrome/ PCOS)، وهي حالة تؤثر على كيفية عمل المبايض.

يعالج الميتفورمين متلازمة تكيس المبايض عن طريق خفض مستويات الإنسولين والسكر في الدم. يمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى تحسين الإباضة وتشجيع الدورة الشهرية المنتظمة، حتى لو لم تكن المرأة مصابة بداء السكري.

ميتفورمين 500

ميتفورمين 500 هو أحد أشكال دواء الميتفورمين. ويأتي في شكل أقراص يحتوي كل قرص على 500 مليغرام من ميتفورمين هيدروكلوريد.

عادة ما يتم البدء بجرعة من الميتفورمين مقدارها 500 مليغرام أو 850 مليغراما مرتين أو 3 مرات يوميا أثناء أو بعد الوجبات. وبعد 10 إلى 15 يوما، يجب تعديل الجرعة على أساس قياسات غلوكوز الدم.

كيف يعمل الميتفورمين؟

يبدأ الميتفورمين بالعمل في أمعائك. ويعتقد بعض العلماء أنه يغير توازن البكتيريا الطبيعية في الجهاز الهضمي. كما أنه يقوم بتشغيل إنزيمات معينة تساعد الجسم على استخدام الدهون بشكل أكثر فاعلية، وفقا لتقرير في ويب ميد (WebMD).

يحاول العلماء أيضا فهم كيف يؤدي الميتفورمين إلى فقدان الوزن. ونظرا لأنه يغير بكتيريا الأمعاء، فإن مشاكل الجهاز الهضمي من الآثار الجانبية الشائعة. لذلك كانت إحدى النظريات المبكرة هي أن آلام المعدة تجعل الناس يفقدون شهيتهم ويأكلون أقل، أو أنهم فقدوا وزن الماء بسبب الإسهال. لكن معظم هذه الآثار الجانبية تختفي في غضون أسابيع قليلة. وقد استمر الأشخاص الذين فقدوا وزنهم على الميتفورمين في فقدان أرطالهم بعد ذلك الوقت.

التفسير الأكثر ترجيحا هو أن تغيرات الميتفورمين في القناة الهضمية تقلل الشهية. وقد يرفع مستويات هرمون اللبتين في الجسم، مما يجعلك تشعر بالشبع، نظرا لأن شهيتك لا تعمل لوقت إضافي، فأنت تأكل أقل.

ويأتي الوزن الذي تفقده على الدواء في الغالب من مخازن الدهون، وليس مزيج الدهون والعضلات الهزيلة الذي يحدث مع اتباع نظام غذائي. ولاحظ الأشخاص الذين تناولوا الميتفورمين أيضا قياسات أسفل الخصر ونسب الخصر إلى الورك، وهما طريقتان لقياس دهون الجسم.

الأعراض الجانبية للميتفورمين

تحدث هذه الآثار الجانبية الشائعة للميتفورمين لدى أكثر من 1 من كل 100 شخص، مثل:

الغثيان

القيء

إسهال

ألم المعدة

فقدان الشهية

طعم معدني في الفم

الميتفورمين وانخفاض سكر الدم

لا يتسبب الميتفورمين عادة في انخفاض نسبة السكر في الدم عند تناوله بمفرده، لكن يمكن أن يحدث نقص السكر عندما تتناول الميتفورمين مع أدوية أخرى لمرض السكري، مثل الإنسولين أو الجليكلازيد.

وتشمل علامات الإنذار المبكر لانخفاض نسبة السكر في الدم ما يلي:

الشعور بالجوع

الارتجاف

التعرق

الارتباك

صعوبة في التركيز

ومن الممكن أيضا أن ينخفض سكر الدم لديك كثيرا أثناء نومك. وإذا حدث هذا، فقد يجعلك تشعر بالتعرق والتعب والارتباك عند الاستيقاظ.

قد يحدث انخفاض في نسبة السكر في الدم إذا:

تناولت الكثير من بعض أنواع أدوية السكري.

أكلت وجبات الطعام في أوقات منتظمة أو تخطيت وجبات الطعام.

صمت.

لم تتبع نظاما غذائيا صحيا ولم تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية.

كنت تتمرن كثيرا دون تناول ما يكفي من الكربوهيدرات.

تناولت بعض الأدوية أو العلاجات العشبية الأخرى في نفس الوقت.

كان لديك اضطراب هرموني، مثل خمول الغدة الدرقية.

كانت لديك مشاكل في الكلى أو الكبد.

وللوقاية من نقص السكر في الدم، من المهم تناول وجبات منتظمة، بما في ذلك وجبة الإفطار، وحاول ألا تفوت أو تؤخر الوجبة.

إذا كنت تخطط لممارسة الرياضة أكثر من المعتاد، فتأكد من تناول الكربوهيدرات مثل الخبز أو المعكرونة أو الحبوب قبل التمرين أو أثنائه أو بعده.

احمل معك دائما كربوهيدرات سريعة المفعول، مثل مكعبات السكر أو عصير الفاكهة أو بعض الحلويات، إذ في حالة انخفاض مستوى السكر في الدم، لن تساعدك المحليات الصناعية.

قد تحتاج أيضا إلى تناول الكربوهيدرات النشوية، مثل شطيرة أو بسكويت، للحفاظ على نسبة السكر في الدم لفترة أطول.

اتصل بطبيبك أو الطوارئ إذا لم يساعد تناول السكر، أو عادت أعراض نقص السكر.

وتأكد من أن أصدقاءك وعائلتك على علم بمرض السكري وأعراض انخفاض مستويات السكر في الدم حتى يتمكنوا من التعرف على نقص السكر في حالة حدوثه.

الآثار الجانبية طويلة المدى للميتفورمين

يمكن أن يسبب تناول الميتفورمين نقص فيتامين بي 12 B12 إذا تناولته لفترة طويلة. وهذا يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب الشديد وضيق التنفس والإغماء، لذلك قد يفحص طبيبك مستوى فيتامين "بي 12" في دمك.

وإذا أصبحت مستويات فيتامين "بي 12" منخفضة جدا، فستساعدك مكملات فيتامين "بي 12".

الميتفورمين قبل أو بعد الأكل؟

يجب تناول الميتفورمين مع وجبات الطعام للمساعدة في تقليل الآثار الجانبية للمعدة أو الأمعاء، التي قد تحدث خلال الأسابيع القليلة الأولى من العلاج، وذلك وفقا لمايو كلينيك.

ميتفورمين للتكيس

غالبا ما يستخدم الميتفورمين لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، ولكن يمكنه أيضا خفض مستويات الإنسولين والسكر في الدم لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

وبالإضافة إلى تحفيز الإباضة، وتشجيع الدورة الشهرية المنتظمة وتقليل مخاطر الإجهاض، يمكن أن تكون للميتفورمين أيضا فوائد صحية أخرى طويلة المدى، مثل خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

الميتفورمين والحمل

الميتفورمين يمكن أن يحفز الخصوبة، ولذلك إذا كنت تفكرين في استخدامه لعلاج متلازمة تكيس المبايض، فلا تحاولي الحمل وتأكدي من استخدام وسائل منع الحمل المناسبة.

علاج ميتفورمين والحمل

الميتفورمين آمن أثناء الحمل سواء بمفرده أو مع الإنسولين.

ميتفورمين والرضاعة

إذا قال طبيبك أو ممرضة التوليد إن طفلك يتمتع بصحة جيدة فيمكنك تناول الميتفورمين أثناء الرضاعة الطبيعية.

ويمر الميتفورمين إلى حليب الثدي بكميات صغيرة ولم يتم ربطه بآثار جانبية لأي طفل يرضع من الثدي.

من غير المتوقع أن يتسبب الميتفورمين في حدوث آثار جانبية، ولكن اتصلي بطبيبك أو ممرضة التوليد أو الصيدلي في أقرب وقت ممكن إذا كان طفلك:

لا يتغذى بالشكل المعتاد.

يبدو نعسان أو نعسان بشكل غير عادي.

يبدو مضطربا أو سريع الانفعال بشكل غير عادي.

يبدو شاحبا أو أكثر تعرقا من المعتاد.

يبدو أكثر جوعا من المعتاد.

يتبول أكثر.

يسبب لك أي مخاوف أخرى.

الميتفورمين والخصوبة

لا يوجد دليل يشير إلى أن تناول الميتفورمين يقلل من الخصوبة لدى الرجال أو النساء.

وفي الواقع يوصف الميتفورمين أحيانا لمحاولة تحسين الإباضة والخصوبة إذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض.

ميتفورمين للتخسيس

في عام 2020 كشفت دراسة بريطانية عن الآليات الجزيئية وراء نجاح عقار الميتفورمين (Metformin) في خفض الوزن.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة كامبردج البريطانية، ونشرت في دورية نيتشر (Nature) العلمية.

وأوضح الباحثون أن هيئة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" (FDA) اعتمدت عام 1995 عقار الميتفورمين علاجا لمرض السكري من النوع الثاني بعد عقود من اعتماده في أوروبا.

وأضافوا أن أكثر من 60% من قدرة العقار على ضبط سكر الدم تأتي من نجاحه في خفض وزن الجسم، مما دفعهم لإجراء المزيد من الدراسات لاستنباط الآليات الجزيئية الرئيسية الكامنة وراء كيفية قيام هذا الدواء بعمله.

وفي تجارب سريرية أجريت على البشر غير المصابين بالسكري، اكتشف فريق البحث وجود علاقة بين "الميتفورمين" وبروتين رئيسي يعرف باسم "جي دي إف 159" (GDF159).

وحسب الدراسة، ينفذ البروتين مجموعة واسعة من الأنشطة البيولوجية، ويوجد في مجموعة متنوعة من أنسجة الجسم التي تنظم آلية "الموت المبرمج للخلايا" وإصلاحها.

كما اتضح أن هذا البروتين أيضا يلعب دورا قويا في نجاح عقار "الميتفورمين" في السيطرة على داء السكري من النوع الثاني.

واكتشف الباحثون أن "الميتفورمين" يعمل مع بروتين "جي دي إف 159" لحث الجسم على فقدان الوزن والحفاظ على توازن الطاقة.

كما وجدوا أيضا أن هذا العقار يزيد من مستويات بروتين "جي دي إف 159" بشكل ملحوظ في جميع الأشخاص الذين يتعاطون الدواء بانتظام بمقدار 2.5 مرة مقارنة بمن لا يتناولون هذا العلاج، وذلك بعد دراسة لمراقبة مستويات البروتين لدى المشاركين استمرت 18 شهرا.

وأجرى الفريق تجارب أخرى على الفئران، واكتشفوا أن "الميتفورمين" زاد من مستويات بروتين "جي دي إف 159″، كما كبح زيادة وزن الجسم حتى بعد إخضاع الفئران لحمية غذائية غنية بالدهون.

وقال قائد فريق البحث الدكتور ستيفن أورايلي "استُخدم الميتفورمين لأول مرة كعقار يخفّض نسبة السكر لدى مرضى السكري من النوع الثاني، لكن نسب خفض الوزن لديهم كانت متواضعة".

وأضاف "فقط عندما أجريت دراسات طويلة الأمد على المشاركين غير المصابين بالسكري، أصبح من الواضح أن الأشخاص الذين لديهم امتثال جيد بالفعل للميتفورمين يفقدون في المتوسط​ حوالي 6% من وزن الجسم ويمكن أن يحافظوا على ذلك الانخفاض لسنوات".

الميتفورمين ليس حبة سحرية

مع أن الميتفورمين قد يساعد في خفض الوزن، فإنه ليس حبة سحرية وليس علاجا للسمنة أو البدانة.

ففي إحدى دراسات الوقاية من مرض السكري، فقد 29% من الأشخاص 5% أو أكثر من وزن أجسامهم و8% فقط فقدوا حوالي 10%. وفي المتوسط، كان هذا حوالي 5 أرطال (الرطل يساوي 450 غراما).

وقد يكون ذلك كافيا للبدء في تحسين صحتك، ولكنه ليس كافيا لإحداث تأثير كبير إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فعلى سبيل المثال لن يُحدث الميتفورمين فرقا لشخص يحتاج إلى خسارة 30 رطلا أو أكثر، وذلك وفقا لتقرير في ويب ميد.