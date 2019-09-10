التمرين بوزن الجسم‬.. مزايا عديدة

قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن التمرين ‫بوزن الجسم يمتاز بمزايا عدة، حيث إنه يعد تدريبا شاملا له وليس ‫لمجموعة عضلية معينة فقط، مما يعزز من تناسق العضلات.

‫وأوضح عالم الرياضة الألماني أن التمارين التقليدية للتدريب بوزن الجسم ‫تتمثل في تمارين الضغط (Pushups) وتمارين القرفصاء (Squats) وتمارين ‫الطحن (Crunches).

‫ويتميز هذا النوع من التمارين أيضا بعدم الحاجة لمساحة كبيرة لتأديته، ‫كما يمكن الاستعانة بقطع الأثاث أثناء التدريب.

‫وشدد الخبير الألماني على ضرورة أداء التمارين بوزن الجسم بشكل صحيح، ‫لتجنب حدوث إصابات أو آثار جانبية. وفي حال الشعور بآلام في المفصل، ‫ينبغي قطع التمرين والتحقق من وضعية الجسم.

‫وبشكل عام ينبغي استشارة أحد مدربي اللياقة البدنية لمعرفة كيفية أداء ‫التمارين بوزن الجسم بشكل صحيح.