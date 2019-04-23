14 عادة تدمّر شعرك وتقصر عمره

من المتوقع أن يصبح الشعر أخف مع اقتراب انقطاع الطمث بسبب التغيرات الهرمونية. مع ذلك، هناك عادات قد تجعل الأمور أسوأ، وهي:

1- لا تفكرين كثيرا في فروة رأسك

قال مصفف شعر المشاهير نونزيو سافيانو "أنت تفعلين كل الأمور التي من المفترض القيام بها من أجل شعرك من الخارج، لكنك لا تهتمين بأصل المشكلة الذي يتمثل في العناية بفروة الرأس وبصيلات الشعر".

في الحقيقة، كلّما تقدّمت في السن، فقدتِ الأوردة الصغيرة في فروة رأسك، مما يعني أن بصيلات شعرك لا تحصل على العناصر المغذية التي تحتاجها، وفقا لما أفاد به سافيانو.

وتتمثل إحدى الطرق السهلة لجعل الدم يتدفق في تمشيط شعرك 100 مرة يوميا، وهو ما يحفز فروة رأسك. وذلك وفقا لماريسا لاليبرتي في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية.

2- تستخدمين مشط شعر خاطئا

قد تكون الأمشاط البلاستيكية رخيصة لكنها تؤذي شعرك، حيث إن البلاستيك قد يشدّ شعرك مما يؤدي إلى تلفه.

3- تغسلين شعرك كل يوم

قد يتغير ملمس شعرك مع تقدمك في السنّ للسبب ذاته الذي يجعلك تلاحظين فقدان بشرتك لتوهّجها، نظرا لأنها تتوقف عن إفراز الزيوت كما في السابق، وفقا لطبيبة الأمراض الجلدية تسيبورا شاينهاوس.

في هذا الصدد، توصي شاينهاوس بتقليص عدد المرات التي تغسلين فيها شعرك، والالتزام بمرتين أو ثلاث في الأسبوع. كما سيحول كل من الشامبو والبلسم الخاليين من الكبريتات دون جفاف فروة رأسك وشعرك بشكل كبير في الحمام، وفقا لشاينهاوس.

4- دائما ما تسحبين شعرك إلى الخلف

قد تكون تسريحة ذيل الحصان هي المنقذ في يوم سيئ للشعر، لكن جعلها تسريحتك اليومية قد يتسبب في تخفيف الشعر الذي يحدث بالفعل طبيعيا مع التقدم في السنّ.

وأوضح نونزيو سافيانو أنه "عندما يكون الشعر مشدودا جدا بسبب تسريحة ذيل الحصان، فإن ذلك يسلط ضغطا كبيرا على بصيلة الشعر، وهو ما ينتهي بفقدان الشعر". عموما، يُنصح بترك الشعر دون شدّه أثناء ممارسة الأنشطة على غرار التمارين الرياضية.

5- تعتمدين على الشامبو الجاف

قال سافيانو إن "الشامبو الجاف هو على الأرجح أحد أسوأ المنتجات التي يمكنك استخدامها، لأنه وببساطة يسدّ المسام".

في المقابل، ومن أجل روتين أفضل للعناية بالشعر ومقاوم للشيخوخة، تأكدي من غسل شعرك مرات عدة في الأسبوع، حيث إن ذلك يحفز فروة الرأس، وفقا لمصفف شعر المشاهير.

6- تستخدمين منتجات ثقيلة ولزجة

ربما كان مرهم الشعر فعّالا حين كنت أصغر سنا وكان شعرك أكثر سمكا. لكن، إذا أصبح شعرك أخفّ، فذلك يعني أن هذه المنتجات الثقيلة لم تعد الخيار الصحيح. من جانبها، تنصح لورا بورنز باستبدال هذه المنتجات بأخرى أنعم على الشعر من قبيل معزز كثافة لطيف أو منشط للشعر.

7- تضعين كمية كبيرة

أوضحت الكاتبة أن الأمر لا يتعلق بما تستخدمينه فحسب، بل بكميّته، حيث قال سافيانو إنه "كلما كانت الكمية أقل، كان ذلك أفضل". من هذا المنطلق، امنحي شعرك النشاط واللمعان عن طريق تقليل كمية المنتج الذي تستخدمينه.

8- تقضين وقتا طويلا تحت الشمس

تماما مثلما تتجنّبين الخروج من المنزل دون حماية بشرتك، ينبغي عليك القيام بالأمر ذاته لشعرك. في هذا السياق، أفادت الطبيبة تسيبورا شاينهاوس بأن أضرار الأشعة فوق البنفسجية بسبب الشمس يمكن أن تسبب الجفاف لخصلات الشعر وتجعل لونه شاحبا بشكل أسرع.

بالتالي، تنصح شاينهاوس بارتداء قبعة تكون حاجزا ضد الأشعة الضارة، حيث أفادت بأنها "ستبقي الشمس بعيدة عن وجهك وأذنيك وفروة رأسك، التي تكون عرضة لظهور بقع الشيخوخة والتجاعيد المبكرة وحروق الشمس، فضلا عن تطور سرطان الجلد".

9- تتجاهلين التلوث

لا تُعتبر الشمس الخطر الوحيد على شعرك في الهواء الطلق، إذ إن الرياح والتغييرات في الرطوبة قد تجعل شعرك مجعدا، مما يجبرك على محاولة تصفيفه بالاعتماد على المنتجات والحرارة. وفي سبيل حماية نفسك، جربي استخدام منتج واق على غرار سبراي وقاية.

10- تمليس الشعر أو تجعيده كل يوم

قد تمنحكِ مكاوي تجعيد الشعر أو تمليسه المظهر الذي ترغبين به، لكن الحرارة المنبعثة منها قد تكون قاسية على شعرك.

11- نظامك الغذائي تنقصه العناصر الغذائية الرئيسية

بيّنت الكاتبة أن تناول الأطعمة الغنية بالحديد والكالسيوم على غرار السبانخ والألبان والبيض قد يساعد على تجاوز مشكلة الشعر الخفيف والمتساقط. فضلا عن ذلك، لا بد من الانتباه للعلامات الأخرى التي تؤكد لك أن شعرك تنقصه العناصر الغذائية.

12- تهملين التمارين الرياضية

يعتبر التمرين الرياضي مهما لصحة قلبك وعقلك وأي عضو آخر تقريبا في جسمك، بما في ذلك شعرك. وتعتمد مقاومة شيخوخة الشعر على فوائد ضخ الدم لنظام دورة دموية صحي. في هذا الإطار، تنصح بورنز بأهمية "تنشيط الدورة الدموية، إذ إن تدفق الدم نحو فروة الرأس أمر رائع".

13- الشامبو الخاص بك شديد جدا

مع فقدان شعرك لترطيبه على مر السنين، قد يكون الشامبو المنتقى قاسيا للغاية. وقد أوضح سافيانو أن "استخدام شامبو تكون تركيبته أثقل قد يُجرّد شعرك من زيوته الطبيعية". ويمكنك التحدث إلى مصفف الشعر الخاص بك بشأن الشامبو والبلسم المناسبين لنوع شعرك.

14- تتجاهلين الرعاية الذاتية

وفقا للطبيبة شاينهاوس، يؤثر الإجهاد العاطفي والجسدي سلبا على جسمك، وهو ما ينعكس على بصيلات الشعر. ولمحاربة ذلك، تأكدي من معالجتك لمصادر التوتر المزمن في حياتك.

كما يمكنك التحدث إلى أحد الأخصائيين في الصحة العقلية، أو ممارسة أنشطة للتحكم في الإجهاد من قبيل التأمل والتمارين الرياضية.