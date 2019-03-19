خبيرة من مايو كلينك: كلوا الشمندر الأحمر

لطالما اعتبر الناس الشمندر الأحمر مجرد خضار عادي، لكن ماذا لو أخبرناكم أنه أحد الخضروات الصحية التي استعملها الإنسان منذ عصور خلت غذاءً لما يتوفر عليه هذا الجذر من معادن وفيتامينات وسكريات للطاقة وكذلك أحماض أمينية.

أنيا غاي، خبيرة في التغذية والحمية الغذائية من مايو كلينك في روتشيستر بولاية مينيسوتا الأميركية، ترى في الشمندر الأحمر ليس فقط خضارا منخفض السعرات الحرارية، بل إنه يساعد أيضا على الهضم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويزيد من الأداء الرياضي، حسب ما جاء في الموقع الألماني المعتني بشؤون الصحة "هايل-براكسيس نيت".

ولكي يستفيد الجسم من فوائد الشمندر الأحمر، ترى الخبيرة الصحية غاي أن هناك طرقا عديدة لإدماجه في النظام الغذائي، ليس فقط في المخللات، ولكن أيضا في أطباق السلطات وفي الحساء أو تناول عصيرا أو أن يقدم طبقا جانبيا مع الطبق الأساسي.

وجاء في موقع "هايل-براكسيس نيت" أيضا أن الشمندر الأحمر يحتوي على ما نسبته 90% من الماء، وكل 100 غرام من هذه الخضروات الجذرية لديها 41 سعرة حرارية فقط.

الإضافة إلى ذلك فإن الشمندر الأحمر غني بالمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وكذلك فيتامينات "ب" وفيتامين "س" وحمض الفوليك.