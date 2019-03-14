5 أسباب لتساقط الشَّعر

5 أسباب لتساقط الشَّعر
آخر تحديث: 15/2/202303:38 PM (مكة المكرمة)
يعد تساقط الشَّعر كابوسا مزعجا يثير فزع المرأة ورعبها، نظرا لأن الشعر يعد رمزا للأنوثة وعنوانا للجمال.
وأوضح مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشيكه أن تساقط الشعر قد يرجع لأسباب عدة منها:
1- العوامل الوراثية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال بعض العلامات، مثل فرق الشعر الذي يزداد عرضا، والشعر الذي يصير خفيفا.
2- سوء التغذية كنقص "فيتامين ب" مثلا، أو اتباع الحميات الغذائية الصارمة غير الصحية (Crash diet).
3- بعض العادات الخاطئة قد تتسبب في تساقط الشعر مثل المعالجات الكيميائية المتكررة، والاستخدام المتكرر لأدوات التصفيف الساخنة.
4- تسريحات ذيل الحصان والضفائر المشدودة.
5- بعض الأدوية.
المصدر : الألمانية