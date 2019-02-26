‫لماذا يجب دمج البيض في طعامك؟

أفادت مجلة فرويندين الألمانية بأن أي ‫نظام غذائي لا بد أن يشتمل على البيض لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة، ‫خاصة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن.

‫ونظرا لأن وجبة الإفطار تعد الوجبة الأهم لإمداد الجسم بالعناصر ‫المهمة، فيجب أن تحتوي هذه الوجبة على البروتين والألياف والكربوهيدرات ‫والدهون الصحية، ولذلك يعد البيض خيارا مهما لوجبة الإفطار لاحتوائه على ‫العديد من هذه المواد.

‫وأشارت المجلة الألمانية إلى أن البيض غني بالدهون الصحية قليلة ‫السعرات الحرارية بشكل كبير، كما أن صفار البيض يعد من المصادر الغنية ‫بفيتامين "د" المهم للجهاز المناعي وتقوية العظام.

‫وبسبب المحتوى العالي من البروتين يعد البيض من الأطعمة المثالية ‫التي تشعر المرء بالشبع، مما يساعد على التحكم في الشهية وفقدان الوزن.