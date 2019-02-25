‫خسارة الوزن تبدأ من دماغك.. 9 نصائح لتغيير تفكيرك بالحمية‬

قالت بنين شاهين إن خسارة الوزن تبدأ من ‫الدماغ، فإذا كان العقل مقتنعا بالتغيير فسوف ينجح المرء في تحقيق ذلك.

‫لذا ترى شاهين -خبيرة التغذية لدى أندية "فيتنس فيرست" الشرق الأوسط- أن ‫الخطوة الأولى للبدء باتباع نظام غذائي صحي وخسارة الوزن هي أن يدرب ‫المرء عقله على التفكير بالرشاقة واعتبار أنه يتمتع بجسم رشيق.

‫كما ينبغي أن يمرّن المرء عقله على التفكير بأنه لا يجبر نفسه على اتباع ‫نظام صحي، بل يحافظ على جسمه بتناول الطعام الصحي.





وأضافت شاهين أنه يجب أن يدرك المرء سبب اتباعه حمية غذائية، و‫هدفه الأساسي من وراء ذلك، فالأمر مرتبط بطريقة التفكير، لذا ينبغي على ‫المرء أن يفكر في الأمر بطريقة مختلفة:

1- يجب البدء بالتغيير بشكل تدريجي كي يسهل على الجسم تقبّله.

2- عندما يتبع المرء نظاما غذائيا صحيا فهو يملك الخيار لتحديد ما ‫يتناوله.

3- على المرء العمل على تحسين نوعية الطعام الذي يتناوله، وأن يمد المرء جسمه بالعناصر التي تحتوي على قيمة غذائية عالية.

4- الاعتدال في الحمية وتناول الطعام من وقت لآخر وعدم حرمان الجسد من ‫الطعام المفضل.

5- يجب فهم أن النتائج تظهر على المدى الطويل، وأهم ما سيكسبه المرء هو الحفاظ على ‫صحته.

6- ينبغي فهم فوائد الحمية ومعرفة سبب الحاجة إليها، وأبرزها حماية ‫الجسم من الكثير من المخاطر الصحية.

7- على المرء أن يسيطر على نوعية وكمية الطعام، وليس العكس.

8- المشكلة ليست بالطعام، بل بالعادات اليومية في تناول الطعام.

9- لا يجوز تناول كميات كبيرة من الطعام للشعور بالراحة أو للاحتفال في ‫المناسبات، بل ينبغي الحذر مما يعرف بـ"الأكل العاطفي".