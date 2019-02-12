4 تمارين للتخلص من آلام الظهر

تؤثر آلام الظهر على العديد من الأشخاص لأسباب مختلفة، وتظهر آلام الظهر في الحالات المرضية مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام والسمنة والوزن الزائد، كما يمكن أن يكون التوتر سببا في ذلك.

وهناك أسباب أخرى ينتج عنها الإحساس بآلام على مستوى الظهر، مثل الجلوس أو الوقوف فترات طويلة، فضلا عن الاضطراب في النوم أو رفع أوزان ثقيلة. وتوجد بعض التمارين البسيطة التي تساعدنا على تخفيف آلام الظهر.

يتكون الظهر من فقرات عنقية وفقرات قطنية وفقرات ظهرية والعجز والعصعص. كما يعتبر الظهر جزءا مهما في الجسد وأساسيا في عملية التحرك. ويعد أيضا داعما حقيقيا للجسم ككل وحاميا للنخاع الشوكي، الذي يشكل بدوره جزءا من الجهاز العصبي المركزي، الذي يضمن توزع الأعصاب والنبضات العصبية.

عموما، يجب تغيير العادات التي نمارسها بصفة يومية، علاوة عن ممارسة النشاط البدني بانتظام من أجل تقوية الظهر؛ حيث من شأن ذلك تجنيبنا هذه المشاكل.

لكن في بعض الأحيان يكون الألم شديدا، حيث يقف بعضنا عاجزا عن وجود حل لعلاج هذا المرض. وذلك وفقا للكاتبة أميلي بي، في مجلة "سانتي بلوس" الفرنسية.

وعرضت الكاتبة أربعة تمارين نمارسها باستعمال القدمين تساعدنا على الشفاء من آلام الظهر، خاصة أن القدم تعد ركيزة لكامل الجسم.

وتجدر الإشارة إلى أن الآلام والتوترات التي نشعر بها أحيانا على مستوى القدمين يمكن أن تصعد إلى الكتفين وتتسبب في آلام على مستوى الظهر. ولكن، إذا عالجت قدميك فسوف تساعد ظهرك على الشفاء.

ونقدم هنا أربعة تمارين للقدمين من أجل علاج آلام الظهر:

1- المشي على أصابع القدمين

هذا التمرين يتمثل في الوقوف على أطراف أصابع القدمين مع محاولة المشي عليها لمدة ثلاثين ثانية، وتوجيه القدمين نحو الداخل. بعد ذلك، يجب تكرار العملية بحيث يكون اتجاه القدمين نحو الخارج. وفي مرحلة تالية، يجب أخذ قسط من الراحة ثم إعادة التمارين من مرتين إلى أربع مرات.

2- انكماش أصابع القدم

أوردت الكاتبة أن أداء هذا التمرين بشكل أفضل يحتاج إلى الاستعانة بكرسي ومنشفة. وفي مرحلة أولى، يجب وضع المنشفة على الأرض، وتحديدا بين قدمي الكرسي. بعد ذلك، يجب الجلوس ومحاولة مسك المنشفة بأصابع القدمين. ومن الضروري أيضا إنجاز هذا التمرين بأصابع القدمين اليمنى واليسرى، بالتناوب.

3- تمرين قصبة الساق الأمامية

ممارسة هذا التمرين يحتاج إلى أدوات متمثلة في شريط مطاطي وكرسي. ويجب أولا الارتكاز بشكل مرن على أصابع القدم اليمنى. ثم من الضروري مدّ الساق اليمنى ودفعها باستعمال أصابع القدمين، وسحبها ببطء باستعمال الشريط المطاطي، مع الحافظ في الوقت نفسه على انحناء الساق اليسرى. بعد الاسترخاء، يجب تكرار هذا التمرين عشر مرات باستخدام الساق اليسرى.

4- تمرين الدائرة عبر استخدام الكاحلين

من أجل ممارسة هذا التمرين، تحتاج إلى حصيرة يوغا. ويبدأ التمرين بالاستلقاء على الظهر وثني الركبتين نحو الجسد، ثم مسك القدمين باستعمال الذراعين. بعد ذلك، يجب تحريك الكاحلين في شكل دائري من اليسار إلى اليمين، ثم في الاتجاه المعاكس.