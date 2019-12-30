9 أطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

في الوقت الذي تقوم فيه بتمارين رياضية لحرق الدهون في جسمك، فإن عليك أيضا التركيز على التغذية التي تقربك من هدفك. لكن ما الأطعمة التي تزيد من حرق الدهون فعلا؟ الجواب هنا:

1- الكينوا

"غذاء خارق"، أقرب وصف لهذه الحبوب المنتمية للفصيلة القطيفية، وذلك بفضل احتوائها على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وغناها بالمعادن. وتحفز هذه الحبوب المعروفة لدى شعوب "الإنكا" عملية الأيض وتضمن توازنا هرمونيا سليما. ولا يخفى أن الهرمونات تتمتع بتأثير كبير على عملية حرق الدهون.

2- الزبادي اليوناني

رغم أن الزبادي اليوناني يحتوي على ما مقداره 10% من الدهون، فإنها من الدهون النباتية الجيدة. كما يعد من المصادر الغنية جدا بالبروتين، ما يمنحه ميزة تزويد الجسم بالطاقة بشكل أكثر استدامة من الكربوهيدرات. وبهذا فإنه يعمل بشكل غير مباشر على تنظيم مستويات الإنسولين.

3- اللوز

يمكن أن يساعد اللوز جسمك على حرق الدهون، إذ يحتوي على دهون وبروتينات صحية وبالتالي لها تأثير إيجابي على مستوى الإنسولين وشعورنا بالشبع. بالإضافة إلى ذلك يمد اللوز الجسم بالماغنيسيوم، وهو أمر جيد لتجديد العضلات وبالتالي لحرق الدهون.

4- القرفة

التوابل الشرقية مثل القرفة والهيل والكزبرة تعزز عملية الاستقلاب بشكل كبير. تحتوي القرفة على الكثير من الألياف والمواد الغذائية النباتية التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. وتحتوي هذه التوابل الشهية على عدد كبير من مضادات الأكسدة وتساعد في تجديد العضلات.

5- الشاي الأخضر

هناك أسباب عدة تحتم علينا شرب الشاي الأخضر بانتظام، ومنها المواد المرّة المسماة بـ "الكاتيكين"، التي تعزز حرق الدهون. كما يحفز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر عملية الهضم، فالمواد الموجودة فيه تعزز من عملية تحويل الطاقة الغذائية إلى حرارة الجسم، مما ينعكس إيجابيا على عملية الأيض وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

6- الأفوكادو

كانت ثمرة الأفوكادو تُسمى في الماضي بـ "قنبلة السعرات الحرارية"، لكنها باتت في الوقت الراهن ملكة الأطعمة الصحيّة عن جدارة. لأن هذه الثمار تحتوي، مثل المكسرات واللبن الزبادي، على الأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة وعلى الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. وبالتالي تساعد الجسم على تنظيم توازنه الهرموني، وخاصة مستويات الإنسولين.

7- خل التفاح

لا يمكن تناوله بمفرده لطعمه الحامض، لكن جرعة صغيرة منه مع الشاي والعسل لها تأثير كبير للغاية. وكذلك استخدامه في تحضير صلصة السلطة لما فيه من فوائد لتعزيز عملية الهضم. كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الإنسولين في الدم ويقلل من الشعور بالجوع سريعا.

8- الزنجبيل

مادة الراتينج الزيتي "الأولوريسين" الموجود في الزنجبيل من المواد الحاملة للزيوت الأساسية والمنشطة. والسر هنا هو تنظيم درجة حرارة الجسم، إذ ترفع من درجة حرارته وبالتالي تزيد من عملية حرق الدهون. كما أن الزنجبيل يساهم في تعزيز عملية الهضم ويترك شعورا بالشبع بشكل أسرع ويعزز من عملية الاستقلاب.

9- الفلفل الحار

كما هو الحال في مفعول الشاي الأخضر والزنجبيل، فإن الطعم اللاذع العائد إلى المواد الحرارية تزيد من عملية استهلاك السعرات الحرارية. مركب "كابسيسين" الموجود في الفلفل الحار له التأثير ذاته ويساهم بالتالي في تقليل الوزن، كما أنه يعزز عملية الهضم. لكن ينبغي الحذر هنا من الإفراط في تناوله. فرغم أن كميات معتدلة منه تعود بالنفع على عمل المعدة والأمعاء، فإن الإفراط فيه يؤثر سلبا على المعدة.

ختاما، هذه الأغذية ليست بديلا عن تناول غذاء صحي منوع وبكميات معتدلة، وأيضا يجب مراجعة الطبيب بشكل دوري واستشارته في نظام الحمية الملائم لصحة الشخص.