كيف تقرأ نتائج فحص ضغط الدم؟

تكمن خطورة ارتفاع ضغط الدم في أنه مرض يتطور خلال سنين، وقد تمضي أعوام أخرى قبل أن يتم كشفه، وهذا لأنه ليست له عادة أعراض واضحة، وهي لا تظهر إلا عند وصول الضغط إلى قياسات مرتفعة للغاية قد تكون قاتلة. ولكن قد يشعر بعض المرضى في المراحل الأولى من المرض بصداع بسيط أو دوار، كما قد يصابون بنزيف الأنف (الرعاف) بشكل أكبر.

من الضروري بالنسبة للبالغين أن يعرفوا ترجمة "أرقام فحوصهم الطبية" للحفاظ على بعض القياسات الضرورية وإبقائها ضمن معايير معينة، فماذا بالنسبة لضغط الدم؟

بالنسبة لضغط الدم توصي المبادئ التوجيهية الصادرة عن جمعية القلب الأميركية والكلية الأميركية لأمراض القلب بأن الجميع -بغض النظر عن العمر- يجب أن يسعوا لضغط دم أقل من 130/80 مليمتر زئبق، وذلك وفقا لتقرير في صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

يضخ القلب الدم إلى أنحاء الجسم، وخلال حركته يشكل الدم المتدفق قوة وضغطا على جدران الأوعية الدموية تسمى "ضغط الدم". وأثناء عمله ينقبض القلب -الذي هو عضلة- وينبسط، وهذا يؤدي إلى أن يكون لضغط الدم قيمتان، الأولى تسمى بضغط الدم الانقباضي وتسجل عندما ينقبض القلب، والثانية الضغط الانبساطي وتسجل عند انبساط (ارتخاء) عضلة القلب.

ويقاس ضغط الدم باستخدام جهاز خاص قد يكون يدويا مثل جهاز قياس الضغط الزئبقي، أو آليا مثل أجهزة قياس الضغط الإلكترونية. وبينما قد يكون الأول أدق، فإن الثاني أسهل من حيث الاستعمال.

يسجل الجهاز قراءتين، الأولى -وهي الأعلى- تمثل ضغط الدم الانقباضي، والثانية -وهي الأقل- تمثل الانبساطي. وتكتب القراءة على شكل كسر، البسط هو الانقباضي والمقام هو الانبساطي. فمثلا إذا كان الضغط الانقباضي 115 والانبساطي 75، فيكتب ضغط الدم لهذا لشخص على صورة 115/75.

أما وحدة القياس فهي المليمتر الزئبقي، وتعني أن الضغط الانقباضي مثلا مساو لارتفاع عمود من الزئبق طوله 115 مليمترا.

وتصنف جمعية القلب الأميركية قراءات ضغط الدم وفق الآتي:

ضغط الدم الطبيعي: الانقباضي أقل من 120، والانبساطي أقل من 80.

ما قبل المرضيّ: الانقباضي ما بين 120 و139، والانبساطي ما بين 80 و89.

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى: الانقباضي 140-159، والانبساطي 90-99.

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الثانية: الانقباضي 160 أو أعلى، والانبساطي 100 أو أعلى.

وبالنسبة لمن تجاوز 65 عاما، فإذا كان مصابا بأمراض مزمنة، مثل مرض الرئة أو مرض السكري من النوع 2 أو الخرف، فإن ضغط الدم المرتفع جدا قد يؤدي به إلى مخاطر مثل الشعور بالدوار والسقوط.

وما يجب فعله بالنسبة للعديد من كبار السن، هو أن يحافظوا على مستويات أقل من 150/90، لأن ما هو أعلى من ذلك يتطلب أدوية ضغط الدم، كما يقول الطبيب.

ويقول رئيس قسم أمراض القلب في كليفلاند كلينك، ستيفن نيسن، إن من هو في صحة ينبغي أن يكون ضغطه عند 130/80 أو أقل، وللحصول على ذلك، فعليه -بدلا من استخدام الأدوية- أن يفكر أولا في التركيز على تغيير نمط الحياة، مثل نقص الوزن الزائد واتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على نسبة من الملح أقل من 1500 مليغرام يوميا وممارسة الرياضة لمدة تسعين دقيقة على الأقل أسبوعيا.

مرض ارتفاع ضغط الدم

وهو حالة يكون فيها ضغط الدم في الأوعية الدموية مرتفعا لدرجة تؤدي إلى حدوث أضرار صحية في الجسم، كأمراض القلب والجلطات. ويعد أحد أهم الأخطار الصحية على المستوى العالمي، ويطلق عليه اسم "القاتل الصامت" لأن المريض قد يكون مصابا به لسنين من دون أن يعرف، ولا يكتشف إلا بعد حدوث أضرار دائمة في الجسم.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

تكمن خطورة ارتفاع ضغط الدم في أنه مرض يتطور خلال سنين، وقد تمضي أعوام أخرى قبل أن يتم كشفه، وهذا لأنه ليست له عادة أعراض واضحة، وهي لا تظهر إلا عند وصول الضغط إلى قياسات مرتفعة للغاية قد تكون قاتلة. ولكن قد يشعر بعض المرضى في المراحل الأولى من المرض بصداع بسيط أو دوار، كما قد يصابون بنزيف الأنف (الرعاف) بشكل أكبر.

ولكن انتظار ظهور الأعراض أمر خاطئ، لأن وقت ظهورها يكون الضغط قد استنزف الجسم وأعضاءه مسببا ضررا دائما في القلب والشرايين والعين وغيرها من الأعضاء؛ ولذلك فإن قياس ضغط الدم بشكل دوري عند الطبيب هو مفتاح التشخيص المبكر للمرض.





الأنواع

ارتفاع ضغط الدم الأولي:

كما يطلق عليه ارتفاع ضغط الدم الأساسي، وليس لهذا المرض سبب واضح معروف، ويمثل 95% من حالات ارتفاع ضغط الدم، ويتطور خلال سنوات. ومع أنه لا توجد أسباب واضحة لهذا النوع فإن هناك عوامل خطورة ترتبط به وتزيد من احتمال الإصابة به.

ارتفاع ضغط الدم الثانوي:

ويكون ناتجا عن سبب عضوي محدد، مما يجعله ثانويا له. ويظهر عادة فجأة، وتكون قراءاته أعلى من ارتفاع الضغط الأولي، ويمثل 5% من حلات ارتفاع الضغط. وتؤدي العديد من الظروف الصحية لارتفاع ضغط الدم الثانوي، مثل أمراض الكلى وأورام الغدة الكظرية، وبعض أنواع العقاقير، وضيق الشريان الأبهري، حيث يحدث اختناق في محيط الشريان بعد مغادرته القلب بمسافة قصيرة مما يتطلب من القلب ضخ الدم بقوة أكبر حتى يعبر هذا الاختناق.

عوامل الخطورة لارتفاع ضغط الدم

بالنسبة للعمر.. كلما زاد العمر ارتفعت احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط لدم.

بالنسبة للذكورة.. الرجال أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم من الإناث، وعادة ما تصاب النساء بالمرض بعد سن اليأس.

الوراثة، إذ يعتقد أن الجينات تلعب دورا في المرض، ولذلك فهو أكثر انتشارا في عائلات معينة، كما أنه أكثر شيوعا لدى السود منه لدى البيض.

الوزن الزائد والبدانة، وذلك لأن زيادة كتلة الجسم تتطلب من القلب ضخ كمية أكبر من الدم تكفي لإيصال الأكسجين والمواد المغذية لأجزاء الجسم.

الافتقار للنشاط البدني.

استعمال منتجات التبغ كالتدخين والأرجيلة.

تناول الكثير من الصوديوم، وذلك من ملح الطعام والمكسرات والتسالي والمعلبات واللحوم المعالجة.

تناول القليل من البوتاسيوم، الذي يعتقد بقدرته على موازنة الصوديوم في الخلايا، ولذلك فإن عدم الحصول على قدر كافٍ من البوتاسيوم قد يعني تراكم كميات كبيرة من الصوديوم في الدم.

تناول الخمر.

التوتر، حيث يرفع ضغط الدم بحدة ولكن بشكل مؤقت.

بعض الأمراض، كارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم والسكري وأمراض الكلى واختناق النوم.





مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

حدوث تغيرات في بطانة الأوعية الدموية تفقدها مرونتها وتجعلها أكثر صلابة، وأكثر قابلية واستعدادا لتراكم الكوليسترول على جدرانها مما يؤدي إلى ضيقها، ومن ثم انغلاق الأوعية وانقطاع وصول الدم إلى العضو المعني، فإذا تعلق الأمر بالقلب أصيب الشخص بجلطة، وإذا كان الدماغ تعرض لسكتة دماغية.

الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تمدد الأوعية الدموية، وذلك نتيجة الضغط المرتفع على جدرانها، مما يؤدي إلى إضعاف جدار الوعاء الدموي وانتفاخه، أما إذا انفجر الوعاء فيؤدي ذلك إلى نزيف قد يسبب الموت.

قصور القلب، إذ حتى يضخ القلب الدم بقوة أكبر فإنه يزيد سماكة عضلاته، ولكنه في النهاية يصبح عاجزا عن ضخ الدم بالشكل الملائم للجسم مما يؤدي إلى قصوره.

ضيق وضعف الأوعية الدموية في الكلى والعينين، وقد يقود هذا إلى الفشل الكلوي ومشاكل في الإبصار.

مشاكل في الذاكرة والفهم، إذ يعتقد أن ارتفاع ضغط الدم غير المعالج أو غير المتحكم فيه قد يعيق قدرة الشخص على التفكير والتذكر والتعلم.

ارتفاع مخاطر الإصابة بمتلازمة الأيض، وهي مجموعة من الاضطرابات تشمل زيادة محيط الخصر وارتفاع الدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول، وانخفاض البروتين الدهني عالي الكثافة (الكوليسترول الجيد) وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الأنسولين.فإذا كنت مصابا بارتفاع ضغط الدم ستزداد احتمالات إصابتك بمكونات المتلازمة الأخرى. وكلما زاد عدد مكونات المتلازمة التي تنطبق عليك، ارتفع احتمال إصابتك بالسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تؤدي معاناة مريض الضغط من ظروف صحية أخرى إلى زيادة احتمال حدوث مضاعفات المرض، وتشمل هذه الظروف التدخين والسكري وارتفاع الكوليسترول ووجود تاريخ عائلي لمرض القلب؛ وهذا يعني أن التعامل مع ارتفاع ضغط الدم هو أمر أكثر ضرورة وإلحاحا لدى هذا الفئة من المرضى.





الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

مراجعة الطبيب وقياس الضغط بشكل دوري.

الحفاظ على وزن صحي.

تناول الكثير من الخضر والفواكه.

الابتعاد عن الأغذية الجاهزة والمجمدة، والمعلبات واللحوم المحفوظة والمعالجة كالنقانق، إذ يرتفع محتواها من الصوديوم.

تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم، وتشمل البرتقال والموز والزبيب والتين والبطاطا المطهوة بقشرها والفاصوليا واللبن منخفض الدسم والحبوب النشوية المحتوية على النخالة.

الامتناع عن الملح.

ممارسة الرياضة، ولكن بعد مراجعة الطبيب لتحديد النوع الملائم لك ولسنك وشدة التمرين والفترة الزمنية، خاصة إذا كنت تعاني من أمراض أخرى كالسكري.

الامتناع عن الخمر والتبغ.

التعامل مع التوتر، وذلك عبر ممارسة تقنيات الاسترخاء مثلا، والصلاة والتأمل. كما قد يتطلب الأمر مراجعة الطبيب لتناول عقاقير خاصة.

علاج ارتفاع ضغط الدم

يعتمد العلاج على نوع ارتفاع ضغط الدم، وعلى وضع المريض الصحي. فقد يحاول الطبيب وضع المريض على العلاج غير الدوائي، الذي يتضمن تعليمات الوقاية من المرض سالفة الذكر، ثم يراقب ضغطه. ولكن إذا كان الضغط قد بلغ مرحلة متقدمة فقد يبدأ الطبيب العلاج الدوائي مباشرة.