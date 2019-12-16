الساونا.. 5 فوائد و6 حالات تمنع فيها
أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن حمامات الساونا تتميز بفوائد صحية جمّة، إلا أنها لا تخلو من المخاطر أيضا.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن حمامات الساونا تعمل التالي:
1- تنشيط الدورة الدموية.
2- تقوية جهاز المناعة.
3- محاربة الشد العضلي وآلام الظهر.
4- تنظيف البشرة.
5- الشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي.
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ومع ذلك، قد تشكل حمامات الساونا خطرا في بعض الحالات، حيث يتعين على الحوامل ومرضى القلب ومرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من مشاكل ضغط الدم، استشارة الطبيب أولا قبل الذهاب إلى الساونا.
وأضافت "أبوتيكن أومشاو" أنه لا يجوز الذهاب إلى الساونا في الحالات التالية:
1- الأمراض المعدية الحادة كالإنفلونزا ونزلة البرد.
2- ارتفاع ضغط العين.
3- أمراض الكلى والكبد.
4- أمراض الأوعية الدموية كدوالي الساقين أو التهاب الأوعية.
5- بعد السكتة الدماغية.
6- الصرع.
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