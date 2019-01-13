الجرعة الزائدة من الفياغرا قد تؤدي للعمى

بعد تناول رجل أميركي جرعة كبيرة من دواء الفياغرا لتعزيز الانتصاب، أصيب بضرر كبير في شبكية العين قد لا يكون قابلا للعلاج، كما أفاد تقرير لأطباء العيون الذين قدموا الاستشارة للرجل الخمسيني.

وقالت صحيفة فرانس سوار إن الرجل تجاوز الجرعة الموصوفة بشكل كبير مما أدى إلى تضرر رؤيته بشكل دائم.

وعُزي ذلك إلى أن أخذ الرجل جرعة مفرطة من "سيلدنافيل" (Sildenafil) -الاسم العلمي لعقار الفياغرا- قد أثر على شبكية العين.

وقالت الصحيفة إن الرجل -الذي لم يكشف عن اسمه ويعيش في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة– شرب زجاجة تحتوي على 750 مليغراما من الدواء المذكور، في حين أن الجرعة المتوسطة الموصى بها هي 50 مليغراما فقط لكل مرة.

وجاءت الأعراض في البداية على شكل رهاب الضوء (photophobie) أي (عدم القدرة على معاينة الضوء) قبل أن تظهر في مجال رؤيته بقع وصفها بأنها على شكل فطيرة، وقد أكد له طبيب العيون بعد الاستشارة أن شبكية عينه أصيبت ببعض الأضرار.

ومن الصعب معرفة ما إذا كان الرجل قد استعاد رؤيته، لأنه لم يذهب إلى مواعيد المتابعة في طب العيون، ولكن الأمر يبدو غير محتمل لأنه لا توجد علاجات معروفة تعيد الشبكية إلى حالتها الأصلية.

ووفقا للتقرير الطبي لهذه الحالة، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن آثار جانبية بعد الاستهلاك المفرط لسيلدنافيل، وذلك لأسباب غير واضحة كما أفادت الصحيفة.

وقد أكدت شركة فايزر المصنعة للفياغرا أن تغير إدراك اللون أو عدم وضوح الرؤية من الآثار الجانبية الشائعة لهذا الدواء، ولكن عندما يتم الالتزام بالتعليمات وعدم تجاوز الجرعة المسموح بها، فإن هذه الأعراض تكون خفيفة وسريعة الاختفاء.