‫تساقط الشعر.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟‬

قالت الدكتورة أوته زيمان هارمس إن ‫تساقط الشعر يعد في الغالب أمرا طبيعيا وجزءا من دورة نموه، حيث إنه ‫من الطبيعي فقدان ما يتراوح بين 100 و200 خصلة شعر يوميا.

‫وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أنه في حال سقوط كمية أكبر من ‫ذلك على نحو مفاجئ، ينبغي مراجعة ما إذا كان المرء قد تعرض لإصابة ‫بعدوى كالإنفلونزا مثلا أو أجرى عملية جراحية خلال آخر ثلاثة أشهر، ‫مشيرة إلى أن الشعر يعيد في هذه الحالات مزامنة دورة نموه، مما ‫يؤدي إلى سقوط الكثير منه دفعة واحدة بعد مرور نحو ثلاثة أشهر.

وإذا لم يرجع تساقط الشعر إلى أحد هذه الأسباب، فينبغي حينئذ استشارة ‫الطبيب؛ نظرا لأن التساقط قد يشير حينئذ إلى نقص الحديد بالجسم أو ‫خلل وظيفي بالغدة الدرقية، إلى جانب العوامل الوراثية. وفي هذه الحالات يجب علاج السبب كي يتوقف تساقط الشعر.

وإلى جانب العناية السليمة يمكن دعم صحة الشعر من خلال التغذية ‫المتوازنة الغنية بالمعادن والفيتامينات، خاصة فيتامين H المعروف أيضا‬ باسم "البيوتين"، وتتمثل مصادره في صفار البيض وكبد الأبقار ورقائق ‫الشوفان والجوز والحبوب الكاملة.