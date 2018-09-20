تساقط الشعر.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟
قالت الدكتورة أوته زيمان هارمس إن تساقط الشعر يعد في الغالب أمرا طبيعيا وجزءا من دورة نموه، حيث إنه من الطبيعي فقدان ما يتراوح بين 100 و200 خصلة شعر يوميا.
وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أنه في حال سقوط كمية أكبر من ذلك على نحو مفاجئ، ينبغي مراجعة ما إذا كان المرء قد تعرض لإصابة بعدوى كالإنفلونزا مثلا أو أجرى عملية جراحية خلال آخر ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الشعر يعيد في هذه الحالات مزامنة دورة نموه، مما يؤدي إلى سقوط الكثير منه دفعة واحدة بعد مرور نحو ثلاثة أشهر.
وإذا لم يرجع تساقط الشعر إلى أحد هذه الأسباب، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ نظرا لأن التساقط قد يشير حينئذ إلى نقص الحديد بالجسم أو خلل وظيفي بالغدة الدرقية، إلى جانب العوامل الوراثية. وفي هذه الحالات يجب علاج السبب كي يتوقف تساقط الشعر.
وإلى جانب العناية السليمة يمكن دعم صحة الشعر من خلال التغذية المتوازنة الغنية بالمعادن والفيتامينات، خاصة فيتامين H المعروف أيضا باسم "البيوتين"، وتتمثل مصادره في صفار البيض وكبد الأبقار ورقائق الشوفان والجوز والحبوب الكاملة.