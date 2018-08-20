هل أنت مصاب بالتعرق المرضي؟

قالت الرابطة الألمانية للأمراض الجلدية إن التعرق المرضي أو ما يعرف بفرط التعرق ينقسم إلى نوعين: أولي، أي بدون مرض أساسي. وثانوي، أي بسبب الهرمونات أو أحد الأمراض كالسِمنة المفرطة أو أضرار الأعصاب.

وأوضحت أن التعرق يصبح مرضيا إذا تجاوز متطلبات ضبط حرارة الجسم، حيث يتعرق المريض بشكل مفرط بدون سبب واضح وفي مواقف لا تؤدي إلى إفراز العرق. ويهاجم فرط التعرق اليدين أو القدمين أو الإبطين أو منطقة الأعضاء التناسلية أو الجسم بأكمله.

ويمكن مواجهة فرط التعرق الأولي بالعلاجات الموضعية، أي باستخدام الكريمات أو مزيلات العرق المحتوية على كلوريد الألومنيوم في المواضع المصابة. كما يمكن اللجوء إلى البوتوكس الذي أثبت فعاليته في علاج فرط التعرق الأولي. علما بأن مفعوله يدوم لفترة تتراوح بين 6 و8 شهور. وفي أسوأ الحالات قد يستلزم الأمر استئصال الجلد الحامل لغدد التعرق.

أما فرط التعرق الثانوي فيزول بعلاج المرض الأساسي المسبب له. وبشكل عام ينبغي على المصابين بفرط التعرق ارتداء ملابس جيدة التهوية لا تحتوي على ألياف اصطناعية، مع مراعاة تجنب التوتر النفسي وتعديل النظام الغذائي بحيث يخلو من الأغذية المسببة للتعرق كالأطعمة الحريفة والكافيين.