تتناقله مجموعات الواتساب.. افحص صحتك بالملعقة!

تناقلت مجموعات الواتساب فيديو مدته حوالي دقيقة، يعطي طريقة لفحص الجسم عبر استخدام ملعقة ومسحها باللسان، ثم وضعها في كيس وتعريضها لمصدر ضوء لمدة دقيقة، ثم إخراجها ورؤية ما يوجد عليها.. فهل هي طريقة دقيقة؟

ويقول الفيديو المترجم إن عدم وجود شيء على الملعقة يعني أنك لا تعاني من مشاكل صحية، وإن وجود بقع صفراء يعني أن عمل غدتك الدرقية غير منتظم، وإن وجود بقع برتقالية يعني وجود مشاكل في الكلى، ويستعرض الفيديو ألوانا أخرى ويقول إنها تشير لأمراض أخرى أيضا.

وكعادتنا في الجزيرة نت، قمنا بالبحث والتقصي وتتبع هذا الفيديو، ووجدنا أنه قد نشر قبل حوالي سنة على صفحة في الفيسبوك بالإنجليزية، وتمت ترجمته لاحقا للعربية وتناقلته مجموعات الواتساب.

السؤال المهم الآن: هل الفيديو دقيق وصحيح؟ الجواب: لا، ولكننا سنقدم لك عوضا عنه طريقة بسيطة لاستكشاف صحتك عبر رائحة فمك وشكل اللسان.

وللتوضيح فإن هذا الفيديو ليس صحيحا، وخطورته هي أنه قد يعطي الشخص شعورا زائفا بالأمان وأنه بصحة جيدة (إذا لم يظهر على الملعقة شيء) بينما قد يكون في الحقيقة مريضا، وهو ما قد يدفعه لعدم استشارة الطبيب.

عوضا عن ذلك هناك مؤشرات -مثل: رائحة النفَس، وشكل اللسان- يمكن خلال ثوان أن تعطيك بعض المعلومات عن صحتك، مع التأكيد أن هذا للاسترشاد فقط ويجب دائما وأبدا استشارة الطبيب ومراجعته دوريا للتأكد من صحتك، أو عند وجود أعراض.

أولا: رائحة النفَس

رائحة الفواكه: تشير لحالة الحماض الكيتوني، وهي حالة تهدد الحياة قد تحدث لدى مرضى السكري ، وتتطلب مراجعة الطوارئ مباشرة.

رائحة البراز: قد تشير إلى وجود انسداد في الأمعاء، وتتطلب مراجعة الطوارئ فورا.

رائحة الأمونيا ( النشادر ): قد تشير إلى الفشل الكلوي.

رائحة كريهة: وجود مشاكل في الأسنان اللثة ، أو تناول أطعمة معينة مثل الملفوف أو الثوم أو البصل الخام، أو وجود شيء عالق في الأنف، أو الارتجاع المعدي المريئي، أو عدوى الملوية البوابية في الجهاز الهضمي، أو عدوى الرئة، أو التهابات الجيوب الأنفية، أو التهاب الحلق، أو التدخين ، أو بعض الأدوية.

كما قد تحدث الرائحة الكريهة في الفم نتيجة جفاف الفم بسبب نقص اللعاب نتيجة مشكلة في الغدد اللعابية، أو أن يكون الشخص يتنفس من خلال الفم بدلا من الأنف.

ثانيا: شكل اللسان

بقع بيضاء: قد تشير إلى عدوى فطرية، أو قد تكون ليكوبليكيا (leukoplakia)، وهي حالة ترتبط بسرطان الفم

لون أحمر الساطع: قد يكون علامة مبكرة على مرض كاواساكي، وهو مرض نادر وخطير يصيب الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم. كما قد يشير إلى الحمى القرمزية ، أو نقص فيتامين B3.

لون أسود: تناول بعض الأدوية.

لسان ناعم دون أي نتوءات صغيرة: قد يشير إلى وجود نقص في بعض المغذيات مثل الحديد وحامض الفوليك وفيتامينات "ب"، وأيضا قد يشير إلى عدوى أو اضطرابات هضمية أو بسبب بعض الأدوية.

شقوق عميقة: قد تتكون مع التقدم في السن، وترتبط أيضا بمتلازمة داون الصدفية ، وهي غير ضارة، ولكن يجب تنظيف اللسان بلطف لإزالة بقايا الطعام والبكتيريا.

هذه القائمة فقط لغرض الاسترشاد المبدئي، ولا تغني أبدا عن الطبيب، إذا كنت تشك في أنك تعاني من أي عرض أو تشك بوجود أي مشكلة فراجع الطبيب.