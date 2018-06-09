طعام وصيام.. حساء يايلا التركي

يعد "حساء يايلا" من الأطباق الشهيرة في تركيا، ويتألف من اللبن والقمح المجروش كبداية تقليدية لمائدة الإفطار الرمضانية. ويهدف بدء الوجبة بالحساء حتى لا ترتبك المعدة بعد جوع وعطش.

وإضافة إلى خبز البيدا الشهير الخاص برمضان، يبرز الهوشاف كمشروب حلو يصنع من مغلي المشمش او السفرجل يحل بدل المشروب والحلوى حسب الوضع المادي للعائلة.

أما حساء البنطي فهو مؤلف من الماء والعجين باللحم.

ومن تقاليد الموائد الرمضانية في تركيا تناول الشراب العثماني المصنوع من عصير حبات الكرز والعنب والفراولة وغيرها من الفاكهة.

ويكون الختام مع البقلاوة التركية الشهيرة مع الشاي.