اللبن أفضل من العصير لصيام الطفل المصاب بالسكري

قالت اختصاصية التغذية مايا عيتاني إن الطفل المصاب بالسكري (السكري من النوع الأول) يجب أن يزور الطبيب أولا قبل شهر رمضان قبل اتخاذ قرار الصيام، لأن هناك حالات يكون غير مسموح فيها بالصيام.

أما إذا سمح الدكتور للطفل بالصوم فيجب اتباع النصائح التالية: