اللبن أفضل من العصير لصيام الطفل المصاب بالسكري
آخر تحديث: 27/3/202307:15 PM (مكة المكرمة)
قالت اختصاصية التغذية مايا عيتاني إن الطفل المصاب بالسكري (السكري من النوع الأول) يجب أن يزور الطبيب أولا قبل شهر رمضان قبل اتخاذ قرار الصيام، لأن هناك حالات يكون غير مسموح فيها بالصيام.
أما إذا سمح الدكتور للطفل بالصوم فيجب اتباع النصائح التالية:
- تأخير السحور حتى قبل أذان الفجر.
- عدم ممارسة الرياضة خلال النهار وعدم بذل مجهود حتى لا ينخفض السكر في الدم (هبوط السكر).
- شرب اللبن، وهو أفضل من العصير.
- فحص السكر باستمرار خلال اليوم.
- تناول الخضار على الإفطار.
المصدر : الجزيرة