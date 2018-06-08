كيف نخزن البيض؟

قالت اختصاصية التغذية لمى أبي غانم إن البيض يعد من أهم الأغذية التي تمد الجسم بالطاقة والمغذيات وخاصة البروتين، فكيف نقوم بحفظه؟

وقالت إنه يمكن حفظ البيض من 7 إلى 10 أيام في درجة حرارة الغرفة العادية، أما إذا وضع في الثلاجة فيمكن حفظه حتى 30 يوميا، أو حتى تاريخ الصلاحية الموجود على عبوة البيض.

وأضافت أنه من الخطأ وضع البيض في باب الثلاجة لأن هذا المكان هو أكثر الأمكنة تعرضا لتقلب درجات الحرارة، أما الصحيح فهو أن يوضع في علبته المخصصة وهي محكمة الإغلاق، وذلك في الرف الأول من الثلاجة.

وأضافت أنه لا فرق بين البيض البني والبيض الأبيض على صعيد القيم الغذائية. وقالت إن كل بيضة تمد الشخص بـ70 سعرا حراريا، و6 غرامات من البروتين.

ويعد البيض من أهم الأغذية بالنسبة للأطفال والمسنين، ومن يعانون من صعوبات في البلع لأنه طري.

كما أنه يعد من الأغذية الأساسية للمرأة الحامل لاحتوائه على حمض الفوليك الذي يساعد في حماية الجنين من التشوهات.