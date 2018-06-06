طعام وصيام.. الفتة الشامية

الفتة الشامية من الأكلات الشعبية التي عليها إقبال في شهر الصيام. وهناك نوعان، الفتة بالزيت والفتة بالسمن.

وتتكون الفتة من خبز محمص وحمص مسلوق، وخلطة من اللبن والطحينة والحمص المطحون والليمون والملح (تسمى البدوة).

ويضاف أولا قليل من ماء سلق الحمص للخبز، ثم تضاف "البدوة" وتخلط، ثم يوضع الحمص الحب، ثم يزين الوجه بالبدوة والمكسرات، ويضاف الزيت أو السمن.

ولتقليل محتواها من السعرات الحرارية ينصح بشوي الخبز في الفرن، وليس قليه. كما تعد الفتة بزيت الزيتون أفضل من الفتة بالسمن، لأن زيت الزيتون يحتوي على دهون غير مشبعة مفيدة لصحة القلب.

كما ينصح بعدم إضافة الملح للبدوة، وذلك لتقليل كمية الصوديوم.