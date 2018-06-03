محاذير من استخدام الفياغرا

د. أسامة أبو الرب

الفياغرا هو الاسم التجاري لعقار سيلدينافيل (Sildenafil)، وهو عقار لعلاج العنة وضعف الانتصاب، فمن الأشخاص الذين لا ينصحون باستخدامه؟ وكيف تستعمله بشكل صحيح وصحي؟ نقدم لك هنا إرشادات سريعة.

لا تستخدم الفياغرا سواء كنت معافى أو مريضا، إلا بعد استشارة طبيبك.

بداية فإن الفياغرا قد لا يلائم بعض الأشخاص مثل:

الذين يعانون من ذبحة صدرية.

أمراض القلب.

مشاكل الكبد.

مرض الكلى.

اضطرابات الدم أو النزيف.

قرحة المعدة.

بعض أمراض العين.

قد يتفاعل الفياغرا مع بعض الأدوية مثل بعض المضادات الحيوية ومضادات الفطريات والعلاجات العشبية وأدوية ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات البروستات.

ويعمل الفياغرا عبر حجب إنزيم cGMP-specific phosphodiesterase type-5 (PDE-5)، وهذا الإنزيم يقلل مادة cGMP ، وهي مادة تحفز العضلات الملساء على الاسترخاء، ويعني حجب PDE-5 زيادة مستويات cGMP داخل العضلات الملساء التي تعزز استرخاء العضلات وتوسع الأوعية.

بهذه الآلية فإن الفياغرا يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى القضيب ويقود للانتصاب.

الفياغرا يزيد من تدفق الدم إلى القضيب بعد التحفيز الجنسي ويسمح للرجال بالاحتفاظ بالانتصاب بقوة كافية لممارسة الجنس.

أما الذين يسمح لهم الطبيب باستعمال الفياغرا، فنقدم لهم 8 إرشادات سريعة:

يعمل الفياغرا فقط بعد التحفيز الجنسي.

لا تأخذ الفياغرا أكثر من مرة واحدة يوميا.

الجرعة المعتادة الموصى بها هي 50 ملغ (من 25 ملغ إلى 100 ملغم)، وتؤخذ عند الحاجة قبل ساعة من النشاط الجنسي.

كما يمكن أن تؤخذ في أي مكان من 30 دقيقة إلى أربع ساعات قبل النشاط الجنسي.

لا تتجاوز الجرعة القصوى الموصى بها.

لا تستهلك منتجات الغريب فروت أو الغريب فروت أثناء تناول الفياغرا.

راجع الطوارئ فورا في حالة حدوث رد فعل تحسسي أو فقدان مفاجئ في الرؤية أو انتصاب مؤلم يستمر لأكثر من أربع ساعات.

يعمل مفعول الفياغرا في غضون 30 إلى 60 دقيقة، ولكن قد يصل إلى أربع ساعات قبل ممارسة النشاط الجنسي.

ما الآثار الجانبية؟

إذا كان عمرك يتراوح بين 18 و 60 عاما ولا تتناول أدوية أخرى أو لا تعاني من أي حالات طبية أخرى ، فإن الآثار الجانبية الممكنة هي (ولا تقتصر عليها، للمزيد من المعلومات راجع طبيبك أو الصيدلاني):