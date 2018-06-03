كيف يصوم مريض فقر الدم؟

قال اختصاصي التغذية نضال البدور إن فقر الدم (الأنيميا) من الأمراض الشائعة، فهل يمكن للمريض الصوم؟

وقال البدور إنه (عموما ويجب استشارة الطبيب) يمكن لحالات الأنيميا البسيطة والمتوسطة الصوم، لكن حالات الأنيميا الشديدة لا يوصى بصومها إلا بعد استشارة الطبيب، لأنه قد يجب عليهم الأكل بشكل مستمر وأخذ أدوية.

وقال إن على المريض التركيز على الأغذية الغنية بالحديد، مثل:

اللحوم.

الأسماك.

البقوليات وخاصة العدس والفاصولياء

الخضار ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ.

البذور

الفواكه المجففة.

كما ينصح بأن يتناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين "سي" لأنها تساعد في امتصاص الحديد، مثل البندورة والبرتقال والحمضيات.