7 نصائح لتحفيز طفلك على النطق بطريقة سليمة

تتساءل أمهات كثيرات عن الطرق المثلى لتحفيز أطفالهن على النطق بطريقة سليمة، خاصة في حالة تأخر النطق، اختصاصية الأمومة والطفولة رولا قطامي أبو جابر تقدم نصائح مهمة للتغلب على مشكلة تأخر النطق.

1- الانتباه للأصوات في محيط الطفل وتحفيز الطفل على تقليدها.

2- استعمال حركات وإشارات للتواصل مع الطفل، مثل حركة النفي باليد أو حركة هز الرأس بالموافقة، حيث إن الطفل يستسهل النطق مع الحركات.

3- تحفيز الطفل على الاستجابة للصور، أو سؤاله عن صور بعض الأشخاص.

4- استعمال الكلمات السهلة والجمل القصيرة.

5- التكرار لمساعدة الطفل على حفظ الكلام ونطقه بطريقة صحيحة.

6- القراءة للطفل، وسؤال الطفل أثناء قراءة القصة وجعله يشارك فيها.

7- استعمال أغاني الأطفال.