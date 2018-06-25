بالفيديو.. ما أعراض النوبة القلبية؟

الأزمة القلبية قد تصيب أي شخص وفي أي وقت، فما أعراضها؟

وفقا لمؤسسة حمد الطبية في قطر، يعد ألم الصدر أكثر الأعراض شيوعا، كما قد يشعر بعض الأشخاص بأعراض أخرى، مثل ألم حاد في الكتف أو الظهر، وألم حاد في الرقبة أو الفك، وانتشار الألم في الذراع اليمنى أو اليسرى، والغثيان وضيق في التنفس.

تنبه لهذه الأعراض، خاصة إذا كنت تعلم أنك عرضة لأمراض القلب، وسارع بالاتصال بالطوارئ، وكلما أسرعت في الاتصال زادت فرصة الشفاء.